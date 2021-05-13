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Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, которому Венедиктова подписала подозрения в госизмене находится в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом Медведчук заявил в ходе судебного заседания. 

"Тарас Козак находится на лечении в Беларуси", - отметил Медведчук.

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что, по данным спецслужбы, Козак находится на территории России и не собирается возвращаться в Украину

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1889

....
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13.05.2021 21:38
+6
Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1100
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13.05.2021 22:00
+5
воспалєніє хітростєй у кураторов КГБ
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13.05.2021 21:41
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ну и рожа ненавистная
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13.05.2021 21:33 Ответить
А шо він там лікує?Мабуть геморой))
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13.05.2021 21:34 Ответить
Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1889

....
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13.05.2021 21:38 Ответить
воспалєніє хітростєй у кураторов КГБ
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13.05.2021 21:41 Ответить
Ведмежу хворобу.
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13.05.2021 21:59 Ответить
делает пересадку яиц
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13.05.2021 21:37 Ответить
Лікувальна болотяна багнюка?
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13.05.2021 21:38 Ответить
Издалека и скромно советик рекомендую той. которая выписала подозрение. Надо бы перед тем как выписать---прознать где конкретно находится который подозревается. А то возникает подозрение у многих при этом, что знали где. Потому и выписали подозрение мол. Ну вроде как мы все дураки---а она умная. Опровергайте тётя.
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13.05.2021 21:44 Ответить
Тупицын тоже лечится прорвало
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13.05.2021 21:46 Ответить
Запасаемся попкорном. Мертвечук уже начинает сдавать подельников. Когда его путленфюрер отравит что будут делать опозажоповцы?
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13.05.2021 21:48 Ответить
Оксанка выйдет замуж за кого-то из шоу-бизнеса, может быть за Меладзе.
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13.05.2021 22:01 Ответить
Или за кума...
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13.05.2021 22:03 Ответить
За Ківу!
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13.05.2021 22:13 Ответить
ті його вилікують, і Мертвечука вилікують...
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13.05.2021 21:58 Ответить
Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1100
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13.05.2021 22:00 Ответить
Экак Шарикива разнесло, хороший харч у хозяев.
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13.05.2021 22:06 Ответить
Цікаво: а хто з Кремля зараз теж "лікується" в Білорусі? Чи туди на відпочинок (а мо й на "лікування") вже виїхали Мішкін і Чепіга?
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13.05.2021 22:12 Ответить
Скажу так у Медвечука была договоренность что все будет нормально надо поучаствовать в постановке если бы это было серьезно он давно бы уже уехал только его и видели

А теперь Баканов Зеленский Венекдиктова и все государственники от ЗЕ все в дерьме красиво так обкакались посмотрите реакцию соц сетей вас там в гуано смешают и градус непринятия Вас бестолковок просто зашкаливает
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13.05.2021 22:14 Ответить
Дуже смішно звучить про мільйонера Козака, особливо у світлі того, що навіть Кобздон їздив лікуватися в Німеччину, а не в Білорусь... Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 6109
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13.05.2021 22:15 Ответить
А я все ждала когда вступит в игру схема" их бин больной" Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 7938
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13.05.2021 22:16 Ответить
можно вывезти. практика уже есть....
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13.05.2021 22:23 Ответить
Хоч один захисник України з лав ВСУ лікується в Білорусі? Хоча би один поранений захисник України отримав від цього диявола хоч слово подяки за захист України від агресора? Ця істота причетна до кожного загиблого, пораненого українця. Ця істота є потенційним їх вбивцею. Ця істота є потенційним замовником війни в Україні з боку паРаші. Він є головним чинником забезпечення антидержавних умов, які пролонговують цю війну на повне виснаження України з цілью її поглинання Росієї у своїх імперських цілях. В умовах військового стану ця істота була би страчена за лічені хвилини. А "суд" цієї країни відпускає цього масового вбивцю під домашній арешт. Це все рівно, якби Нюренберг відправив Гімлера у відпустку від його шибениці в "домашні умови". Ганьбище!!! Це не суд! Це не держава! Це не влада! Це суцільна кругова порука виродків, військових злочинців, державних злодіїв, нехристів і кінчених продажних зрадників. Ненавиджу це королівство кривих дзеркал. З цим жахом щось треба вже робити.
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13.05.2021 23:35 Ответить
От запоя , что ли?
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13.05.2021 23:59 Ответить
В Українській тюрмі мае він лікуватися від інфекції ..
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14.05.2021 00:25 Ответить
 
 