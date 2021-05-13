Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук
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Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, якому Венедіктова підписала підозри в зраді, перебуває в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це Медведчук заявив під час судового засідання.
"Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі", - зазначив Медведчук.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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А теперь Баканов Зеленский Венекдиктова и все государственники от ЗЕ все в дерьме красиво так обкакались посмотрите реакцию соц сетей вас там в гуано смешают и градус непринятия Вас бестолковок просто зашкаливает