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Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, якому Венедіктова підписала підозри в зраді, перебуває в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це Медведчук заявив під час судового засідання.

"Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі", - зазначив Медведчук.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+6
Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1889

....
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13.05.2021 21:38
+6
Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1100
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13.05.2021 22:00
+5
воспалєніє хітростєй у кураторов КГБ
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13.05.2021 21:41
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ну и рожа ненавистная
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13.05.2021 21:33 Відповісти
А шо він там лікує?Мабуть геморой))
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13.05.2021 21:34 Відповісти
Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1889

....
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13.05.2021 21:38 Відповісти
воспалєніє хітростєй у кураторов КГБ
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13.05.2021 21:41 Відповісти
Ведмежу хворобу.
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13.05.2021 21:59 Відповісти
делает пересадку яиц
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13.05.2021 21:37 Відповісти
Лікувальна болотяна багнюка?
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13.05.2021 21:38 Відповісти
Издалека и скромно советик рекомендую той. которая выписала подозрение. Надо бы перед тем как выписать---прознать где конкретно находится который подозревается. А то возникает подозрение у многих при этом, что знали где. Потому и выписали подозрение мол. Ну вроде как мы все дураки---а она умная. Опровергайте тётя.
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13.05.2021 21:44 Відповісти
Тупицын тоже лечится прорвало
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13.05.2021 21:46 Відповісти
Запасаемся попкорном. Мертвечук уже начинает сдавать подельников. Когда его путленфюрер отравит что будут делать опозажоповцы?
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13.05.2021 21:48 Відповісти
Оксанка выйдет замуж за кого-то из шоу-бизнеса, может быть за Меладзе.
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13.05.2021 22:01 Відповісти
Или за кума...
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13.05.2021 22:03 Відповісти
За Ківу!
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13.05.2021 22:13 Відповісти
ті його вилікують, і Мертвечука вилікують...
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13.05.2021 21:58 Відповісти
Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 1100
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13.05.2021 22:00 Відповісти
Экак Шарикива разнесло, хороший харч у хозяев.
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13.05.2021 22:06 Відповісти
Цікаво: а хто з Кремля зараз теж "лікується" в Білорусі? Чи туди на відпочинок (а мо й на "лікування") вже виїхали Мішкін і Чепіга?
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13.05.2021 22:12 Відповісти
Скажу так у Медвечука была договоренность что все будет нормально надо поучаствовать в постановке если бы это было серьезно он давно бы уже уехал только его и видели

А теперь Баканов Зеленский Венекдиктова и все государственники от ЗЕ все в дерьме красиво так обкакались посмотрите реакцию соц сетей вас там в гуано смешают и градус непринятия Вас бестолковок просто зашкаливает
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13.05.2021 22:14 Відповісти
Дуже смішно звучить про мільйонера Козака, особливо у світлі того, що навіть Кобздон їздив лікуватися в Німеччину, а не в Білорусь... Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 6109
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13.05.2021 22:15 Відповісти
А я все ждала когда вступит в игру схема" их бин больной" Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук - Цензор.НЕТ 7938
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13.05.2021 22:16 Відповісти
можно вывезти. практика уже есть....
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13.05.2021 22:23 Відповісти
Хоч один захисник України з лав ВСУ лікується в Білорусі? Хоча би один поранений захисник України отримав від цього диявола хоч слово подяки за захист України від агресора? Ця істота причетна до кожного загиблого, пораненого українця. Ця істота є потенційним їх вбивцею. Ця істота є потенційним замовником війни в Україні з боку паРаші. Він є головним чинником забезпечення антидержавних умов, які пролонговують цю війну на повне виснаження України з цілью її поглинання Росієї у своїх імперських цілях. В умовах військового стану ця істота була би страчена за лічені хвилини. А "суд" цієї країни відпускає цього масового вбивцю під домашній арешт. Це все рівно, якби Нюренберг відправив Гімлера у відпустку від його шибениці в "домашні умови". Ганьбище!!! Це не суд! Це не держава! Це не влада! Це суцільна кругова порука виродків, військових злочинців, державних злодіїв, нехристів і кінчених продажних зрадників. Ненавиджу це королівство кривих дзеркал. З цим жахом щось треба вже робити.
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13.05.2021 23:35 Відповісти
От запоя , что ли?
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13.05.2021 23:59 Відповісти
В Українській тюрмі мае він лікуватися від інфекції ..
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14.05.2021 00:25 Відповісти
 
 