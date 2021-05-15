Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны проведет специальное заседание, где обсудит пограничные области - Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.
Об этом секретарь ведомства Алексей Данилов заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская область - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время",- пояснил Данилов.
По словам секретаря СНБО, заседание может состояться через две недели. Однако сначала нужно, чтобы повестку дня утвердил президент Владимир Зеленский.
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да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?
прошла любовь?
завяли помидоры?
Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe
Судячи з того, як рішучє наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, суки зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент, коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
Давай может о защите Украины подумаем! Или уже все украдено до нас? И ракеты незачёт строить? А на борьбу с ворами и санкции бабла не надо,зато какой концерт шумный получаеться прямо квартал только Люси и не хватает!