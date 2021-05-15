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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Николаевская область (1871) Одесская область (3106) СНБО (4377) Херсонщина (3525)

Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях

Совет национальной безопасности и обороны проведет специальное заседание, где обсудит пограничные области - Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Об этом секретарь ведомства Алексей Данилов заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская область - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время",- пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, заседание может состояться через две недели. Однако сначала нужно, чтобы повестку дня утвердил президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
шо ж произошло???!

да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

прошла любовь?
завяли помидоры?
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15.05.2021 10:42
+5
До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
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15.05.2021 10:45
+2
Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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15.05.2021 11:09
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Правила форума Совет форумчан
шо ж произошло???!

да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

прошла любовь?
завяли помидоры?
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15.05.2021 10:42 Ответить
буряк по 32 грн
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15.05.2021 10:56 Ответить
любовь приходит и уходит ,а кушать хочется всегда
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15.05.2021 10:57 Ответить
Цирк must go on.
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15.05.2021 10:43 Ответить
До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
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15.05.2021 10:45 Ответить
СНБО окончательно в цирк превратили. Ну чего ни коснутся все в зеленые сопли превращают.
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15.05.2021 10:45 Ответить
Где 112 и ньюз ван? Все - не все, а каналов то нет, которые при пете дерьмо извергали.
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15.05.2021 11:19 Ответить
Всем домой, война окончилась...
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15.05.2021 11:45 Ответить
Поделись своими наблюдениями. Что ты заметил?
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15.05.2021 11:41 Ответить
а что там с 61 украинскими гражданами что США санкции наложили ?
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15.05.2021 10:58 Ответить
Это они так в НАТО хотят.
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15.05.2021 11:16 Ответить
Им пипец!
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15.05.2021 11:42 Ответить
Так зекретина ж ещё не отмудохали в Одессе ,как Шуфрича -по какому поводу кипишь ?
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15.05.2021 11:02 Ответить
Наводнения? Пожары?
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15.05.2021 11:05 Ответить
Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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15.05.2021 11:09 Ответить
А вот мне, нам, и будущим поколениям нужны хорошие дороги.
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15.05.2021 11:44 Ответить
И мне нужны дороги. Очень. Но бюджет - не резиновый, и нужно хотя бы иногда правильно расставлять приоритеты, а не только "осваивать" там, где откаты жирные...
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15.05.2021 11:54 Ответить
Может и окупация нужно? Ну чтоб жить в Великой Параше!
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15.05.2021 12:15 Ответить
В Беларуси хорошие дороги, говорят...
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15.05.2021 13:15 Ответить
Говорят. И действительно так. И что?
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15.05.2021 13:46 Ответить
сцарь будет решать, кому земли нарезать
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15.05.2021 11:16 Ответить
И что же там за ситуация такая, что СНБО будет рассматривать??
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15.05.2021 11:41 Ответить
И вот почему повестку СНБО должен утверждать презедент? Он же, в случае чего, будет крайним. Остальные не при делах?
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15.05.2021 11:47 Ответить







Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe



Судячи з того, як рішучє наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, суки зелені, було смішно. Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях - Цензор.НЕТ 3983
Це дійсно важливо, особливо в той момент, коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
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15.05.2021 11:58 Ответить
Данилов может хватит херней заниматься а то ты так у Авакяна кусок хлеба отнимешь!
Давай может о защите Украины подумаем! Или уже все украдено до нас? И ракеты незачёт строить? А на борьбу с ворами и санкции бабла не надо,зато какой концерт шумный получаеться прямо квартал только Люси и не хватает!
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15.05.2021 12:26 Ответить
нужны санкции против гундяйской бесосекты, за пособничество кацапским террористам.
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15.05.2021 12:31 Ответить
Данилов: у СНБО длинные руки и возмездие неотвратимо. На эти три области будут наложены страшные санкции. Ибо нехер было за величайшего голосовать!
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15.05.2021 13:27 Ответить
Не пограничные области, а области на линии соприкосновения с оккупационными войсками РФ. Крым это Украина, а не граница с Московией
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16.05.2021 02:21 Ответить
 
 