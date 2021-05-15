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Данілов (1191) Миколаївська область (1828) Одеська область (2493) РНБО (1721) Херсонщина (4283)

Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях

Рада національної безпеки й оборони проведе спеціальне засідання, де обговорить прикордонні області - Миколаївську, Херсонську та Одеську.

Про це секретар відомства Олексій Данілов заявив під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом із президентом (Херсонська, Одеська, Миколаївська), зараз робоча група Ради з нацбезпеки й оборони безпосередньо перебуває на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом", - пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, засідання може відбутися через два тижні. Однак спочатку потрібно, щоб порядок денний затвердив президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі
+6
шо ж произошло???!

да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

прошла любовь?
завяли помидоры?
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15.05.2021 10:42
+5
До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
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15.05.2021 10:45
+2
Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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15.05.2021 11:09
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шо ж произошло???!

да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

прошла любовь?
завяли помидоры?
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15.05.2021 10:42 Відповісти
буряк по 32 грн
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15.05.2021 10:56 Відповісти
любовь приходит и уходит ,а кушать хочется всегда
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15.05.2021 10:57 Відповісти
Цирк must go on.
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15.05.2021 10:43 Відповісти
До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
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15.05.2021 10:45 Відповісти
СНБО окончательно в цирк превратили. Ну чего ни коснутся все в зеленые сопли превращают.
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15.05.2021 10:45 Відповісти
Где 112 и ньюз ван? Все - не все, а каналов то нет, которые при пете дерьмо извергали.
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15.05.2021 11:19 Відповісти
Всем домой, война окончилась...
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15.05.2021 11:45 Відповісти
Поделись своими наблюдениями. Что ты заметил?
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15.05.2021 11:41 Відповісти
а что там с 61 украинскими гражданами что США санкции наложили ?
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15.05.2021 10:58 Відповісти
Это они так в НАТО хотят.
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15.05.2021 11:16 Відповісти
Им пипец!
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15.05.2021 11:42 Відповісти
Так зекретина ж ещё не отмудохали в Одессе ,как Шуфрича -по какому поводу кипишь ?
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15.05.2021 11:02 Відповісти
Наводнения? Пожары?
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15.05.2021 11:05 Відповісти
Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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15.05.2021 11:09 Відповісти
А вот мне, нам, и будущим поколениям нужны хорошие дороги.
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15.05.2021 11:44 Відповісти
И мне нужны дороги. Очень. Но бюджет - не резиновый, и нужно хотя бы иногда правильно расставлять приоритеты, а не только "осваивать" там, где откаты жирные...
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15.05.2021 11:54 Відповісти
Может и окупация нужно? Ну чтоб жить в Великой Параше!
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15.05.2021 12:15 Відповісти
В Беларуси хорошие дороги, говорят...
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15.05.2021 13:15 Відповісти
Говорят. И действительно так. И что?
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15.05.2021 13:46 Відповісти
сцарь будет решать, кому земли нарезать
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15.05.2021 11:16 Відповісти
И что же там за ситуация такая, что СНБО будет рассматривать??
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15.05.2021 11:41 Відповісти
И вот почему повестку СНБО должен утверждать презедент? Он же, в случае чего, будет крайним. Остальные не при делах?
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15.05.2021 11:47 Відповісти







Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe



Судячи з того, як рішучє наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, суки зелені, було смішно. Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях - Цензор.НЕТ 3983
Це дійсно важливо, особливо в той момент, коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
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15.05.2021 11:58 Відповісти
Данилов может хватит херней заниматься а то ты так у Авакяна кусок хлеба отнимешь!
Давай может о защите Украины подумаем! Или уже все украдено до нас? И ракеты незачёт строить? А на борьбу с ворами и санкции бабла не надо,зато какой концерт шумный получаеться прямо квартал только Люси и не хватает!
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15.05.2021 12:26 Відповісти
нужны санкции против гундяйской бесосекты, за пособничество кацапским террористам.
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15.05.2021 12:31 Відповісти
Данилов: у СНБО длинные руки и возмездие неотвратимо. На эти три области будут наложены страшные санкции. Ибо нехер было за величайшего голосовать!
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15.05.2021 13:27 Відповісти
Не пограничные области, а области на линии соприкосновения с оккупационными войсками РФ. Крым это Украина, а не граница с Московией
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16.05.2021 02:21 Відповісти
 
 