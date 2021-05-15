Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада національної безпеки й оборони проведе спеціальне засідання, де обговорить прикордонні області - Миколаївську, Херсонську та Одеську.
Про це секретар відомства Олексій Данілов заявив під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом із президентом (Херсонська, Одеська, Миколаївська), зараз робоча група Ради з нацбезпеки й оборони безпосередньо перебуває на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом", - пояснив Данілов.
За словами секретаря РНБО, засідання може відбутися через два тижні. Однак спочатку потрібно, щоб порядок денний затвердив президент Володимир Зеленський.
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да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?
прошла любовь?
завяли помидоры?
Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe
Судячи з того, як рішучє наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, суки зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент, коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
Давай может о защите Украины подумаем! Или уже все украдено до нас? И ракеты незачёт строить? А на борьбу с ворами и санкции бабла не надо,зато какой концерт шумный получаеться прямо квартал только Люси и не хватает!