Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях

Рада національної безпеки й оборони проведе спеціальне засідання, де обговорить прикордонні області - Миколаївську, Херсонську та Одеську.

Про це секретар відомства Олексій Данілов заявив під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом із президентом (Херсонська, Одеська, Миколаївська), зараз робоча група Ради з нацбезпеки й оборони безпосередньо перебуває на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом", - пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, засідання може відбутися через два тижні. Однак спочатку потрібно, щоб порядок денний затвердив президент Володимир Зеленський.

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