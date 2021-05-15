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Новости Политика Украины
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Вершбоу о поддержке Штатами Украины: Это месседж жесткой любви

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина заручилась поддержкой со стороны США. Свобода и безопасность страны являются важным приоритетом для администрации Байдена.

Об этом заявил почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, посвященного Дню Европы в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Достаточно четко прозвучал сигнал о твердом намерении Соединенных Штатов помогать Украине в защите от российской агрессии, от диверсий и других гибридных проявлений, к которым прибегает Россия ради дестабилизации Украины. После такого сигнала не остается никаких сомнений, что свобода, безопасность Украины и ее окончательная евроатлантическая интеграция является важным приоритетом для администрации Байдена", - отметил Вершбоу.

В то же время, по его словам, острый аспект этого сигнала касался того, что Америка ожидает от Украины активизации реформ и борьбы с коррупцией.

"Суть послания заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно... Это так называемый месседж жесткой любви", - сказал Вершбоу.

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Он отметил, что в США обеспокоены определенным откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Особенно если вспомнить март 2020 года, когда несколько ключевых реформаторов были уволены из правительства. Мы видели, как приходила в упадок работа некоторых антикоррупционных органов, правовой системы, видели возвращение лиц, связанных с Януковичем, на ключевые позиции", - сказал член Атлантического Совета.

Он отметил, что даже если США будут предосталять масштабную оборонную помощь, "этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать неспособность Украины бороться с внутренним врагом так же эффективно, как она борется с врагом, перешедшим границу на Донбассе".

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Топ комментарии
+2
Ломай меня полнастью.
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15.05.2021 12:51
+2
Короткий перевод с американского:
В НАТО нужно не напрашиваться, а что бы пригласили -- за бытовые победы и боевые заслуги.
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15.05.2021 15:55
+2
"Меседж жорсткої любові" - занадто дипломатично сказано, звичайний "чарівний копняк".
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15.05.2021 16:57
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обработанный экс-посол
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15.05.2021 12:48 Ответить
Ломай меня полнастью.
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15.05.2021 12:51 Ответить
"....месседж жесткой любви" - звучит угрожающе, .....видать насухо без вазелина ,пипцц.., ховайтесь , зелебобики!!)))) Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 4292 .
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15.05.2021 18:06 Ответить
та да! в мене аж мурахи пробігли)))
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15.05.2021 22:28 Ответить
этого экс-посла поцеловал Медведчук, и теперь его идиотские высказывания будут с удовольствием цитировать ТВ Рашки и наши внутренние сепары, в рамках концепции "Украина под внешним управлением"..
длб какой-то этот Вершбоу!
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15.05.2021 12:52 Ответить
Ти все це від заздрощів, збоченець, чи методички такі?
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15.05.2021 17:00 Ответить
первую неделю на Цензоре?
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15.05.2021 17:46 Ответить
з таким дебілом нас не візьмуть нізащо
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15.05.2021 13:00 Ответить
с любым дибилом нас не возьмут никуда, Украина очень сильно отстала от современного мира во всех направлениях и потребуется очень много времени и усилий чтобы это исправить,а ни власти ни мудрый нарид не хотят меняться,хотят волшебную таблетку от которой жизнь сразу станет лучше
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15.05.2021 13:13 Ответить
жесткая любовь - ЛГБТэшник какой-то , с навыками в садомазохизме.
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15.05.2021 13:18 Ответить
Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 2464
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15.05.2021 13:26 Ответить
жосткая любов під кацяпським лаптєм
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15.05.2021 13:43 Ответить
правильно сказал пендосик, особенно про внутренних врагов
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15.05.2021 15:20 Ответить
Короткий перевод с американского:
В НАТО нужно не напрашиваться, а что бы пригласили -- за бытовые победы и боевые заслуги.
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15.05.2021 15:55 Ответить
"Меседж жорсткої любові" - занадто дипломатично сказано, звичайний "чарівний копняк".
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15.05.2021 16:57 Ответить
ЭТО ЗА ГОЛОВЫ УКРАИНЦЕВ, ЧТО ПОМОГЛИ РАЗВИТИЮ США !!! А ЛЮБОВЬ ОСТАВЬТЕ МОНИКЕ ЛЕВИНСКИ !)
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15.05.2021 20:32 Ответить
Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 4281
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16.05.2021 01:18 Ответить
 
 