Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові

Україна заручилася підтримкою з боку США. Свобода і безпека країни є важливим пріоритетом для адміністрації Байдена.

Про це заявив почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Олександр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченого Дню Європи в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досить чітко пролунав сигнал про твердий намір Сполучених Штатів допомагати Україні в захисті від російської агресії, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається Росія заради дестабілізації України. Після такого сигналу не залишається жодних сумнівів, що свобода, безпека України і її остаточна євроатлантична інтеграція є вагомим пріоритетом для адміністрації Байдена", - наголосив Вершбоу.

Водночас, за його словами, гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією.

"Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало… Це так званий меседж жорсткої любові", - сказав Вершбоу.

Читайте також: Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу

Він зазначив, що у США занепокоєні певним відкатом у питаннях реформ та боротьби з корупцією в Україні.

"Особливо якщо згадати березень 2020 року, коли кількох ключових реформаторів було звільнено з уряду. Ми бачили, як занепадала робота деяких антикорупційних органів, правової системи, бачили повернення осіб, пов’язаних із Януковичем, на ключові позиції", - сказав член Атлантичної ради.

Він зазначив, що навіть якщо США надаватимуть масштабну оборонну допомогу, "цього може бути недостатньо, щоб компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом так само ефективно, як вона бореться із ворогом, що перейшов кордон на Донбасі".