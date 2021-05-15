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Новини Політика України
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Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна заручилася підтримкою з боку США. Свобода і безпека країни є важливим пріоритетом для адміністрації Байдена.

Про це заявив почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Олександр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченого Дню Європи в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досить чітко пролунав сигнал про твердий намір Сполучених Штатів допомагати Україні в захисті від російської агресії, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається Росія заради дестабілізації України. Після такого сигналу не залишається жодних сумнівів, що свобода, безпека України і її остаточна євроатлантична інтеграція є вагомим пріоритетом для адміністрації Байдена", - наголосив Вершбоу.

Водночас, за його словами, гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією.

"Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало… Це так званий меседж жорсткої любові", - сказав Вершбоу.

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Він зазначив, що у США занепокоєні певним відкатом у питаннях реформ та боротьби з корупцією в Україні.

"Особливо якщо згадати березень 2020 року, коли кількох ключових реформаторів було звільнено з уряду. Ми бачили, як занепадала робота деяких антикорупційних органів, правової системи, бачили повернення осіб, пов’язаних із Януковичем, на ключові позиції", - сказав член Атлантичної ради.

Він зазначив, що навіть якщо США надаватимуть масштабну оборонну допомогу, "цього може бути недостатньо, щоб компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом так само ефективно, як вона бореться із ворогом, що перейшов кордон на Донбасі".

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Топ коментарі
+2
Ломай меня полнастью.
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15.05.2021 12:51
+2
Короткий перевод с американского:
В НАТО нужно не напрашиваться, а что бы пригласили -- за бытовые победы и боевые заслуги.
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15.05.2021 15:55
+2
"Меседж жорсткої любові" - занадто дипломатично сказано, звичайний "чарівний копняк".
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15.05.2021 16:57
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обработанный экс-посол
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15.05.2021 12:48 Відповісти
Ломай меня полнастью.
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15.05.2021 12:51 Відповісти
"....месседж жесткой любви" - звучит угрожающе, .....видать насухо без вазелина ,пипцц.., ховайтесь , зелебобики!!)))) Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 4292 .
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15.05.2021 18:06 Відповісти
та да! в мене аж мурахи пробігли)))
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15.05.2021 22:28 Відповісти
этого экс-посла поцеловал Медведчук, и теперь его идиотские высказывания будут с удовольствием цитировать ТВ Рашки и наши внутренние сепары, в рамках концепции "Украина под внешним управлением"..
длб какой-то этот Вершбоу!
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15.05.2021 12:52 Відповісти
Ти все це від заздрощів, збоченець, чи методички такі?
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15.05.2021 17:00 Відповісти
первую неделю на Цензоре?
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15.05.2021 17:46 Відповісти
з таким дебілом нас не візьмуть нізащо
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15.05.2021 13:00 Відповісти
с любым дибилом нас не возьмут никуда, Украина очень сильно отстала от современного мира во всех направлениях и потребуется очень много времени и усилий чтобы это исправить,а ни власти ни мудрый нарид не хотят меняться,хотят волшебную таблетку от которой жизнь сразу станет лучше
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15.05.2021 13:13 Відповісти
жесткая любовь - ЛГБТэшник какой-то , с навыками в садомазохизме.
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15.05.2021 13:18 Відповісти
Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 2464
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15.05.2021 13:26 Відповісти
жосткая любов під кацяпським лаптєм
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15.05.2021 13:43 Відповісти
правильно сказал пендосик, особенно про внутренних врагов
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15.05.2021 15:20 Відповісти
Короткий перевод с американского:
В НАТО нужно не напрашиваться, а что бы пригласили -- за бытовые победы и боевые заслуги.
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15.05.2021 15:55 Відповісти
"Меседж жорсткої любові" - занадто дипломатично сказано, звичайний "чарівний копняк".
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15.05.2021 16:57 Відповісти
ЭТО ЗА ГОЛОВЫ УКРАИНЦЕВ, ЧТО ПОМОГЛИ РАЗВИТИЮ США !!! А ЛЮБОВЬ ОСТАВЬТЕ МОНИКЕ ЛЕВИНСКИ !)
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15.05.2021 20:32 Відповісти
Вершбоу про підтримку Штатами України: Це меседж жорсткої любові - Цензор.НЕТ 4281
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16.05.2021 01:18 Відповісти
 
 