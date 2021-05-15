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Минздрав пересмотрит критерии для определения "зеленой зоны" эпидемиологической опасности, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав пересмотрит критерии для определения "зеленой зоны" эпидемиологической опасности, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует пересмотреть критерии для зеленой зоны епидемиологической опасности.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы меняем сейчас алгоритм определения ... Было заседание Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где предложили пересмотреть индикаторы по "зеленой" зоне", - сказал Ляшко.

По его словам, один из действующих индикаторов - эпидпорог для гриппа и респираторных заболеваний - считается только на эпидемический сезон до конца апреля. Этот индикатор планируется изменить с учетом требований Европейского Союза.

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Короче так бы и сказал "все будет ЗЕ". А будет ЗЕ, то в наваре окажется БЕ.
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15.05.2021 17:51 Ответить
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова.
Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ... ,,маємо те , що маємо "млять )
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15.05.2021 18:09 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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15.05.2021 18:26 Ответить
Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко. Джерело: https://censor.net/ua/n3265495

Тепер у нас в Україні суцільна "зелена зона", а головним індикатором є постановочні відосики Гідранта, в яких він лапшу вішає своїм зеленим фанатам про "досягнення" і тут Ляшко з будь-якими комісіями безсилий. Для Гідранта необхідний виключно стаціонар в психлікарні, хай там свій преп..здентський термін завершує)
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15.05.2021 19:14 Ответить
 
 