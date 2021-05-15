Минздрав пересмотрит критерии для определения "зеленой зоны" эпидемиологической опасности, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство здравоохранения планирует пересмотреть критерии для зеленой зоны епидемиологической опасности.
Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы меняем сейчас алгоритм определения ... Было заседание Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где предложили пересмотреть индикаторы по "зеленой" зоне", - сказал Ляшко.
По его словам, один из действующих индикаторов - эпидпорог для гриппа и респираторных заболеваний - считается только на эпидемический сезон до конца апреля. Этот индикатор планируется изменить с учетом требований Европейского Союза.
Пожалуйста, подождите...
Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ... ,,маємо те , що маємо "млять )
Тепер у нас в Україні суцільна "зелена зона", а головним індикатором є постановочні відосики Гідранта, в яких він лапшу вішає своїм зеленим фанатам про "досягнення" і тут Ляшко з будь-якими комісіями безсилий. Для Гідранта необхідний виключно стаціонар в психлікарні, хай там свій преп..здентський термін завершує)