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МОЗ перегляне критерії для визначення "зеленої зони" епідеміологічної небезпеки, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство охорони здоров'я України планує переглянути критерії для зеленої зони епідеміологічної небезпеки.
Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми змінюємо зараз алгоритм визначення... Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко.
За його словами, один із діючих індикаторів - епідпоріг для грипу та респіраторних захворювань - рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планується змінити з урахуванням вимог Європейського Союзу.
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Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ... ,,маємо те , що маємо "млять )
Тепер у нас в Україні суцільна "зелена зона", а головним індикатором є постановочні відосики Гідранта, в яких він лапшу вішає своїм зеленим фанатам про "досягнення" і тут Ляшко з будь-якими комісіями безсилий. Для Гідранта необхідний виключно стаціонар в психлікарні, хай там свій преп..здентський термін завершує)