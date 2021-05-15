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МОЗ перегляне критерії для визначення "зеленої зони" епідеміологічної небезпеки, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ перегляне критерії для визначення "зеленої зони" епідеміологічної небезпеки, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує переглянути критерії для зеленої зони епідеміологічної небезпеки.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми змінюємо зараз алгоритм визначення... Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко.

За його словами, один із діючих індикаторів - епідпоріг для грипу та респіраторних захворювань - рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планується змінити з урахуванням вимог Європейського Союзу.

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Короче так бы и сказал "все будет ЗЕ". А будет ЗЕ, то в наваре окажется БЕ.
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15.05.2021 17:51 Відповісти
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова.
Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ... ,,маємо те , що маємо "млять )
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15.05.2021 18:09 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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15.05.2021 18:26 Відповісти
Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко. Джерело: https://censor.net/ua/n3265495

Тепер у нас в Україні суцільна "зелена зона", а головним індикатором є постановочні відосики Гідранта, в яких він лапшу вішає своїм зеленим фанатам про "досягнення" і тут Ляшко з будь-якими комісіями безсилий. Для Гідранта необхідний виключно стаціонар в психлікарні, хай там свій преп..здентський термін завершує)
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15.05.2021 19:14 Відповісти
 
 