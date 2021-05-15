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С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба

Новости Цензор.НЕТ Экономика

С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба

В январе - апреле 2021 пассажиропоток через украинские аэропорты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 33,2% до 2,70 миллиона пассажиров в международном сообщении - на 34,2% и составил 2,39 миллиона пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

По данным ведомства, также за четыре месяца объемы пассажирских перевозок отечественных авиакомпаний сократились на 16,2% и составили 1,63 миллиона человек, в том числе международные - на 15,2% до 1,48 миллиона человек.

В течение января - апреля украинские авиакомпании выполнили 14900  коммерческих рейсов, что на 11,8% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, международных - 11 700 (сокращение - на 16,4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество авиаперелетов за время карантина уменьшилось более чем в четыре раза, - Госавиаслужба

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Топ комментарии
+5
С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 2310
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15.05.2021 18:55
+3
Бачили очі що купували...
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15.05.2021 19:00
+3
Очень нужная и полезная здесь информация.
Держи нас в курсе. Ещё расскажи что происходит у аэропорта Дюссельдорфа и Дортмунда.
Здесь всем это очень важно.
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15.05.2021 19:37
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С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 2310
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15.05.2021 18:55 Ответить
Бачили очі що купували...
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15.05.2021 19:00 Ответить
Та уже сомневаюсь, что у них глаза были. Желудком и то вернее было бы голосовать. Скорее что-то из шариковского: "желаю чтобы все".
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15.05.2021 19:34 Ответить
Нет, ни в коем случае. Всё будет хорошо!
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15.05.2021 21:02 Ответить
Я тут недалеко от Нюрнбергского аэропрота живу -- ни души, токо один буфет на вынос работает для велосипедистов и гуляющих...
...и то хлеб...*)
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15.05.2021 19:14 Ответить
Очень нужная и полезная здесь информация.
Держи нас в курсе. Ещё расскажи что происходит у аэропорта Дюссельдорфа и Дортмунда.
Здесь всем это очень важно.
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15.05.2021 19:37 Ответить
Над всей Германией чистое небо! -- болеем мы... ...не то, что вы...*)
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15.05.2021 19:41 Ответить
Кто, "мы"?
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15.05.2021 19:43 Ответить
Не вы... *)
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15.05.2021 19:47 Ответить
Ну так что ты тут забыл(а) тогда, если ты не мы.
Adieu
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15.05.2021 20:03 Ответить
С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 9269
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15.05.2021 19:17 Ответить
Всё правильно. А как иначе?
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15.05.2021 21:04 Ответить
Мне так нравятся подобные дилетантские статьи как эта , с самолётом Розы Ветров А330, который уже давно на брелки порезали.
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15.05.2021 19:21 Ответить
Ну, так це ж нормально, "пандемія" і лохдаун. А що цікаве, що жоден власник аеропортів та авіокомпаній не кричить про банкрутства, вимушені звільнення і жодна така компанія не втратила своїх позицій на фондовому ринку. По законам економіки вже в перші дні так званої пандемії, акції авіакомпаній , аеропортів і підприємств, що працюють в цій галузі мали б обвалитися, а воно чомусь так не сталося. Дивні закони економіки.....
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15.05.2021 21:52 Ответить
А що ж з наміром команди Зе створити внутрішні лінії аерошляхів. Адже залітні смуги основних аеропортів у задовільному стані.
Що Коломойський зарубав наміри......
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16.05.2021 15:49 Ответить
 
 