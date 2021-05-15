Від початку року пасажиропотік українських аеропортів упав на третину, - Державіаслужба

У січні - квітні 2021 пасажиропотік через українські аеропорти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 33,2% до 2,7 млн пасажирів у міжнародному сполученні - на 34,2% і становить 2,39 млн пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної авіаційної служби України.

За даними відомства, також за чотири місяці обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній скоротилися на 16,2% і становлять 1,63 млн осіб, в тому числі міжнародні - на 15,2% до 1,48 млн осіб.

Протягом січня - квітня українські авіакомпанії виконали 14900 комерційних рейсів, що на 11,8% менше показника аналогічного періоду 2020 року, міжнародних - 11 700 (скорочення - на 16,4%).

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