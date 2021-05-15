Від початку року пасажиропотік українських аеропортів упав на третину, - Державіаслужба
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У січні - квітні 2021 пасажиропотік через українські аеропорти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 33,2% до 2,7 млн пасажирів у міжнародному сполученні - на 34,2% і становить 2,39 млн пасажирів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної авіаційної служби України.
За даними відомства, також за чотири місяці обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній скоротилися на 16,2% і становлять 1,63 млн осіб, в тому числі міжнародні - на 15,2% до 1,48 млн осіб.
Протягом січня - квітня українські авіакомпанії виконали 14900 комерційних рейсів, що на 11,8% менше показника аналогічного періоду 2020 року, міжнародних - 11 700 (скорочення - на 16,4%).
Топ коментарі
+5 Fish Man
показати весь коментар15.05.2021 18:55
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+3 Goldman Sachs
показати весь коментар15.05.2021 19:37
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...и то хлеб...*)
Держи нас в курсе. Ещё расскажи что происходит у аэропорта Дюссельдорфа и Дортмунда.
Здесь всем это очень важно.
Adieu
Що Коломойський зарубав наміри......