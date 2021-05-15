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Від початку року пасажиропотік українських аеропортів упав на третину, - Державіаслужба

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Від початку року пасажиропотік українських аеропортів упав на третину, - Державіаслужба

У січні - квітні 2021 пасажиропотік через українські аеропорти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 33,2% до 2,7 млн пасажирів у міжнародному сполученні - на 34,2% і становить 2,39 млн пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної авіаційної служби України.

За даними відомства, також за чотири місяці обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній скоротилися на 16,2% і становлять 1,63 млн осіб, в тому числі міжнародні - на 15,2% до 1,48 млн осіб.

Протягом січня - квітня українські авіакомпанії виконали 14900 комерційних рейсів, що на 11,8% менше показника аналогічного періоду 2020 року, міжнародних - 11 700 (скорочення - на 16,4%).

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Топ коментарі
+5
С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 2310
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15.05.2021 18:55
+3
Бачили очі що купували...
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15.05.2021 19:00
+3
Очень нужная и полезная здесь информация.
Держи нас в курсе. Ещё расскажи что происходит у аэропорта Дюссельдорфа и Дортмунда.
Здесь всем это очень важно.
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15.05.2021 19:37
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С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 2310
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15.05.2021 18:55 Відповісти
Бачили очі що купували...
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15.05.2021 19:00 Відповісти
Та уже сомневаюсь, что у них глаза были. Желудком и то вернее было бы голосовать. Скорее что-то из шариковского: "желаю чтобы все".
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15.05.2021 19:34 Відповісти
Нет, ни в коем случае. Всё будет хорошо!
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15.05.2021 21:02 Відповісти
Я тут недалеко от Нюрнбергского аэропрота живу -- ни души, токо один буфет на вынос работает для велосипедистов и гуляющих...
...и то хлеб...*)
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15.05.2021 19:14 Відповісти
Очень нужная и полезная здесь информация.
Держи нас в курсе. Ещё расскажи что происходит у аэропорта Дюссельдорфа и Дортмунда.
Здесь всем это очень важно.
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15.05.2021 19:37 Відповісти
Над всей Германией чистое небо! -- болеем мы... ...не то, что вы...*)
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15.05.2021 19:41 Відповісти
Кто, "мы"?
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15.05.2021 19:43 Відповісти
Не вы... *)
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15.05.2021 19:47 Відповісти
Ну так что ты тут забыл(а) тогда, если ты не мы.
Adieu
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15.05.2021 20:03 Відповісти
С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 9269
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15.05.2021 19:17 Відповісти
Всё правильно. А как иначе?
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15.05.2021 21:04 Відповісти
Мне так нравятся подобные дилетантские статьи как эта , с самолётом Розы Ветров А330, который уже давно на брелки порезали.
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15.05.2021 19:21 Відповісти
Ну, так це ж нормально, "пандемія" і лохдаун. А що цікаве, що жоден власник аеропортів та авіокомпаній не кричить про банкрутства, вимушені звільнення і жодна така компанія не втратила своїх позицій на фондовому ринку. По законам економіки вже в перші дні так званої пандемії, акції авіакомпаній , аеропортів і підприємств, що працюють в цій галузі мали б обвалитися, а воно чомусь так не сталося. Дивні закони економіки.....
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15.05.2021 21:52 Відповісти
А що ж з наміром команди Зе створити внутрішні лінії аерошляхів. Адже залітні смуги основних аеропортів у задовільному стані.
Що Коломойський зарубав наміри......
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16.05.2021 15:49 Відповісти
 
 