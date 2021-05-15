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Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.

Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA), передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства "Синьхуа", китайский космический корабль успешно доставил исследовательский ровер на поверхность Марса, информирует Голос Америки.

Запуск межпланетной станции "Тяньвэнь-1" был произведен 23 июля 2020 года. Космический корабль достиг марсианской орбиты в феврале, после чего более двух месяцев изучал поверхность красной планеты в поисках наилучшего места для посадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter: "Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко"

Марсоход "Чжуронг" оснащен оборудованием, предназначенным для изучения климата, атмосферы, поверхности и грунта Марса. Он также будет искать следы жизни на Марсе.

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Топ комментарии
+14
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 3973
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15.05.2021 22:52
+11
хйло с шойгой пока батут в тайге натягивают
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15.05.2021 22:35
+9
это круто! меньше бы люди воевали и больше бы человечество занималось наукой, быстрее бы шло развитие.
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15.05.2021 22:10
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ну да еще вчера посодили ,
везде это знают но жирафа я так понял с Цензора не уволили
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15.05.2021 22:06 Ответить
а лапти что свой лапоть не посадили ?
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15.05.2021 22:08 Ответить
хйло с шойгой пока батут в тайге натягивают
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15.05.2021 22:35 Ответить
Думаю, что они не батут, а друг друга натягивают))))
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15.05.2021 23:04 Ответить
предпочитаю эвфемизмы
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16.05.2021 00:53 Ответить
херня, Рагозин с Окурком на китайском батуте лучше смогут
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15.05.2021 22:08 Ответить
а в єто время в где то далеком ********* ....
https://echo.msk.ru/blog/novojilova_n/1202571-echo/
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15.05.2021 22:28 Ответить
Высадка архаровцев Шойгу на Марс Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 9764

Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2816
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16.05.2021 10:31 Ответить
просто китайцы без прелюдий это сделали ...интересно короновирус уже есть на Марсе ?
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15.05.2021 22:10 Ответить
Тепер точно є.
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16.05.2021 09:56 Ответить
это круто! меньше бы люди воевали и больше бы человечество занималось наукой, быстрее бы шло развитие.
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15.05.2021 22:10 Ответить
войны будут всегда, это и есть двигатель прогресса. Туземцы на теплых островах рады без войн, пальмы, кокосы
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15.05.2021 22:16 Ответить
Любопытно узнать развитие чего вас интересует и куда ещё быстрее ? Большинство научных изобретений моментально внедряется в сферу производства оружия, то бишь для войны...
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15.05.2021 22:38 Ответить
Хочешь мира готовься к войне, наука неразрывно связана с войной. Природа войны в человеческой психике, а не в науке
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16.05.2021 05:09 Ответить
Как это не цинично - война двигатель прогресса. Огромное множество технологий, которые мы используем в быту, изначально разрабатывались для военных целей.
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16.05.2021 08:26 Ответить
xочешь перееxать на ПМЖ на Марс? Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 973
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15.05.2021 22:48 Ответить
Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну и дальний космос. 06:58, 31 декабря 2020 Наука и техника.
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15.05.2021 22:14 Ответить
Северная Корея всех опередила,не нужно обманывать.Ну а Китаю до Марса...Сами знаете
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15.05.2021 22:15 Ответить
Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 9442
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15.05.2021 22:17 Ответить
Такие вот двубортные пальто были модные в совдепии ещё при мыките кукурузнике. Начальники носили с мутона воротник, а раб-сила с цигейки. Ну или с каракулем. А потом появились укороченные пальто с шалевым воротником но однобортные, молодые ударники ком-труда носили их. Такие почему то назывались *Москвичка*. Глянул на фото где пуздро коняку мучает---напомнило эпоху морей бескрайних трудовых!
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15.05.2021 22:30 Ответить
хм??а триуголка где??(не верю!! что наполеон!!) : )
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15.05.2021 22:38 Ответить
А в Україні, зате, будуть гарні дороги!... Якщо все не вкрадуть...
Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня! Бо найвеличніший лідер Всесвіту - в Україні! І такі дріб'язкові завдання, як боротьба з пандемією, підвищення впливу на міжнародній арені, розвинення науки та технологій його не цікавлять - то пилюка на ногах янєлоха. У нього є важливіші завдання - хриплосики, прес конференції, задоволення хазяїв, набивання кішень (як своїх, так і хазяїв)...
Слова - ніщо, дії - все! І дії найвеличнішого, як голови партії, монобільшості партії, де головою є янєлох, кабміну, що призначений монобільшістю партії, Головою якої є пісюніст, чомусь зовсім не налаштовують на оптимістичний лад та віру і "світле майбутнє"
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15.05.2021 22:19 Ответить
"Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня!"

А концтабори в Кітаї - це фігня чи ні?
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15.05.2021 22:47 Ответить
Не бачив такої інформації. Можете надати посилання?
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15.05.2021 22:56 Ответить
Не бачив, так не бачив
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15.05.2021 23:07 Ответить
В Гугле тебя забанили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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15.05.2021 23:52 Ответить
Так их Марс же картонный
или, как можно было на батончике приземлится? Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 8898
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16.05.2021 10:24 Ответить
Пропал Марс... Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 2237 Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 5754
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15.05.2021 22:20 Ответить
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 28
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16.05.2021 08:33 Ответить
Засерет Марс .
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15.05.2021 22:20 Ответить
Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 3396
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15.05.2021 22:26 Ответить
😀😀😀

сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
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15.05.2021 22:32 Ответить
Дуроконь даже рогатку угробил--без кожетка сделал, за шарик держит натяжение. И резину низко привязал косокриворукий тяни-толкай. Шарик может отскочить прямо в лобешник в обратку.
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15.05.2021 22:34 Ответить
Це не рогатка, а рогатина. Робив дилетант.
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15.05.2021 23:12 Ответить
Наступного дня там запрацював Аліекспрес.
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15.05.2021 22:40 Ответить
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 3973
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15.05.2021 22:52 Ответить
Надо не пропустить марсианские хроники - китайский ровер против американского вертолета! Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2592
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15.05.2021 22:41 Ответить
И оттуда еще вирус какой-то притарабанят.
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15.05.2021 23:18 Ответить
Люди делом занимаются, а кацапы с ****** во главє всё рузЬгій мір спасают...
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15.05.2021 23:19 Ответить
яким таким делом, пыль гоняют по мертвой планете? Еще не факт, что это правда
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15.05.2021 23:37 Ответить
Так я и говорю, исследованиями занимаютья, изучают, у кацапов в Сибири тайгу вывозят, на Марс летают, копьютерами та смартфонами весь мир обеспечивают. А кацапы наоборот, людям жизнь отравляют.
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15.05.2021 23:46 Ответить
Два интересных и показательных факта.
1. Во время тестирования бортовой аппаратуры АМС проекта М-73 было обнаружено, что электроника выходит из строя. Причиной сбоев стали транзисторы 2Т312 производства Воронежского завода полупроводниковых приборов. (Вводы транзисторов, по рацпредложению для экономии драгоценных металлов, стали делать не из золота, а из алюминия. Оказалось, что такие вводы окислялись примерно через шесть месяцев). Вся аппаратура была практически начинена такими транзисторами. Стоял вопрос о том, запускать АМС без замены транзисторов, которая заняла бы около полугода, или нет. Возможность запуска обсуждали на совещании у Келдыша, с участием представителей НПО Лавочкина. Под давлением руководства, ЦК, Совмина, было принято решение космические аппараты все-таки запускать[4].

2. В отличие от советских автоматических межпланетных станций Марс в автоматических межпланетных станциях «Маринер-6» - «Маринер-10» использовано большое количество интегральных схем.
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15.05.2021 23:24 Ответить
Велика жменя КТ312 - 2Т312 валяється. Не полінився - перевірив з десяток. Живі. 35 років їм. Ніколи проблем не було. Це не КТ209.
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16.05.2021 10:09 Ответить
Ви дещо плутаєте. Якби транзистор виходив з ладу від зберігання протягом 6 місяців - то таку продукцію швидко перестали б випускати. Я так розумію, що аппаратура міжпланетних станцій, що містила сотні (якщо не тисячі таких транзисторів) за півроку випробувань давала великий відсоток відмов. (міжпланетний переліт досить тривала затія).
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16.05.2021 11:20 Ответить
З роками в напівпровідниках відбувається деградація, навіть якщо вони просто лежать. Навіть кондиція. Ну це таке.
По 2Т312 - Ні одного такого, що вийшов з ладу, не бачив, хоча через мене пройшло багато всякого хламу. Можливо, там відвертий брак був. Один з найнадійніших транзисторів.
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16.05.2021 12:36 Ответить
"З роками" та за 6 місяців - це не одне й те саме.
Можливо, недоліки транзисторів, що виявили в 73 році, потім виправили. У Вас якого року випуску?
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16.05.2021 14:52 Ответить
84
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16.05.2021 15:37 Ответить
Ну, час на виправлення невдалої рацухи, в принципі, був... Хоча, в совку ходили байки, що для військової та космічної техніки електроніку завжди виробляли набагато якіснішу, ніж для цивільної... Але проблеми з нею були і там і там.
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16.05.2021 16:38 Ответить
Космический аппарат уже посадил на Марсе рис и открыл дешёвый базарчик.
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16.05.2021 01:06 Ответить
Здесь уже был рассказ очевидца как в подвале дядюшки Ляо голодные китайские дети собирают iPhone?
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16.05.2021 03:04 Ответить
Иди читай сказки Рогозина про космические батуты
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16.05.2021 05:13 Ответить
Наши американские друзья круче китайцев.
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16.05.2021 05:40 Ответить
Приземляются на Земле
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16.05.2021 06:54 Ответить
А Фобос-грунт по-прежнему изучает дно Атлантики!
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16.05.2021 07:29 Ответить
Найбільший смітник, браконьєр і винИщувач планети розважає партійну іліту(((
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16.05.2021 08:50 Ответить
Пуйло и Рогозин!!! А батуты всё -таки летают !! Даже в Китае!!! А Россия в глубокой жопе....!
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16.05.2021 12:35 Ответить
КИТАЙ ПОВТОРЮХА МУХА !)
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16.05.2021 15:52 Ответить
А на кацапораше холопам запретили сажать картошку на даче
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16.05.2021 18:36 Ответить
Завдання №1 - знайти та відп*здити піндоські апарати Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 5604 .
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16.05.2021 20:09 Ответить
Ну то ще Китаю вірити на слово не вистачало ...От коли завершать місію Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2986
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16.05.2021 21:55 Ответить
ну вот так и надо , пусть теперь Запад борется против авторитаризма - сами своей жадностью к дешевой раб. силе взрастили себе большую шишку на башку.
Еще в 1969г голодные хунвейбины, сожрав в поднебесной последних воробьев, на острове Даманском кидались на советских пограничников (потом конечно пошли под лед) а Шанхайскими трущебами пугали детей.
Так будет и жадным до дешевого рос.газа эвропейцам - подкормят авторитарного медведя нефтегазовым баблом , а потом сами же и поплатятся - не знают поговорки где бывает дешевый сыр и газ тоже.
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16.05.2021 22:22 Ответить
 
 