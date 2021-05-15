Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.
Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA), передает Цензор.НЕТ.
По данным агентства "Синьхуа", китайский космический корабль успешно доставил исследовательский ровер на поверхность Марса, информирует Голос Америки.
Запуск межпланетной станции "Тяньвэнь-1" был произведен 23 июля 2020 года. Космический корабль достиг марсианской орбиты в феврале, после чего более двух месяцев изучал поверхность красной планеты в поисках наилучшего места для посадки.
Марсоход "Чжуронг" оснащен оборудованием, предназначенным для изучения климата, атмосферы, поверхности и грунта Марса. Он также будет искать следы жизни на Марсе.
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везде это знают но жирафа я так понял с Цензора не уволили
https://echo.msk.ru/blog/novojilova_n/1202571-echo/
Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня! Бо найвеличніший лідер Всесвіту - в Україні! І такі дріб'язкові завдання, як боротьба з пандемією, підвищення впливу на міжнародній арені, розвинення науки та технологій його не цікавлять - то пилюка на ногах янєлоха. У нього є важливіші завдання - хриплосики, прес конференції, задоволення хазяїв, набивання кішень (як своїх, так і хазяїв)...
Слова - ніщо, дії - все! І дії найвеличнішого, як голови партії, монобільшості партії, де головою є янєлох, кабміну, що призначений монобільшістю партії, Головою якої є пісюніст, чомусь зовсім не налаштовують на оптимістичний лад та віру і "світле майбутнє"
А концтабори в Кітаї - це фігня чи ні?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
или, как можно было на батончике приземлится?
сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
1. Во время тестирования бортовой аппаратуры АМС проекта М-73 было обнаружено, что электроника выходит из строя. Причиной сбоев стали транзисторы 2Т312 производства Воронежского завода полупроводниковых приборов. (Вводы транзисторов, по рацпредложению для экономии драгоценных металлов, стали делать не из золота, а из алюминия. Оказалось, что такие вводы окислялись примерно через шесть месяцев). Вся аппаратура была практически начинена такими транзисторами. Стоял вопрос о том, запускать АМС без замены транзисторов, которая заняла бы около полугода, или нет. Возможность запуска обсуждали на совещании у Келдыша, с участием представителей НПО Лавочкина. Под давлением руководства, ЦК, Совмина, было принято решение космические аппараты все-таки запускать[4].
2. В отличие от советских автоматических межпланетных станций Марс в автоматических межпланетных станциях «Маринер-6» - «Маринер-10» использовано большое количество интегральных схем.
По 2Т312 - Ні одного такого, що вийшов з ладу, не бачив, хоча через мене пройшло багато всякого хламу. Можливо, там відвертий брак був. Один з найнадійніших транзисторів.
Можливо, недоліки транзисторів, що виявили в 73 році, потім виправили. У Вас якого року випуску?
Еще в 1969г голодные хунвейбины, сожрав в поднебесной последних воробьев, на острове Даманском кидались на советских пограничников (потом конечно пошли под лед) а Шанхайскими трущебами пугали детей.
Так будет и жадным до дешевого рос.газа эвропейцам - подкормят авторитарного медведя нефтегазовым баблом , а потом сами же и поплатятся - не знают поговорки где бывает дешевый сыр и газ тоже.