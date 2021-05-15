Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат

Посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) 15 травня приземлився на Марсі. Досі висадку на Червону планету вдалося здійснити лише США.

Про це повідомляє пресслужба Китайського національного космічного управління (CNSA), передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства "Сіньхуа", китайський космічний корабель успішно доставив дослідний ровер на поверхню Марса, інформує Голос Америки.

Запуск міжпланетної станції "Тяньвень-1" був проведений 23 липня 2020 року. Космічний корабель досяг марсіанської орбіти в лютому, після чого більше двох місяців вивчав поверхню червоної планети в пошуках найкращого місця для посадки.

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Марсохід "Чжуронг" оснащений устаткуванням, призначеним для вивчення клімату, атмосфери, поверхні та грунту Марса. Він також буде шукати сліди життя на Марсі.