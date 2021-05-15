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Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат

Посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) 15 травня приземлився на Марсі. Досі висадку на Червону планету вдалося здійснити лише США.

Про це повідомляє пресслужба Китайського національного космічного управління (CNSA), передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства "Сіньхуа", китайський космічний корабель успішно доставив дослідний ровер на поверхню Марса, інформує Голос Америки.

Запуск міжпланетної станції "Тяньвень-1" був проведений 23 липня 2020 року. Космічний корабель досяг марсіанської орбіти в лютому, після чого більше двох місяців вивчав поверхню червоної планети в пошуках найкращого місця для посадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Марсохід "Чжуронг" оснащений устаткуванням, призначеним для вивчення клімату, атмосфери, поверхні та грунту Марса. Він також буде шукати сліди життя на Марсі.

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Топ коментарі
+14
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 3973
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15.05.2021 22:52
+11
хйло с шойгой пока батут в тайге натягивают
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15.05.2021 22:35
+9
это круто! меньше бы люди воевали и больше бы человечество занималось наукой, быстрее бы шло развитие.
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15.05.2021 22:10
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ну да еще вчера посодили ,
везде это знают но жирафа я так понял с Цензора не уволили
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15.05.2021 22:06 Відповісти
а лапти что свой лапоть не посадили ?
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15.05.2021 22:08 Відповісти
хйло с шойгой пока батут в тайге натягивают
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15.05.2021 22:35 Відповісти
Думаю, что они не батут, а друг друга натягивают))))
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15.05.2021 23:04 Відповісти
предпочитаю эвфемизмы
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16.05.2021 00:53 Відповісти
херня, Рагозин с Окурком на китайском батуте лучше смогут
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15.05.2021 22:08 Відповісти
а в єто время в где то далеком ********* ....
https://echo.msk.ru/blog/novojilova_n/1202571-echo/
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15.05.2021 22:28 Відповісти
Высадка архаровцев Шойгу на Марс Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 9764

Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2816
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16.05.2021 10:31 Відповісти
просто китайцы без прелюдий это сделали ...интересно короновирус уже есть на Марсе ?
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15.05.2021 22:10 Відповісти
Тепер точно є.
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16.05.2021 09:56 Відповісти
это круто! меньше бы люди воевали и больше бы человечество занималось наукой, быстрее бы шло развитие.
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15.05.2021 22:10 Відповісти
войны будут всегда, это и есть двигатель прогресса. Туземцы на теплых островах рады без войн, пальмы, кокосы
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15.05.2021 22:16 Відповісти
Любопытно узнать развитие чего вас интересует и куда ещё быстрее ? Большинство научных изобретений моментально внедряется в сферу производства оружия, то бишь для войны...
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15.05.2021 22:38 Відповісти
Хочешь мира готовься к войне, наука неразрывно связана с войной. Природа войны в человеческой психике, а не в науке
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16.05.2021 05:09 Відповісти
Как это не цинично - война двигатель прогресса. Огромное множество технологий, которые мы используем в быту, изначально разрабатывались для военных целей.
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16.05.2021 08:26 Відповісти
xочешь перееxать на ПМЖ на Марс? Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 973
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15.05.2021 22:48 Відповісти
Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну и дальний космос. 06:58, 31 декабря 2020 Наука и техника.
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15.05.2021 22:14 Відповісти
Северная Корея всех опередила,не нужно обманывать.Ну а Китаю до Марса...Сами знаете
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15.05.2021 22:15 Відповісти
Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 9442
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15.05.2021 22:17 Відповісти
Такие вот двубортные пальто были модные в совдепии ещё при мыките кукурузнике. Начальники носили с мутона воротник, а раб-сила с цигейки. Ну или с каракулем. А потом появились укороченные пальто с шалевым воротником но однобортные, молодые ударники ком-труда носили их. Такие почему то назывались *Москвичка*. Глянул на фото где пуздро коняку мучает---напомнило эпоху морей бескрайних трудовых!
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15.05.2021 22:30 Відповісти
хм??а триуголка где??(не верю!! что наполеон!!) : )
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15.05.2021 22:38 Відповісти
А в Україні, зате, будуть гарні дороги!... Якщо все не вкрадуть...
Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня! Бо найвеличніший лідер Всесвіту - в Україні! І такі дріб'язкові завдання, як боротьба з пандемією, підвищення впливу на міжнародній арені, розвинення науки та технологій його не цікавлять - то пилюка на ногах янєлоха. У нього є важливіші завдання - хриплосики, прес конференції, задоволення хазяїв, набивання кішень (як своїх, так і хазяїв)...
Слова - ніщо, дії - все! І дії найвеличнішого, як голови партії, монобільшості партії, де головою є янєлох, кабміну, що призначений монобільшістю партії, Головою якої є пісюніст, чомусь зовсім не налаштовують на оптимістичний лад та віру і "світле майбутнє"
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15.05.2021 22:19 Відповісти
"Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня!"

А концтабори в Кітаї - це фігня чи ні?
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15.05.2021 22:47 Відповісти
Не бачив такої інформації. Можете надати посилання?
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15.05.2021 22:56 Відповісти
Не бачив, так не бачив
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15.05.2021 23:07 Відповісти
В Гугле тебя забанили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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15.05.2021 23:52 Відповісти
Так их Марс же картонный
или, как можно было на батончике приземлится? Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 8898
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16.05.2021 10:24 Відповісти
Пропал Марс... Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 2237 Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 5754
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15.05.2021 22:20 Відповісти
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 28
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16.05.2021 08:33 Відповісти
Засерет Марс .
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15.05.2021 22:20 Відповісти
Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат - Цензор.НЕТ 3396
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15.05.2021 22:26 Відповісти
😀😀😀

сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
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15.05.2021 22:32 Відповісти
Дуроконь даже рогатку угробил--без кожетка сделал, за шарик держит натяжение. И резину низко привязал косокриворукий тяни-толкай. Шарик может отскочить прямо в лобешник в обратку.
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15.05.2021 22:34 Відповісти
Це не рогатка, а рогатина. Робив дилетант.
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15.05.2021 23:12 Відповісти
Наступного дня там запрацював Аліекспрес.
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15.05.2021 22:40 Відповісти
Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 3973
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15.05.2021 22:52 Відповісти
Надо не пропустить марсианские хроники - китайский ровер против американского вертолета! Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2592
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15.05.2021 22:41 Відповісти
И оттуда еще вирус какой-то притарабанят.
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15.05.2021 23:18 Відповісти
Люди делом занимаются, а кацапы с ****** во главє всё рузЬгій мір спасают...
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15.05.2021 23:19 Відповісти
яким таким делом, пыль гоняют по мертвой планете? Еще не факт, что это правда
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15.05.2021 23:37 Відповісти
Так я и говорю, исследованиями занимаютья, изучают, у кацапов в Сибири тайгу вывозят, на Марс летают, копьютерами та смартфонами весь мир обеспечивают. А кацапы наоборот, людям жизнь отравляют.
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15.05.2021 23:46 Відповісти
Два интересных и показательных факта.
1. Во время тестирования бортовой аппаратуры АМС проекта М-73 было обнаружено, что электроника выходит из строя. Причиной сбоев стали транзисторы 2Т312 производства Воронежского завода полупроводниковых приборов. (Вводы транзисторов, по рацпредложению для экономии драгоценных металлов, стали делать не из золота, а из алюминия. Оказалось, что такие вводы окислялись примерно через шесть месяцев). Вся аппаратура была практически начинена такими транзисторами. Стоял вопрос о том, запускать АМС без замены транзисторов, которая заняла бы около полугода, или нет. Возможность запуска обсуждали на совещании у Келдыша, с участием представителей НПО Лавочкина. Под давлением руководства, ЦК, Совмина, было принято решение космические аппараты все-таки запускать[4].

2. В отличие от советских автоматических межпланетных станций Марс в автоматических межпланетных станциях «Маринер-6» - «Маринер-10» использовано большое количество интегральных схем.
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15.05.2021 23:24 Відповісти
Велика жменя КТ312 - 2Т312 валяється. Не полінився - перевірив з десяток. Живі. 35 років їм. Ніколи проблем не було. Це не КТ209.
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16.05.2021 10:09 Відповісти
Ви дещо плутаєте. Якби транзистор виходив з ладу від зберігання протягом 6 місяців - то таку продукцію швидко перестали б випускати. Я так розумію, що аппаратура міжпланетних станцій, що містила сотні (якщо не тисячі таких транзисторів) за півроку випробувань давала великий відсоток відмов. (міжпланетний переліт досить тривала затія).
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16.05.2021 11:20 Відповісти
З роками в напівпровідниках відбувається деградація, навіть якщо вони просто лежать. Навіть кондиція. Ну це таке.
По 2Т312 - Ні одного такого, що вийшов з ладу, не бачив, хоча через мене пройшло багато всякого хламу. Можливо, там відвертий брак був. Один з найнадійніших транзисторів.
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16.05.2021 12:36 Відповісти
"З роками" та за 6 місяців - це не одне й те саме.
Можливо, недоліки транзисторів, що виявили в 73 році, потім виправили. У Вас якого року випуску?
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16.05.2021 14:52 Відповісти
84
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16.05.2021 15:37 Відповісти
Ну, час на виправлення невдалої рацухи, в принципі, був... Хоча, в совку ходили байки, що для військової та космічної техніки електроніку завжди виробляли набагато якіснішу, ніж для цивільної... Але проблеми з нею були і там і там.
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16.05.2021 16:38 Відповісти
Космический аппарат уже посадил на Марсе рис и открыл дешёвый базарчик.
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16.05.2021 01:06 Відповісти
Здесь уже был рассказ очевидца как в подвале дядюшки Ляо голодные китайские дети собирают iPhone?
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16.05.2021 03:04 Відповісти
Иди читай сказки Рогозина про космические батуты
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16.05.2021 05:13 Відповісти
Наши американские друзья круче китайцев.
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16.05.2021 05:40 Відповісти
Приземляются на Земле
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16.05.2021 06:54 Відповісти
А Фобос-грунт по-прежнему изучает дно Атлантики!
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16.05.2021 07:29 Відповісти
Найбільший смітник, браконьєр і винИщувач планети розважає партійну іліту(((
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16.05.2021 08:50 Відповісти
Пуйло и Рогозин!!! А батуты всё -таки летают !! Даже в Китае!!! А Россия в глубокой жопе....!
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16.05.2021 12:35 Відповісти
КИТАЙ ПОВТОРЮХА МУХА !)
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16.05.2021 15:52 Відповісти
А на кацапораше холопам запретили сажать картошку на даче
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16.05.2021 18:36 Відповісти
Завдання №1 - знайти та відп*здити піндоські апарати Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 5604 .
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16.05.2021 20:09 Відповісти
Ну то ще Китаю вірити на слово не вистачало ...От коли завершать місію Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат - Цензор.НЕТ 2986
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16.05.2021 21:55 Відповісти
ну вот так и надо , пусть теперь Запад борется против авторитаризма - сами своей жадностью к дешевой раб. силе взрастили себе большую шишку на башку.
Еще в 1969г голодные хунвейбины, сожрав в поднебесной последних воробьев, на острове Даманском кидались на советских пограничников (потом конечно пошли под лед) а Шанхайскими трущебами пугали детей.
Так будет и жадным до дешевого рос.газа эвропейцам - подкормят авторитарного медведя нефтегазовым баблом , а потом сами же и поплатятся - не знают поговорки где бывает дешевый сыр и газ тоже.
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16.05.2021 22:22 Відповісти
 
 