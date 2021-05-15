Китай уперше посадив на Марсі свій космічний апарат
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) 15 травня приземлився на Марсі. Досі висадку на Червону планету вдалося здійснити лише США.
Про це повідомляє пресслужба Китайського національного космічного управління (CNSA), передає Цензор.НЕТ.
За даними агентства "Сіньхуа", китайський космічний корабель успішно доставив дослідний ровер на поверхню Марса, інформує Голос Америки.
Запуск міжпланетної станції "Тяньвень-1" був проведений 23 липня 2020 року. Космічний корабель досяг марсіанської орбіти в лютому, після чого більше двох місяців вивчав поверхню червоної планети в пошуках найкращого місця для посадки.
Марсохід "Чжуронг" оснащений устаткуванням, призначеним для вивчення клімату, атмосфери, поверхні та грунту Марса. Він також буде шукати сліди життя на Марсі.
Будь ласка, зачекайте...
везде это знают но жирафа я так понял с Цензора не уволили
https://echo.msk.ru/blog/novojilova_n/1202571-echo/
Зупинити пандемію в країні з населенням більше міль'ярду, посадити аппарат на Марс - то фігня! Бо найвеличніший лідер Всесвіту - в Україні! І такі дріб'язкові завдання, як боротьба з пандемією, підвищення впливу на міжнародній арені, розвинення науки та технологій його не цікавлять - то пилюка на ногах янєлоха. У нього є важливіші завдання - хриплосики, прес конференції, задоволення хазяїв, набивання кішень (як своїх, так і хазяїв)...
Слова - ніщо, дії - все! І дії найвеличнішого, як голови партії, монобільшості партії, де головою є янєлох, кабміну, що призначений монобільшістю партії, Головою якої є пісюніст, чомусь зовсім не налаштовують на оптимістичний лад та віру і "світле майбутнє"
А концтабори в Кітаї - це фігня чи ні?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
или, как можно было на батончике приземлится?
сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
1. Во время тестирования бортовой аппаратуры АМС проекта М-73 было обнаружено, что электроника выходит из строя. Причиной сбоев стали транзисторы 2Т312 производства Воронежского завода полупроводниковых приборов. (Вводы транзисторов, по рацпредложению для экономии драгоценных металлов, стали делать не из золота, а из алюминия. Оказалось, что такие вводы окислялись примерно через шесть месяцев). Вся аппаратура была практически начинена такими транзисторами. Стоял вопрос о том, запускать АМС без замены транзисторов, которая заняла бы около полугода, или нет. Возможность запуска обсуждали на совещании у Келдыша, с участием представителей НПО Лавочкина. Под давлением руководства, ЦК, Совмина, было принято решение космические аппараты все-таки запускать[4].
2. В отличие от советских автоматических межпланетных станций Марс в автоматических межпланетных станциях «Маринер-6» - «Маринер-10» использовано большое количество интегральных схем.
По 2Т312 - Ні одного такого, що вийшов з ладу, не бачив, хоча через мене пройшло багато всякого хламу. Можливо, там відвертий брак був. Один з найнадійніших транзисторів.
Можливо, недоліки транзисторів, що виявили в 73 році, потім виправили. У Вас якого року випуску?
Еще в 1969г голодные хунвейбины, сожрав в поднебесной последних воробьев, на острове Даманском кидались на советских пограничников (потом конечно пошли под лед) а Шанхайскими трущебами пугали детей.
Так будет и жадным до дешевого рос.газа эвропейцам - подкормят авторитарного медведя нефтегазовым баблом , а потом сами же и поплатятся - не знают поговорки где бывает дешевый сыр и газ тоже.