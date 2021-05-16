Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С понедельника в Украине начнется неделя "Открытого правительства", которая одновременно пройдет во всех странах участницах одноименной глобальной инициативы с 17 до 21 мая.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Завтра начинаем неделю открытого правительства. Она будет проходить одновременно во всех странах - участницах глобальной инициативы "Партнерство" Открытое Правительство" с 17 до 21 мая. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - отметил Шмыгаль.
Также он сообщил, что еще одной наработкой станет онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан, институтов гражданского общества - "Взаємодія".
"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", - резюмировал Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
🤣
Соняшникова олія нарешті подолала цінову планку в 70 грн/пляшка
(Правительство. )
але ж вас попереджали в 2019...
Я Вас не чіпаю...😇
Але Слово тримаю...
Мусили б помітити ....
З повагою до Вас і Вашого ІМХО...
😁
Певно Ви дуже звикли до ідолопоклонства і рабського статусу.
Раби завжди мріяли про ринок де можна купити
Собі Хазяїна....
Домовленності в дії чи Ні??
Ваша справа...
Відповідь чекаю...
З Повагою...
😁
Всьго Найкращого!!
З Повагою!!
😁
Також ми змушені зменшити знижки за акцією "Всім сім".
Відтепер максимальна знижка становитиме - 5 грн/л.
Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - йдеться у повідомленні мережі KLO.
Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі WOG та OKKO.
Пане Шмигалю , ау 😀