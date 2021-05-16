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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) Шмыгаль Денис (2327)

Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина присоединится к глобальной инициативе

С понедельника в Украине начнется неделя "Открытого правительства", которая одновременно пройдет во всех странах участницах одноименной глобальной инициативы с 17 до 21 мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Завтра начинаем неделю открытого правительства. Она будет проходить одновременно во всех странах - участницах глобальной инициативы "Партнерство" Открытое Правительство" с 17 до 21 мая. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - отметил Шмыгаль.

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Также он сообщил, что еще одной наработкой станет онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан, институтов гражданского общества - "Взаємодія". 

"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", - резюмировал Шмыгаль.

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Топ комментарии
+8
Ага у нас уже такая "открытая" власть "открыто" борется с ковидом

Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6342
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16.05.2021 17:19
+6
красивые лозунги и написанные умными людьми речи звучащие из ваших лживих ртов уже в горле седят. сделайте хоть что нибудь. а потом говорите..... вам никто не доложил что вы полные ноли что в политике что в экономике к тому же и алчные... тоесть воры
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16.05.2021 17:21
+5
Відкритість? Він що, знущається?
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16.05.2021 17:16
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Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3405
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16.05.2021 17:16 Ответить
Бачили очi...
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16.05.2021 17:28 Ответить
неужели снова откроют информацию про вакцино-прокладки из одиноких граждан Индии??
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16.05.2021 17:45 Ответить
Хто ж свои пОльты отдасть! Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6608
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16.05.2021 17:48 Ответить
пальты?
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16.05.2021 18:04 Ответить
Та у кого как...
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16.05.2021 18:04 Ответить
Оксюморон...
🤣
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16.05.2021 17:16 Ответить
Відкритість? Він що, знущається?
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16.05.2021 17:16 Ответить
обицяли все робити через народни рехверендуми, а потим 2 роки вси гадости тихо и швидко роблять из-под тишка
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16.05.2021 18:02 Ответить
Wzzzuh!@wzzzuh· 3 ч

Соняшникова олія нарешті подолала цінову планку в 70 грн/пляшка
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16.05.2021 23:21 Ответить
Нічого. Нарід перейде на оливкову. "Кінець епохи бідності !!!"
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16.05.2021 23:23 Ответить
Лучше к инициативе - посаженное правительство
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16.05.2021 17:18 Ответить
Ага у нас уже такая "открытая" власть "открыто" борется с ковидом

Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6342
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16.05.2021 17:19 Ответить
субсидии переоформлять по новой в очередях
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16.05.2021 17:23 Ответить
В связи с КАРАНТИНОМ
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16.05.2021 17:24 Ответить
Какое отношение имеет КАРАНТИН к дебилизму власти? Именно поэтому они именно в КАРАНТИН приняли правило о обязательном переоформлением субсидий?
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16.05.2021 17:27 Ответить
а чтоб больше пожилых людей умерло
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16.05.2021 17:29 Ответить
Тоже вариант

Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3471
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16.05.2021 17:33 Ответить
красивые лозунги и написанные умными людьми речи звучащие из ваших лживих ртов уже в горле седят. сделайте хоть что нибудь. а потом говорите..... вам никто не доложил что вы полные ноли что в политике что в экономике к тому же и алчные... тоесть воры
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16.05.2021 17:21 Ответить
будь проклят тот день когда Мы выбрали этих идиотов !
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16.05.2021 17:26 Ответить
Новое шоу Квартала 95 - "Открытое правительство в закрытом СИЗО!!!" Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6064
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16.05.2021 17:28 Ответить
"Открытое правительство" - это, наверное, открытый судебный процесс над зе-плесенью. потому что, настоящее правительство у єрмака в #ОПе сидит - там все решают, туда заносят, там центр воровства и коррупции.
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16.05.2021 17:30 Ответить
то шо- будете делится ворованым....со-всеми... Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8677
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16.05.2021 17:31 Ответить
Ага, там вас, зешоблу, онлайн будут показывать. Под названием трансляции "Как не надо такое делать или к чему приводит кретинизм избирателей".
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16.05.2021 17:39 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!! Чергова порція локшини на вуха "мудрому наріду" !!!)))
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16.05.2021 17:56 Ответить
Народ не роскошь - а средство обогащения.
(Правительство. )
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16.05.2021 17:59 Ответить
а шо таке ? відчув себе рабом )))
але ж вас попереджали в 2019...
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16.05.2021 18:04 Ответить
Ксюша, Ви порушуєте Наші домовленності....
Я Вас не чіпаю...😇
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16.05.2021 18:10 Ответить
Та Ви боїтесь )
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16.05.2021 18:13 Ответить
Вже нічого і дааавно...
Але Слово тримаю...
Мусили б помітити ....
З повагою до Вас і Вашого ІМХО...
😁
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16.05.2021 18:16 Ответить
Це з часів Хряків 1.0 та 2.0....)))
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16.05.2021 18:11 Ответить
Ну, між хряками була п'ятирічна передишка, найбільш ненависна Вам.
Певно Ви дуже звикли до ідолопоклонства і рабського статусу.
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16.05.2021 18:14 Ответить
Вам видніше....
Раби завжди мріяли про ринок де можна купити
Собі Хазяїна....
Домовленності в дії чи Ні??
Ваша справа...
Відповідь чекаю...
З Повагою...
😁
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16.05.2021 18:21 Ответить
Как хатітє..
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16.05.2021 18:37 Ответить
Зрозумів - шо Таки Да!!😁
Всьго Найкращого!!
З Повагою!!
😁
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16.05.2021 18:47 Ответить
"Через запровадження державного регулювання цін на пальне ми тимчасово призупиняємо продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel.
Також ми змушені зменшити знижки за акцією "Всім сім".
Відтепер максимальна знижка становитиме - 5 грн/л.
Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - йдеться у повідомленні мережі KLO.

Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі WOG та OKKO.
Пане Шмигалю , ау 😀
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16.05.2021 18:14 Ответить
Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8071
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16.05.2021 18:37 Ответить
Шмыгаль на Ахметова работает и повышает тарифы ибо Ахметов так больше зарабатывает, а нищему народу эти тарифы неподъемны. Шмыгаля в отставку и в браслеты за это! Олигархи поставили своих людей во власть и грабят Украину и народ Украины в рабов превратили. Менеджеров олигархов нужно казнить за тотальный ущерб Украине и Украинцам.
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16.05.2021 19:02 Ответить
Чем дальше этот как бы новостной сайт превращается в сайт рекламы власти.
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16.05.2021 20:30 Ответить
No Coment..............
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17.05.2021 00:24 Ответить
 
 