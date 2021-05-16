Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль

С понедельника в Украине начнется неделя "Открытого правительства", которая одновременно пройдет во всех странах участницах одноименной глобальной инициативы с 17 до 21 мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Завтра начинаем неделю открытого правительства. Она будет проходить одновременно во всех странах - участницах глобальной инициативы "Партнерство" Открытое Правительство" с 17 до 21 мая. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - отметил Шмыгаль.

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Также он сообщил, что еще одной наработкой станет онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан, институтов гражданского общества - "Взаємодія".

"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", - резюмировал Шмыгаль.