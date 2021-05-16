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Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна приєднається до глобальної ініціативи

З понеділка в Україні почнеться тиждень "Відкритого уряду", що одночасно відбудеться у всіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи з 17 до 21 травня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра починаємо тиждень ініціативи "Відкритий уряд". Він відбуватиметься одночасно у всіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" із 17 до 21 травня. Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, поліпшення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", - зазначив Шмигаль.

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Також він повідомив, що ще одним напрацюванням стане онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства - "Взаємодія".

"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - резюмував Шмигаль.

Джерело: 


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Топ коментарі
+8
Ага у нас уже такая "открытая" власть "открыто" борется с ковидом

Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6342
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16.05.2021 17:19
+6
красивые лозунги и написанные умными людьми речи звучащие из ваших лживих ртов уже в горле седят. сделайте хоть что нибудь. а потом говорите..... вам никто не доложил что вы полные ноли что в политике что в экономике к тому же и алчные... тоесть воры
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16.05.2021 17:21
+5
Відкритість? Він що, знущається?
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16.05.2021 17:16
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Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3405
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16.05.2021 17:16 Відповісти
Бачили очi...
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16.05.2021 17:28 Відповісти
неужели снова откроют информацию про вакцино-прокладки из одиноких граждан Индии??
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16.05.2021 17:45 Відповісти
Хто ж свои пОльты отдасть! Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6608
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16.05.2021 17:48 Відповісти
пальты?
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16.05.2021 18:04 Відповісти
Та у кого как...
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16.05.2021 18:04 Відповісти
Оксюморон...
🤣
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16.05.2021 17:16 Відповісти
Відкритість? Він що, знущається?
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16.05.2021 17:16 Відповісти
обицяли все робити через народни рехверендуми, а потим 2 роки вси гадости тихо и швидко роблять из-под тишка
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16.05.2021 18:02 Відповісти
Wzzzuh!@wzzzuh· 3 ч

Соняшникова олія нарешті подолала цінову планку в 70 грн/пляшка
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16.05.2021 23:21 Відповісти
Нічого. Нарід перейде на оливкову. "Кінець епохи бідності !!!"
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16.05.2021 23:23 Відповісти
Лучше к инициативе - посаженное правительство
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16.05.2021 17:18 Відповісти
Ага у нас уже такая "открытая" власть "открыто" борется с ковидом

Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6342
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16.05.2021 17:19 Відповісти
субсидии переоформлять по новой в очередях
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16.05.2021 17:23 Відповісти
В связи с КАРАНТИНОМ
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16.05.2021 17:24 Відповісти
Какое отношение имеет КАРАНТИН к дебилизму власти? Именно поэтому они именно в КАРАНТИН приняли правило о обязательном переоформлением субсидий?
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16.05.2021 17:27 Відповісти
а чтоб больше пожилых людей умерло
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16.05.2021 17:29 Відповісти
Тоже вариант

Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3471
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16.05.2021 17:33 Відповісти
красивые лозунги и написанные умными людьми речи звучащие из ваших лживих ртов уже в горле седят. сделайте хоть что нибудь. а потом говорите..... вам никто не доложил что вы полные ноли что в политике что в экономике к тому же и алчные... тоесть воры
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16.05.2021 17:21 Відповісти
будь проклят тот день когда Мы выбрали этих идиотов !
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16.05.2021 17:26 Відповісти
Новое шоу Квартала 95 - "Открытое правительство в закрытом СИЗО!!!" Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6064
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16.05.2021 17:28 Відповісти
"Открытое правительство" - это, наверное, открытый судебный процесс над зе-плесенью. потому что, настоящее правительство у єрмака в #ОПе сидит - там все решают, туда заносят, там центр воровства и коррупции.
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16.05.2021 17:30 Відповісти
то шо- будете делится ворованым....со-всеми... Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8677
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16.05.2021 17:31 Відповісти
Ага, там вас, зешоблу, онлайн будут показывать. Под названием трансляции "Как не надо такое делать или к чему приводит кретинизм избирателей".
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16.05.2021 17:39 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!! Чергова порція локшини на вуха "мудрому наріду" !!!)))
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16.05.2021 17:56 Відповісти
Народ не роскошь - а средство обогащения.
(Правительство. )
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16.05.2021 17:59 Відповісти
а шо таке ? відчув себе рабом )))
але ж вас попереджали в 2019...
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16.05.2021 18:04 Відповісти
Ксюша, Ви порушуєте Наші домовленності....
Я Вас не чіпаю...😇
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16.05.2021 18:10 Відповісти
Та Ви боїтесь )
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16.05.2021 18:13 Відповісти
Вже нічого і дааавно...
Але Слово тримаю...
Мусили б помітити ....
З повагою до Вас і Вашого ІМХО...
😁
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16.05.2021 18:16 Відповісти
Це з часів Хряків 1.0 та 2.0....)))
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16.05.2021 18:11 Відповісти
Ну, між хряками була п'ятирічна передишка, найбільш ненависна Вам.
Певно Ви дуже звикли до ідолопоклонства і рабського статусу.
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16.05.2021 18:14 Відповісти
Вам видніше....
Раби завжди мріяли про ринок де можна купити
Собі Хазяїна....
Домовленності в дії чи Ні??
Ваша справа...
Відповідь чекаю...
З Повагою...
😁
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16.05.2021 18:21 Відповісти
Как хатітє..
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16.05.2021 18:37 Відповісти
Зрозумів - шо Таки Да!!😁
Всьго Найкращого!!
З Повагою!!
😁
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16.05.2021 18:47 Відповісти
"Через запровадження державного регулювання цін на пальне ми тимчасово призупиняємо продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel.
Також ми змушені зменшити знижки за акцією "Всім сім".
Відтепер максимальна знижка становитиме - 5 грн/л.
Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - йдеться у повідомленні мережі KLO.

Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі WOG та OKKO.
Пане Шмигалю , ау 😀
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16.05.2021 18:14 Відповісти
Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8071
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16.05.2021 18:37 Відповісти
Шмыгаль на Ахметова работает и повышает тарифы ибо Ахметов так больше зарабатывает, а нищему народу эти тарифы неподъемны. Шмыгаля в отставку и в браслеты за это! Олигархи поставили своих людей во власть и грабят Украину и народ Украины в рабов превратили. Менеджеров олигархов нужно казнить за тотальный ущерб Украине и Украинцам.
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16.05.2021 19:02 Відповісти
Чем дальше этот как бы новостной сайт превращается в сайт рекламы власти.
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16.05.2021 20:30 Відповісти
No Coment..............
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17.05.2021 00:24 Відповісти
 
 