Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль
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З понеділка в Україні почнеться тиждень "Відкритого уряду", що одночасно відбудеться у всіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи з 17 до 21 травня.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра починаємо тиждень ініціативи "Відкритий уряд". Він відбуватиметься одночасно у всіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" із 17 до 21 травня. Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, поліпшення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", - зазначив Шмигаль.
Також він повідомив, що ще одним напрацюванням стане онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства - "Взаємодія".
"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - резюмував Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
🤣
Соняшникова олія нарешті подолала цінову планку в 70 грн/пляшка
(Правительство. )
але ж вас попереджали в 2019...
Я Вас не чіпаю...😇
Але Слово тримаю...
Мусили б помітити ....
З повагою до Вас і Вашого ІМХО...
😁
Певно Ви дуже звикли до ідолопоклонства і рабського статусу.
Раби завжди мріяли про ринок де можна купити
Собі Хазяїна....
Домовленності в дії чи Ні??
Ваша справа...
Відповідь чекаю...
З Повагою...
😁
Всьго Найкращого!!
З Повагою!!
😁
Також ми змушені зменшити знижки за акцією "Всім сім".
Відтепер максимальна знижка становитиме - 5 грн/л.
Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - йдеться у повідомленні мережі KLO.
Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі WOG та OKKO.
Пане Шмигалю , ау 😀