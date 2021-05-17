Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание

Из-за недельной эскалации конфликта Совет Европейского Союза собирается на срочное заседание. Министры МИД будут обсуждать, как помочь Израилю и Палестине прекратить насилие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, созывает заседание глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, о чем он написал он в Twitter. Оно состоится во вторник, 18 мая.

Жозеп Боррель в своем сообщении отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемому количеству жертв мирного населения. Из-за этого конфликта министры иностранных дел Евросоюза должны собраться на обсуждение. Так, Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.

"Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может лучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", – написал Боррель.

Израильские силовики 16 мая обстреляли район Сектора Газа - город Эль-Рималь. Погибли по меньшей мере 42 человека.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что военный потенциал ХАМАС "взорван", а боевики не смогли отсидеться в подземных бункерах.

Между тем Папа Римский призвал прекратить насилие, пока оно не переросло в спираль смертей.

В целом эскалация продолжается уже неделю.