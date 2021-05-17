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Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание

Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание

Из-за недельной эскалации конфликта Совет Европейского Союза собирается на срочное заседание. Министры МИД будут обсуждать, как помочь Израилю и Палестине прекратить насилие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, созывает заседание глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, о чем он написал он в Twitter. Оно состоится во вторник, 18 мая.

Жозеп Боррель в своем сообщении отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемому количеству жертв мирного населения. Из-за этого конфликта министры иностранных дел Евросоюза должны собраться на обсуждение. Так, Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.

"Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может лучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", – написал Боррель.

Израильские силовики 16 мая обстреляли район Сектора Газа - город Эль-Рималь. Погибли по меньшей мере 42 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что военный потенциал ХАМАС "взорван", а боевики не смогли отсидеться в подземных бункерах.

Между тем Папа Римский призвал прекратить насилие, пока оно не переросло в спираль смертей.

В целом эскалация продолжается уже неделю.

Израиль (1918) обстрел (26891) Евросоюз (17060) Ближний Восток (52) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Чомусь мені здається що за цим загостренням стирчать вуха *****.
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17.05.2021 09:01
+4
Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание - Цензор.НЕТ 8039
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17.05.2021 09:06
+3
Предлагаю ООН перенести Израиль в Африку. Там красота. Нет арабов не с кем воевать. Выращивай редиску и живи припеваючи.
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17.05.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Может дойти до того, что выразят озабоченность, а потом попьют кофе, и глубокую озабоченность...
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17.05.2021 08:59 Ответить
Чомусь мені здається що за цим загостренням стирчать вуха *****.
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17.05.2021 09:01 Ответить
Предлагаю ООН перенести Израиль в Африку. Там красота. Нет арабов не с кем воевать. Выращивай редиску и живи припеваючи.
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17.05.2021 09:02 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять.
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17.05.2021 09:05 Ответить
Нашо їм та Африка, вони хочуть Україну, як пропонувалось у 20-х роках минулого сторіччя.
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17.05.2021 09:07 Ответить
В Кении они это и делают..
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17.05.2021 09:15 Ответить
А може ООН перенести в Ахрику, заклопотаність буде від жарюки.
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17.05.2021 09:44 Ответить
ООН уже ничего не поможет. Это труп.
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17.05.2021 09:47 Ответить
У евреев есть Еврейская Автономная Область не надо их в Африку
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17.05.2021 10:36 Ответить
Підозріла ескалація. При такій кількості зброї жерт повинно бути набагато більше.
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17.05.2021 09:03 Ответить
Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание - Цензор.НЕТ 8039
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17.05.2021 09:06 Ответить
Как сказал вчера в своем блоге Виталий Портников,Израиль всем своим врагам всыпит по полному тарифу,покольку премьер Израиля и министр обороны Израиля лтбросили в сторону личные обиды и ссоры и действуют как единое целое...
Это не чета Кучмистам Зелемойским... болваны Олигархические,учитесь защищать РОДИНУ а не Мавзолейных МУДАКОВ Путлера в Украине...
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17.05.2021 09:10 Ответить
Оружие и ракеты ХАМАСу доставляют из Египта через тоннель.....
Виталий Портников 16 мая 2021 года.
Можно подумать что вы не знали...
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17.05.2021 09:12 Ответить
Израильская армия в ночь на понедельник, 17 мая, нанесла авиаудары по девяти домам, принадлежащим командирам ХАМАС. Позже был уничтожен бункер террористов на юге Газы. Об этом израильские военные сообщили в Twitter. Воюют с домами. До полного уничтожения. Это как Грозный Макшания стерла с лица земли. Опыт не пропьешь.
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17.05.2021 09:13 Ответить
Конечно, они выразят обеспокоенность и призовут стороны к мирному урегулированию. Как выражали обеспокоенность и призывали стороны к мирному урегулированию" после аннексии Кремлем Крыма и интервенции в ЛуганДон... Всякие ООНы, ЕС, ОБСЕ всегда на стороне террористов и используют один и тот же способ умиротворение террориста, агрессора выразить.... и призвать... На самом деле, поощрять конфликты и потом вести к их замораживанию... "Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?
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17.05.2021 09:28 Ответить
Та патаму шо прогнулись под давлением, дали слабину один раз - и понеслась по наклонной. Лицемерие обеспокоенность выгораживание себя и оправдание ошибочных решений. ООН давно уже нет.
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17.05.2021 09:41 Ответить
ЕВРЕИ УБИЙЦЫ ДЕТЕЙ !! ИЗРАИЛЬ - ДЕТОУБИЙЦА !!
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17.05.2021 10:06 Ответить
О, Сруль нарисовался. Пойди помойся, воняешь. Пархатенция )))
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18.05.2021 11:42 Ответить
Если евреев отправить на Марс, то и там будет война
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17.05.2021 10:41 Ответить
могли б и не собиратся ,ибо гейропейская "обеспокоеность" на которую разные террористы ложили свое неуважение и презрение , во всем мире известна давно
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17.05.2021 10:45 Ответить
О, обеспокоенность подвезли
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18.05.2021 11:46 Ответить
 
 