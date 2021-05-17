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Загострення на Близькому Сході: Рада ЄС проведе екстрене засідання

Загострення на Близькому Сході: Рада ЄС проведе екстрене засідання

Через тижневу ескалацію конфлікту Рада Європейського Союзу збирається на термінове засідання. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині припинити насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, скликає засідання глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, про що він написав у Twitter. Засідання відбудеться у вівторок, 18 травня.

Жозеп Боррель у своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація призвела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля та проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.

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"Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", – написав Боррель.

Ізраїльські силовики 16 травня обстріляли район Сектора Гази – місто Ель-Рімаль. Загинули щонайменше 42 людей.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний, а бойовики не змогли відсидітися у підземних бункерах.

Тим часом Папа Римський закликав припинити насильство, доки воно не переросло у спіраль смертей.

Загалом ескалація триває вже тиждень.

Автор: 

Ізраїль (1635) обстріл (28212) Євросоюз (13313) Близький Схід (47) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Чомусь мені здається що за цим загостренням стирчать вуха *****.
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17.05.2021 09:01
+4
Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание - Цензор.НЕТ 8039
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17.05.2021 09:06
+3
Предлагаю ООН перенести Израиль в Африку. Там красота. Нет арабов не с кем воевать. Выращивай редиску и живи припеваючи.
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17.05.2021 09:02
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Правила форума Рада форумчан
Может дойти до того, что выразят озабоченность, а потом попьют кофе, и глубокую озабоченность...
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17.05.2021 08:59 Відповісти
Чомусь мені здається що за цим загостренням стирчать вуха *****.
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17.05.2021 09:01 Відповісти
Предлагаю ООН перенести Израиль в Африку. Там красота. Нет арабов не с кем воевать. Выращивай редиску и живи припеваючи.
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17.05.2021 09:02 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять.
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17.05.2021 09:05 Відповісти
Нашо їм та Африка, вони хочуть Україну, як пропонувалось у 20-х роках минулого сторіччя.
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17.05.2021 09:07 Відповісти
В Кении они это и делают..
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17.05.2021 09:15 Відповісти
А може ООН перенести в Ахрику, заклопотаність буде від жарюки.
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17.05.2021 09:44 Відповісти
ООН уже ничего не поможет. Это труп.
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17.05.2021 09:47 Відповісти
У евреев есть Еврейская Автономная Область не надо их в Африку
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Підозріла ескалація. При такій кількості зброї жерт повинно бути набагато більше.
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17.05.2021 09:03 Відповісти
Обострение на Ближнем Востоке: Совет ЕС проведет экстренное заседание - Цензор.НЕТ 8039
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17.05.2021 09:06 Відповісти
Как сказал вчера в своем блоге Виталий Портников,Израиль всем своим врагам всыпит по полному тарифу,покольку премьер Израиля и министр обороны Израиля лтбросили в сторону личные обиды и ссоры и действуют как единое целое...
Это не чета Кучмистам Зелемойским... болваны Олигархические,учитесь защищать РОДИНУ а не Мавзолейных МУДАКОВ Путлера в Украине...
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17.05.2021 09:10 Відповісти
Оружие и ракеты ХАМАСу доставляют из Египта через тоннель.....
Виталий Портников 16 мая 2021 года.
Можно подумать что вы не знали...
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17.05.2021 09:12 Відповісти
Израильская армия в ночь на понедельник, 17 мая, нанесла авиаудары по девяти домам, принадлежащим командирам ХАМАС. Позже был уничтожен бункер террористов на юге Газы. Об этом израильские военные сообщили в Twitter. Воюют с домами. До полного уничтожения. Это как Грозный Макшания стерла с лица земли. Опыт не пропьешь.
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17.05.2021 09:13 Відповісти
Конечно, они выразят обеспокоенность и призовут стороны к мирному урегулированию. Как выражали обеспокоенность и призывали стороны к мирному урегулированию" после аннексии Кремлем Крыма и интервенции в ЛуганДон... Всякие ООНы, ЕС, ОБСЕ всегда на стороне террористов и используют один и тот же способ умиротворение террориста, агрессора выразить.... и призвать... На самом деле, поощрять конфликты и потом вести к их замораживанию... "Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?
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17.05.2021 09:28 Відповісти
Та патаму шо прогнулись под давлением, дали слабину один раз - и понеслась по наклонной. Лицемерие обеспокоенность выгораживание себя и оправдание ошибочных решений. ООН давно уже нет.
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17.05.2021 09:41 Відповісти
ЕВРЕИ УБИЙЦЫ ДЕТЕЙ !! ИЗРАИЛЬ - ДЕТОУБИЙЦА !!
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17.05.2021 10:06 Відповісти
О, Сруль нарисовался. Пойди помойся, воняешь. Пархатенция )))
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18.05.2021 11:42 Відповісти
Если евреев отправить на Марс, то и там будет война
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17.05.2021 10:41 Відповісти
могли б и не собиратся ,ибо гейропейская "обеспокоеность" на которую разные террористы ложили свое неуважение и презрение , во всем мире известна давно
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17.05.2021 10:45 Відповісти
О, обеспокоенность подвезли
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18.05.2021 11:46 Відповісти
 
 