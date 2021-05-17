"Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що американська адміністрація працює з Палестиною і Ізраїлем над тим, щоб припинити конфлікт між ними, залучаючи до цього регіональних партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою", - сказав президент у відеозапису, який транслювався на заході в Білому домі, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.
Байден також сказав: "Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни рівною мірою заслуговують того, щоб жити в безпеці і рівною мірою користувалися свободою, процвітанням і демократією".
Водночас провідні мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід, заявивши, що адміністрація Байдена "допомагає, заохочує і виправдовує" ізраїльські авіаудари по палестинцях у Газі, повідомляють ЗМІ.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила в понеділок у Twitter, що ізраїльські ВПС у понеділок продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.
ЗМІ інформують, що ізраїльські літаки завдали серію важких авіаударів по декількох районах міста Газа рано-вранці в понеділок, атака тривала протягом 10 хвилин. У результаті загинули щонайменше 40 людей.
ХАМАС також продовжив ракетні пуски по цивільних районах Ізраїлю, йдеться в повідомленнях.
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Але, як людині, мені шкода Ізраїль, бо терористи не вроюють з армією, а вбивають мирних і знищують інфраструктуру. Ракети поставляють ті, що вбивають і українців. Чи "Корнети" американські? Чи американці обнімалися з ХАМАСом?
Американская дипломатия пыталась оказать давление на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Еврейское агентство и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%83%D0%B2 ишув с целью добиться отсрочки провозглашения еврейского государства. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США сомневались в способности ишува выстоять в борьбе с арабами, и также отказались от поддержки плана раздела Палестины, предложив вместо этого передать её под опеку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН до достижения соглашения между евреями и арабами
Так что по сути евреи и это используют, как могут.
И я тебе даже скажу, что так плющит вату и совков в Израиле - банальная зависть.
Потому что Израиль мог и может использовать на все 100% и мозги, и помощь, и даже противостояние.
А ватникам и зебилам сколько ни дай - все прожрут, пробухают, просрут, сядут с протянутой рукой и будут винить всех вокруг, кроме себя.
Хорошим и прилежным мальчикам помогают, плохих и неряшливых мальчиков убивают.
-по сути евреи это и есть фашисты
Но каждый лично вполне имеет право поддержать Израиль словом, делом или попускать кровавые совковые пузыри про "палестинский народ" носом.
А вобще право поддерживать или осуждать на государственном и национальном уровне еще заслужить надо.
По-моему, народ, который 30 лет не может решить надевать труселя желтым наперед, коричневым назад или наоборот, не имеет на это никакого права.
По этой кацапской логике Украина тоже страна оккупант, захватившая и порабощающая народ донбасса. Пусть позвращается в СССР. И будет мир, как до 1991 года.