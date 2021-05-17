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Новини Агресія Росії проти України
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"Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американська адміністрація працює з Палестиною і Ізраїлем над тим, щоб припинити конфлікт між ними, залучаючи до цього регіональних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою", - сказав президент у відеозапису, який транслювався на заході в Білому домі, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.

Байден також сказав: "Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни рівною мірою заслуговують того, щоб жити в безпеці і рівною мірою користувалися свободою, процвітанням і демократією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху

Водночас провідні мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід, заявивши, що адміністрація Байдена "допомагає, заохочує і виправдовує" ізраїльські авіаудари по палестинцях у Газі, повідомляють ЗМІ.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила в понеділок у Twitter, що ізраїльські ВПС у понеділок продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.

ЗМІ інформують, що ізраїльські літаки завдали серію важких авіаударів по декількох районах міста Газа рано-вранці в понеділок, атака тривала протягом 10 хвилин. У результаті загинули щонайменше 40 людей.

ХАМАС також продовжив ракетні пуски по цивільних районах Ізраїлю, йдеться в повідомленнях.

Автор: 

Байден Джо (2883) Ізраїль (1635) Палестина (68) США (22497) Близький Схід (47)


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Топ коментарі
+13
Израиль это тот же ДНР ЛНР.
70 лет тому, такого государства как Израиль не существовало, благо Гитлер научил евреев, как захватывать чужие территории и уничтожать неугодное население... как Гитлер поступил с евреями в Европе, так же евреи поступают с арбами, кого не заставили покинуть свой дом того убьют тем или иным способом...
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17.05.2021 07:18
+9
Я кабы совсем запутался, это не натаньяху каждую неделю ездит в Москву, продает кацапам оружие, не поддерживает против них санкции и постоянно делает ватные выпады в адрес Украины, а палестинцы?
Вам санитаров позвать?
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17.05.2021 07:42
+9
Украинцы вы кого поддерживаете?! Израиль везде старается навязать принудительную любовь к евреям на законодательном уровне под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом всех остальных считая расово-неполноценными гоями. Израиль открыто как и Путин плюёт на международный Гаагский трибунал. Украинцам мало Зели, Коломойского, того что из Умани евреи сделали самый большой бордель в Украине, мало самого большого еврейского центра в Мире(!) в Днепре??
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17.05.2021 08:38
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А українці не заслуговують? А то якось виходить так, що в Україні 1% євреїв, а можливо і менше, але займають всі керівні посади і обкрадають українців, роблять тут, що їм заманеться. Топчуться по всьому українському, не знають державної мови, навіть хочуть мовний закон споплюжити і гадять на українців. Хто більше їх обгадить-той президент.
Але, як людині, мені шкода Ізраїль, бо терористи не вроюють з армією, а вбивають мирних і знищують інфраструктуру. Ракети поставляють ті, що вбивають і українців. Чи "Корнети" американські? Чи американці обнімалися з ХАМАСом?
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17.05.2021 08:01 Відповісти
Зеленский еврей, да. Кто ещё ?
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17.05.2021 08:03 Відповісти
а кого ще тобі не вистачає?
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17.05.2021 09:03 Відповісти
У першій сотні фракції "Слуг народу" ВР -- 67 євреїв.
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17.05.2021 09:36 Відповісти
Євреї і є окупанти і терористи, які зайшли в чужий дім , як бандити, зі згоди ліги націй, переляканої російськими військами.
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17.05.2021 09:32 Відповісти
Уж лучше там евреи хозяева будут . Арабы уничтожат все что не отвечает их мусульманской идеологии .
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17.05.2021 23:35 Відповісти
В течение пяти месяцев, последовавших за резолюцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B разделе подмандатной Палестины на два независимых государства (еврейское и арабское), шла интенсивная подготовка к провозглашению независимости еврейского государства. Британия отказалась участвовать в осуществлении плана раздела, и объявила о намерении вывести с подмандатных территорий свои вооружённые силы и гражданский персонал к середине мая 1948 года.
Американская дипломатия пыталась оказать давление на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Еврейское агентство и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%83%D0%B2 ишув с целью добиться отсрочки провозглашения еврейского государства. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США сомневались в способности ишува выстоять в борьбе с арабами, и также отказались от поддержки плана раздела Палестины, предложив вместо этого передать её под опеку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН до достижения соглашения между евреями и арабами
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17.05.2021 08:02 Відповісти
Несмотря на возражения правительств Западной Европы и давление государственного департамента США, и преодолевая разногласия в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Народном правлении и внутри партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9 Мапай , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD Давид Бен-Гурион настаивал на провозглашении независимого еврейского государства накануне истечения срока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 британского мандата . 12 мая Народное правление шестью голосами против четырёх приняло решение провозгласить независимость в течение двух днейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F#cite_note-mfa-2 [2] . Существенное влияние на это решение оказало мнение руководства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Хаганы о том, что новое государство сможет противостоять ожидаемому вторжению армий арабских государств
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17.05.2021 08:03 Відповісти
Евреи на всё согласились; арабы отказались, начали войну, и проиграли.
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17.05.2021 08:04 Відповісти
И, что характерно, так происходило каждый раз. Но до чурбанов никак не дойдет, что воевать с Израилем себе дороже.
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17.05.2021 08:07 Відповісти
A им за это платят. Вон Байден отсыпал им $ 280 лимонов.
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17.05.2021 08:07 Відповісти
С другой стороны, если бы не эти жалкие потуги чурбанов, Израиль не очищал бы от них свои территории.
Так что по сути евреи и это используют, как могут.

И я тебе даже скажу, что так плющит вату и совков в Израиле - банальная зависть.
Потому что Израиль мог и может использовать на все 100% и мозги, и помощь, и даже противостояние.
А ватникам и зебилам сколько ни дай - все прожрут, пробухают, просрут, сядут с протянутой рукой и будут винить всех вокруг, кроме себя.
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17.05.2021 08:20 Відповісти
Твої компліменти, мойша, тіпа чурбан і т. д.чудово свідчать про твоє РАСИСТСЬКЕ ВИХОВАННЯ. Тебе, убогого, змалечку навчили, що ти - найрозумніше, а решта лохі й тєрпіли, яких треба доїти. Всі твої аргументи - із золотого фонду знавіснілої расистсько-юдейської пропаганди. Головне - дегуманізувати опонента (абізяни, пробухают, просрут і т.д.) бо дегуманізація якби легітимізує гноблення і вбивство гоя. Араби, при моєму не надто схвальному до них ставленні, люди жваві й підприємливі. А коли ти починаєш тут розповідати про терористів, згадай своїх терористів - від російських ліворуціонерів і до менахема бегіна. Воістину своєрідно віддячили юдеї британцям за декларацію Бальфура: розгорнути терор проти британської адміністрації в Палестині наприкінці 40-х років.
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17.05.2021 16:45 Відповісти
Сказал совковый борец с "израильской военщиной".
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17.05.2021 18:31 Відповісти
Низькопробна хуцпа, Адолфе.
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17.05.2021 21:34 Відповісти
А чому євреї не платять дань корінним жителям -- палестинцям? Пуйло ж платить чеченцям, а євреї хочуть на халяву господарювати в чужому домі, фашисти.
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17.05.2021 10:09 Відповісти
Евреи, милая, тоже коренные жители. ))))))
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17.05.2021 10:58 Відповісти
ну, єто смотря какие...
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17.05.2021 19:32 Відповісти
Вообще-то платят и больше чем путин чеченцам .
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17.05.2021 23:38 Відповісти
Если бы не лобби в США и не помощь каждый год по 5 млрд долларов - евреи бы жили на уровне палестинцев - а следовательно на таком уровне жизни богоизбранный народ не смог бы жить в Израиле
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17.05.2021 08:13 Відповісти
Так все логично.
Хорошим и прилежным мальчикам помогают, плохих и неряшливых мальчиков убивают.
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17.05.2021 08:29 Відповісти
Евреи деньги не разворовывают , а применяют по назначению. Кроме того это единственный надежный союзник США на БВ . Про еврейские технологические компании работающие на военную промышленость США говорить не буду .
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17.05.2021 23:40 Відповісти
Хто согласился? Сделали как хотели. Теперь загнали палестинцев в гетто заблокировали со всех сторон и методично разрушают ракетами их жилища. А под это дело подводят любые оправдвния - решение суда. палестинцы плохо обрабатывают землю, они не люди, расплодились. надо всех вырезать..и прочая фашистская риторика.
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17.05.2021 08:08 Відповісти
Чепуха. На самом деле впасти Египта и Иордании загнали своих граждан в гетто в 1967 году, лишили их гражданства и заперли их там. Евреи вообще не при деле.
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17.05.2021 08:10 Відповісти
Ясный пень. Не при делах. Токо вот почему это так вдруг палестинцы начали сопротивляться активно?
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17.05.2021 08:14 Відповісти
Да. И сказки тут про граждан Египта и Иордании расскажешь толп**пам из Ордлы.
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17.05.2021 08:16 Відповісти
#какаяразница
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17.05.2021 08:16 Відповісти
Арабы размножились примерно в 12 раз /палестинцы это примерно ,,как народ Лугандонии/ Забугорные флажки здесь разжигают вражду и ненависть между украинцами и арабами. Нам только арабских батальонов в бандформированиях ДНР не хватало. Достаточно израильских наёмников среди террористов ДНР.
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17.05.2021 08:25 Відповісти
исзраиль пригнал пару троляк чушь писать когда правда про жи2 известна всем и ихнея хуспа тут не поможет
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17.05.2021 08:30 Відповісти
Скольбо ты не старался , а евреи все равно свое право отвоюют . На их стороне Бог , так что бесполезно сопротивляться .
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17.05.2021 23:43 Відповісти
мы русские с нами бох -это оправдание для людоедов екквстати фашисты тоже самое говорили про себя и своёё право на захват территорий и очищения от тех кого" бог не любит"
-по сути евреи это и есть фашисты
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18.05.2021 20:12 Відповісти
"С нами" и "на стороне" - разные понятия . Палестинцы дикари не создающие материальных и духовных ценностей . С другой стороны немцы имели золотые руки и мозги в науке . Евреи продуктивнее и полезнее палестинцев . Мало того , они еще полностью финансируют так называемое палестинское государство .
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19.05.2021 21:38 Відповісти
евреи -это фашисты уничтожающие менее развитых а палестинцы-это советские менее развитые люди -вот и вся правда
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19.05.2021 22:35 Відповісти
Украинцы захватили исконно луганьдонские земли. Понаехали из Польши Венгрии Румынии. Теперь Дыныра провозгласила независимость и при помощи лобби из Макшании пытается мирно жить на своей земле. Но палестинцы...украинцы не дают. Эти украинцы расплодились в 12 раз больше народа луганьдонь.
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17.05.2021 08:36 Відповісти
Украинцы вы кого поддерживаете?! Израиль везде старается навязать принудительную любовь к евреям на законодательном уровне под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом всех остальных считая расово-неполноценными гоями. Израиль открыто как и Путин плюёт на международный Гаагский трибунал. Украинцам мало Зели, Коломойского, того что из Умани евреи сделали самый большой бордель в Украине, мало самого большого еврейского центра в Мире(!) в Днепре??
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17.05.2021 08:38 Відповісти
так а чего ты под флагом Израиля кукарекаешь тогда? Или тебе обидно, что ты гой полукровка и за своего не считают?
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17.05.2021 09:20 Відповісти
Виктория Шилова: Израиль и его закон о титульной еврейской нации.-Закон определяет Израиль как "национальное пространство еврейского народа". Нетаньяху заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи./Несколько арабов в Кнессете- это для Запада.
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17.05.2021 09:31 Відповісти
Правильно делают. Еврейское государство для евреев . Кто не согласен выбирайте любое другое место .
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17.05.2021 23:46 Відповісти
Правильно делают. Еврейское государство для евреев . Кто не согласен выбирайте любое другое место ./ С "Украина для украинцев" евреи не согласны категорически. Начинают вспоминать нацизм, фашизм и прочее. С чего бы то?
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18.05.2021 07:26 Відповісти
Цілком логічно. А українська держава - для українців. Решта нехай вибирають інше місце.
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18.05.2021 08:26 Відповісти
Это кацапская ботва для красоты момента. Сейчас он тебе и украинцем резко станет.
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Израиль поддерживаем, и границы 1991 года, и Будапештский меморандум.
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17.05.2021 09:38 Відповісти
А вообще-то нам лучше сидеть тихо- тихо и не встревать в арабо- израильский конфликт
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17.05.2021 09:59 Відповісти
Собственно так же, как Израиль не встревает в украинско-российский конфликт.

Но каждый лично вполне имеет право поддержать Израиль словом, делом или попускать кровавые совковые пузыри про "палестинский народ" носом.

А вобще право поддерживать или осуждать на государственном и национальном уровне еще заслужить надо.
По-моему, народ, который 30 лет не может решить надевать труселя желтым наперед, коричневым назад или наоборот, не имеет на это никакого права.
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17.05.2021 10:07 Відповісти
Израиль страна оккупант. Пусть возвращаются в свою Еврейскую Автономную Область и живут там в безопасности. И будет мир на Ближнем Востоке как до 1948 года
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17.05.2021 10:17 Відповісти
Тавышо?

По этой кацапской логике Украина тоже страна оккупант, захватившая и порабощающая народ донбасса. Пусть позвращается в СССР. И будет мир, как до 1991 года.
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17.05.2021 18:42 Відповісти
Притримай своїх тараканів у голові, адольфе. Бо вони зовсім від рук відбилися і скачуть галопом.
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17.05.2021 21:36 Відповісти
Любишь Хамас - люби и Дамбас.
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17.05.2021 21:48 Відповісти
Ти диви, який талановитий віршомаз!
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18.05.2021 08:27 Відповісти
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