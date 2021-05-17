"Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американська адміністрація працює з Палестиною і Ізраїлем над тим, щоб припинити конфлікт між ними, залучаючи до цього регіональних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою", - сказав президент у відеозапису, який транслювався на заході в Білому домі, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.

Байден також сказав: "Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни рівною мірою заслуговують того, щоб жити в безпеці і рівною мірою користувалися свободою, процвітанням і демократією".

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Водночас провідні мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід, заявивши, що адміністрація Байдена "допомагає, заохочує і виправдовує" ізраїльські авіаудари по палестинцях у Газі, повідомляють ЗМІ.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила в понеділок у Twitter, що ізраїльські ВПС у понеділок продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.

ЗМІ інформують, що ізраїльські літаки завдали серію важких авіаударів по декількох районах міста Газа рано-вранці в понеділок, атака тривала протягом 10 хвилин. У результаті загинули щонайменше 40 людей.

ХАМАС також продовжив ракетні пуски по цивільних районах Ізраїлю, йдеться в повідомленнях.