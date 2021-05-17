"Укравтодор" анонсировал проект реставрации мозаичных транспортных остановок, - Кубраков

"Укравтодор" начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"В планах на этот год - системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался - как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров", - отметил он..

Кубраков просит подключиться к процессу формирования базы и местное население. Информацию о таких объектах можно присылать на адрес электронной почты: [email protected].

"На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов. Также этот процесс будет контролировать V секция", - объяснил глава "Укравтодора".

В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы "Большая стройка" параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок "Укравтодор" начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.

Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.

Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу "Большая реставрация" и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.

Напомним, о старте программы восстановления объектов культурного и исторического наследия "Большая реставрация" ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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