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"Укравтодор" анонсировал проект реставрации мозаичных транспортных остановок, - Кубраков

"Укравтодор" начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"В планах на этот год - системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался - как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров", - отметил он..

Кубраков просит подключиться к процессу формирования базы и местное население. Информацию о таких объектах можно присылать на адрес электронной почты: [email protected].

"На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов. Также этот процесс будет контролировать V секция", - объяснил глава "Укравтодора".

В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы "Большая стройка" параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок "Укравтодор" начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.

Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.

Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу "Большая реставрация" и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.

Напомним, о старте программы восстановления объектов культурного и исторического наследия "Большая реставрация" ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Автор: 

Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
В венгрии автобан -унылое гавно... как и зоны отдыха , как впрочем и вся венгрия , а ямы на дорогах вне автобана такие, что грузовик проваливается , это я вам как водитель международных перевозок говорю, а цена за проезд по автобану, больше чем в германии...
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17.05.2021 09:24
+3
А дороги отреставрировать укравтодор не планирует?
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17.05.2021 09:14
+3
ДАЁШЬ СТРАНЕ МОЗАИКУ !!!
- на остановках между которыми в асфальте дырки шо корыто вкопаное
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17.05.2021 09:23
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Онаннировал..
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17.05.2021 09:13 Ответить
Реформа!!
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17.05.2021 09:34 Ответить
А дороги отреставрировать укравтодор не планирует?
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17.05.2021 09:14 Ответить
пилорама...
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17.05.2021 09:14 Ответить
"...этот процесс будет контролировать V секция", - объяснил глава "Укравтодора".Источник: https://censor.net/ru/n3265621

ти, правий...як бачимо
для дерибану ковідного фонду створили спеціальний відділ - секція V...
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17.05.2021 09:24 Ответить
Украина возвращается к жизни. Не снижайте темп по дорогам только
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17.05.2021 09:15 Ответить
ага . расцветает
"Укравтодор" анонсировал проект реставрации мозаичных транспортных остановок, - Кубраков - Цензор.НЕТ 4701
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17.05.2021 09:24 Ответить
это невозможно
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17.05.2021 09:25 Ответить
Разве что в бошках тупых зебилов
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17.05.2021 10:04 Ответить
туалети не забудьте поставити ...
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17.05.2021 09:16 Ответить
В Венгрии автобан от наших границ к Будапешту просто образец современного обустройства зон отдыха. Вот Франции тоже все круто, но там они родились с этим всем благополучием
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17.05.2021 09:19 Ответить
В венгрии автобан -унылое гавно... как и зоны отдыха , как впрочем и вся венгрия , а ямы на дорогах вне автобана такие, что грузовик проваливается , это я вам как водитель международных перевозок говорю, а цена за проезд по автобану, больше чем в германии...
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17.05.2021 09:24 Ответить
не мешайте женщине заблуждаться
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17.05.2021 09:27 Ответить
Интересно, с каких это пор? В Венгрии оплачивается веньета и лепится на стекло. А вы всепроалозрадо продакшн все живете в своих бреднях, где в Венгрии нет дорог, а в Украине 'все плохо ' .
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17.05.2021 12:07 Ответить
В венгрии на азс стоят айбоксы и необязательно покупать виньету, просто оплачиваете дорогу в один конец, оплата действует двое суток, и это самый дешёвый способ оплаты...
И так для понимания, я верю без труда, что вы проехали по дорогам европы, но я наезжаю в месяц по ним 13тысяч, и говнодороги встречаю даже в таких странах как франция и италия, я не хочу распинаться и обьяснять, почему места отдыха в венгрии сделаны неправильно и потому они плохие, но поверьте, в италии так же есть к чему прикопаться, как и во франциино самым моим большим шоком были говнодороги в бельгии,, центр евросоюза и такое... Я был в шоке
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17.05.2021 12:27 Ответить
Это где в Гремании платные автобаны ? Или это для фур ?
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17.05.2021 12:17 Ответить
Да, для 3.5т+ дороги платные... Хотели когда то в германии и для легковых сделать но, слава богу одумались...
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17.05.2021 12:29 Ответить
Та да! Взяло і само так народилось це все "благополучіе". А може не крали? А може виконували роботу згідно нормативів?? А може добросовісно все виконували?
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17.05.2021 09:25 Ответить
ДАЁШЬ СТРАНЕ МОЗАИКУ !!!
- на остановках между которыми в асфальте дырки шо корыто вкопаное
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17.05.2021 09:23 Ответить
Дороги они уже видимо сделали,остаётся остановки так же сделать
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17.05.2021 09:25 Ответить
Ак розумію, що дороги вже всі побудували, або на ахметовсьуих шахтах і меткомбінатах шлак закінчився. 😊 Тепер візьмуться за мозаїчні зупинки, які, як і дороги після їхнього втручання, посипляться наступної весни після сходження снігу. 😊
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17.05.2021 09:26 Ответить
Це ж скільки можна вкрасти на "художественной лепнине". Тож митці будуть ліпити а не штукатури😁
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17.05.2021 09:29 Ответить
Для того и затевается.
Еврейская нация может дать целый легион художников.
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17.05.2021 10:55 Ответить
исходя из прочитанного можно сделать вывод что планируют не развивать инфраструктура а восстанавливать ветхие остановки . этакий ямковый ремонт только для инфраструктуры средства на который с трудом поддаются учету . так понимаю следующий этап распила будет приведение в порядок обочины
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17.05.2021 09:34 Ответить
Ребята ничего не пропускают, где распилить бюджетную копейку можно
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17.05.2021 10:07 Ответить
Сколько миллиардов запланировано на реставрацию придорожных остановок? И кто должен отсидеть за воровство? Кандидат в министры Кубраков?
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17.05.2021 10:17 Ответить
Головне, щоб пІтухів з гівна не почали ліпити і тулити їх до мозаїки. А ще головніше, що цю крадівницьку вакханалію нікому спинити, бо куди не плюнь,- скрізь СВОЇ!!!
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17.05.2021 10:18 Ответить
Мозаичные остановки в основном клепались при совке с дебильными изображениями. Какая культурная ценность? Вот тут точно чемпионы распила. Конкурс дебильных идей еще не закончился...
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17.05.2021 10:22 Ответить
Это ж сколько бабала можно перемыть на реставрации остановок!
Спросите чем хороша реставрация? Да тем, что на неё не бывает стандартных расценок.
Такой плитки для мозак давно никто не делает, на однрой разработке методики её изготовления на один оттенок цвета пяток миллионов можно пожднять!
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17.05.2021 12:22 Ответить
мозаику асфальтом будут залепливать
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17.05.2021 15:51 Ответить
 
 