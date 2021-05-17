"Укравтодор" анонсировал проект реставрации мозаичных транспортных остановок, - Кубраков
"Укравтодор" начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
"В планах на этот год - системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался - как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров", - отметил он..
Кубраков просит подключиться к процессу формирования базы и местное население. Информацию о таких объектах можно присылать на адрес электронной почты: [email protected].
"На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов. Также этот процесс будет контролировать V секция", - объяснил глава "Укравтодора".
В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы "Большая стройка" параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок "Укравтодор" начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.
Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.
Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу "Большая реставрация" и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.
Напомним, о старте программы восстановления объектов культурного и исторического наследия "Большая реставрация" ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
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ти, правий...як бачимо
для дерибану ковідного фонду створили спеціальний відділ - секція V...
И так для понимания, я верю без труда, что вы проехали по дорогам европы, но я наезжаю в месяц по ним 13тысяч, и говнодороги встречаю даже в таких странах как франция и италия, я не хочу распинаться и обьяснять, почему места отдыха в венгрии сделаны неправильно и потому они плохие, но поверьте, в италии так же есть к чему прикопаться, как и во франциино самым моим большим шоком были говнодороги в бельгии,, центр евросоюза и такое... Я был в шоке
- на остановках между которыми в асфальте дырки шо корыто вкопаное
Еврейская нация может дать целый легион художников.
Спросите чем хороша реставрация? Да тем, что на неё не бывает стандартных расценок.
Такой плитки для мозак давно никто не делает, на однрой разработке методики её изготовления на один оттенок цвета пяток миллионов можно пожднять!