В Харьковской больнице №17 проведена реконструкция приемного отделения, - ОГА. ФОТО

В рамках программы "Большая стройка" в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 завершается масштабная реконструкция. В ходе работ помещения цокольного этажа, которые никогда не использовались для обслуживания пациентов, были полностью обновлены,

Об этом сообщила Харьковская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В начале 2020 года нам было предложено присоединиться к Программе Президента "Большая стройка" по обновлению приемных отделений с диагностическими центрами. Мы разработали проект весной 2020 года, был проведен тендер, и мы начали работу. На тот момент здесь не было никакой возможности пребывания людей. С момента строительства этого здания эти помещения использовались как смежные, технические", - рассказал директор больницы Дмитрий Черепов.

В помещениях общей площадью около 800 кв. м был проведен ремонт с заменой всех коммуникаций. В данный момент завершаются работы в кабинетах, где будет установлено современное высокотехнологичное диагностическое оборудование.

Так в больнице появится один из лучших в городе компьютерных томографов, аппарат МРТ и ангиограф.

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"До "Большой стройки" мы не имели такого оборудования, как компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ангиограф. Нам приходилось направлять наших пациентов в другие учреждения здравоохранения для диагностики. Теперь мы сможем проводить диагностику и лечение в режиме 24 на 7. Это крайне важно для больных с неотложными состояниями, такими как острый инфаркт, инсульт - на ангиографе мы сможем оперировать их в кратчайшие сроки", - отметил директор больницы.

Приемное отделение также оборудовали пандусом для перевозки больных на кроватях-каталках. Кроме этого, заведение получило новый ресепшн на 20 посадочных мест.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году запланирована постройка, реконструкция и ремонт 177 приемных отделений медучреждений.

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