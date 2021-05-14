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больница (1387) Харьков (6539) Большая стройка (722)

В Харьковской больнице №17 проведена реконструкция приемного отделения, - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В рамках программы "Большая стройка" в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 завершается масштабная реконструкция. В ходе работ помещения цокольного этажа, которые никогда не использовались для обслуживания пациентов, были полностью обновлены,

Об этом сообщила Харьковская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В Харьковской больнице №17 проведена реконструкция приемного отделения, - ОГА 01

"В начале 2020 года нам было предложено присоединиться к Программе Президента "Большая стройка" по обновлению приемных отделений с диагностическими центрами. Мы разработали проект весной 2020 года, был проведен тендер, и мы начали работу. На тот момент здесь не было никакой возможности пребывания людей. С момента строительства этого здания эти помещения использовались как смежные, технические", - рассказал директор больницы Дмитрий Черепов.

В помещениях общей площадью около 800 кв. м был проведен ремонт с заменой всех коммуникаций. В данный момент завершаются работы в кабинетах, где будет установлено современное высокотехнологичное диагностическое оборудование.

В Харьковской больнице №17 проведена реконструкция приемного отделения, - ОГА 02

Так в больнице появится один из лучших в городе компьютерных томографов, аппарат МРТ и ангиограф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине открыли реконструированное приемное отделение в одной из районных больниц, - ОГА

"До "Большой стройки" мы не имели такого оборудования, как компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ангиограф. Нам приходилось направлять наших пациентов в другие учреждения здравоохранения для диагностики. Теперь мы сможем проводить диагностику и лечение в режиме 24 на 7. Это крайне важно для больных с неотложными состояниями, такими как острый инфаркт, инсульт - на ангиографе мы сможем оперировать их в кратчайшие сроки", - отметил директор больницы.

Приемное отделение также оборудовали пандусом для перевозки больных на кроватях-каталках. Кроме этого, заведение получило новый ресепшн на 20 посадочных мест.

В Харьковской больнице №17 проведена реконструкция приемного отделения, - ОГА 03

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году запланирована постройка, реконструкция и ремонт 177 приемных отделений медучреждений.

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Автор: Володимир Янченко
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Ремонт проведений по куйовому проекту який не відповідає СНіП та ДБН, немає вентиляції ані в коридорах, ані в приміщеннях МРТ. Нагадую говнолікарям та говнопроектувальникам норми на вентиляцію - потрібно замінювати в приміщеннях де працюють люди 2,5-3 обсяги повітря на годину! Підлога має відрізнятись від стін кольором, стіни мають бути білими або світлими, а підлога сірою, щоб у разі відключення світла людина могла знайти вихід з приміщення в якому немає вікон! По стінах мають бути поручні, щоб хворі могли пересуватись притримуючись за поручні! Ви побудували морг, ідіоти, а не лікарню! Переробити все у відповідності до діючих будівельних та санітарних норм та правил, бігом!
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14.05.2021 19:47 Ответить
прям так и вижу, зашли говноликари и говнопроектувальники на цензор, прочитали коммент Игоря Л и побежали все переделывать )))))))))))))
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14.05.2021 20:56 Ответить
наняли бригаду которая до этого делала "элитные дизайнерские евроремонты" вот они и забацали мрамор в серых тонах это сейчас модно У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА - Цензор.НЕТ 391
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14.05.2021 22:33 Ответить
Цікаво, скільки років тим СНіПам та ДБНам? Чи їх думаєте люди "сємі пядєй во лбу" складали?
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14.05.2021 20:35 Ответить
Это же Вы ещё не знаете, сколько такая красота обошлась нам с Вами.... В Европе за такие деньги строят клинику на 1000 коек...
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14.05.2021 20:43 Ответить
 
 