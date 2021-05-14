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лікарня (1098) Харків (3908) Велике будівництво (718)

У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У рамках програми "Велике будівництво" у Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні № 17 завершується масштабна реконструкція. В ході робіт приміщення цокольного поверху, які ніколи не використовувалися для обслуговування пацієнтів, були повністю оновлені.

Про це повідомила Харківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА 01

"На початок 2020 року нам було запропоновано долучитися до Програми Президента "Велике будівництво" щодо оновлення приймальних відділень з діагностичними центрами. Ми розробили проєкт навесні 2020 року, був проведений тендер, і ми розпочали роботу. На той момент тут не було жодної можливості перебування людей. З моменту будівництва цієї будівлі ці приміщення використовувалися як суміжні, технічні", - розповів директор лікарні Дмитро Черепов.

У приміщеннях загальною площею близько 800 кв. м був проведений ремонт із заміною усіх комунікацій. В даний момент завершуються роботи у кабінетах, де буде встановлене сучасне високотехнологічне діагностичне обладнання.

У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА 02

Так у лікарні з’явиться один з найкращих у місті комп’ютерних томографів, апарат МРТ та ангіограф.

"До "Великого будівництва" ми не мали такого обладнання, як комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, ангіограф. Нам доводилося направляти наших пацієнтів у інші заклади охорони здоров’я для діагностики. Тепер ми зможемо проводити діагностику та лікування у режимі 24 на 7. Це вкрай важливо для хворих з невідкладними станами, такими як гострий інфаркт, інсульт - на ангіографі ми зможемо оперувати їх у найкоротший термін", - зазначив директор лікарні.

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Приймальне відділення також обладнали пандусом для перевезення хворих на ліжках-каталках. Крім цього, заклад отримав новий ресепшн на 20 посадкових місць.

У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА 03

Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" в 2021 році заплановано спорудження, реконструкція і ремонт 177 приймальних відділень медзакладів.
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Ремонт проведений по куйовому проекту який не відповідає СНіП та ДБН, немає вентиляції ані в коридорах, ані в приміщеннях МРТ. Нагадую говнолікарям та говнопроектувальникам норми на вентиляцію - потрібно замінювати в приміщеннях де працюють люди 2,5-3 обсяги повітря на годину! Підлога має відрізнятись від стін кольором, стіни мають бути білими або світлими, а підлога сірою, щоб у разі відключення світла людина могла знайти вихід з приміщення в якому немає вікон! По стінах мають бути поручні, щоб хворі могли пересуватись притримуючись за поручні! Ви побудували морг, ідіоти, а не лікарню! Переробити все у відповідності до діючих будівельних та санітарних норм та правил, бігом!
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14.05.2021 19:47 Відповісти
прям так и вижу, зашли говноликари и говнопроектувальники на цензор, прочитали коммент Игоря Л и побежали все переделывать )))))))))))))
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14.05.2021 20:56 Відповісти
наняли бригаду которая до этого делала "элитные дизайнерские евроремонты" вот они и забацали мрамор в серых тонах это сейчас модно У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА - Цензор.НЕТ 391
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14.05.2021 22:33 Відповісти
Цікаво, скільки років тим СНіПам та ДБНам? Чи їх думаєте люди "сємі пядєй во лбу" складали?
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14.05.2021 20:35 Відповісти
Это же Вы ещё не знаете, сколько такая красота обошлась нам с Вами.... В Европе за такие деньги строят клинику на 1000 коек...
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14.05.2021 20:43 Відповісти
 
 