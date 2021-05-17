"Укравтодор" анонсував проєкт реставрації мозаїчних транспортних зупинок, - Кубраков

"Укравтодор" почав формування бази придорожніх об'єктів, що становлять культурну цінність. Серед них зупинки громадського транспорту, прикрашені мозаїкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"У планах на цей рік — системний розвиток придорожньої інфраструктури. Довгий час це питання просто ігнорувалось — як наслідок, велика частина дійсно цінних об’єктів, зокрема зупинкових комплексів і автопавільйонів, перейшли в аварійний стан і становлять небезпеку для пасажирів", - зазначив він.

Кубраков просить підключитися до процесу формування бази і місцеве населення. Інформацію про такі об'єкти можна надсилати на адресу електронної пошти: [email protected].

"На основі цього переліку за моїм підписом буде сформовано окреме доручення для обласних Служб автомобільних доріг. Воно вимагатиме враховувати культурне значення об’єктів придорожньої інфраструктури при плануванні та реалізації дорожніх проєктів. Також цей процес буде контролювати V секція", - пояснив глава "Укравтодору".

У той же час, не всі об'єкти через їх незадовільний технічний стан вдасться зберегти або відновити, тому в рамках програми "Велике будівництво" паралельно ведеться розробка проєктів будівництва нових придорожніх комплексів. Прийом проєктних заявок "Укравтодор" почав ще в грудні минулого року, і він все ще триває. Подробиці можна дізнатися за посиланням.

Проєкти візьмуть участь у конкурсі, переможці якого будуть відібрані для реалізації в масштабах всієї України.

Крім того, придорожні комплекси, що являють культурну цінність, планують включити в програму "Велика реставрація" і підвищити, таким чином, туристичний потенціал України.

Нагадаємо, про старт програми відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини "Велика реставрація" раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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