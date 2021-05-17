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"Укравтодор" анонсував проєкт реставрації мозаїчних транспортних зупинок, - Кубраков

"Укравтодор" почав формування бази придорожніх об'єктів, що становлять культурну цінність. Серед них зупинки громадського транспорту, прикрашені мозаїкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"У планах на цей рік — системний розвиток придорожньої інфраструктури. Довгий час це питання просто ігнорувалось — як наслідок, велика частина дійсно цінних об’єктів, зокрема зупинкових комплексів і автопавільйонів, перейшли в аварійний стан і становлять небезпеку для пасажирів", - зазначив він.

Кубраков просить підключитися до процесу формування бази і місцеве населення. Інформацію про такі об'єкти можна надсилати на адресу електронної пошти: [email protected].

"На основі цього переліку за моїм підписом буде сформовано окреме доручення для обласних Служб автомобільних доріг. Воно вимагатиме враховувати культурне значення об’єктів придорожньої інфраструктури при плануванні та реалізації дорожніх проєктів. Також цей процес буде контролювати V секція", - пояснив глава "Укравтодору".

У той же час, не всі об'єкти через їх незадовільний технічний стан вдасться зберегти або відновити, тому в рамках програми "Велике будівництво" паралельно ведеться розробка проєктів будівництва нових придорожніх комплексів. Прийом проєктних заявок "Укравтодор" почав ще в грудні минулого року, і він все ще триває. Подробиці можна дізнатися за посиланням.

Проєкти візьмуть участь у конкурсі, переможці якого будуть відібрані для реалізації в масштабах всієї України.

Крім того, придорожні комплекси, що являють культурну цінність, планують включити в програму "Велика реставрація" і підвищити, таким чином, туристичний потенціал України.

Нагадаємо, про старт програми відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини "Велика реставрація" раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Також читайте: В Україні стартує проєкт розвитку інфраструктури для електротранспорту, - "Укравтодор"

Автор: 

Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
В венгрии автобан -унылое гавно... как и зоны отдыха , как впрочем и вся венгрия , а ямы на дорогах вне автобана такие, что грузовик проваливается , это я вам как водитель международных перевозок говорю, а цена за проезд по автобану, больше чем в германии...
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17.05.2021 09:24
+3
А дороги отреставрировать укравтодор не планирует?
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17.05.2021 09:14
+3
ДАЁШЬ СТРАНЕ МОЗАИКУ !!!
- на остановках между которыми в асфальте дырки шо корыто вкопаное
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17.05.2021 09:23
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Онаннировал..
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17.05.2021 09:13 Відповісти
Реформа!!
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17.05.2021 09:34 Відповісти
А дороги отреставрировать укравтодор не планирует?
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17.05.2021 09:14 Відповісти
пилорама...
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17.05.2021 09:14 Відповісти
"...этот процесс будет контролировать V секция", - объяснил глава "Укравтодора".Источник: https://censor.net/ru/n3265621

ти, правий...як бачимо
для дерибану ковідного фонду створили спеціальний відділ - секція V...
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17.05.2021 09:24 Відповісти
Украина возвращается к жизни. Не снижайте темп по дорогам только
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17.05.2021 09:15 Відповісти
ага . расцветает
"Укравтодор" анонсировал проект реставрации мозаичных транспортных остановок, - Кубраков - Цензор.НЕТ 4701
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17.05.2021 09:24 Відповісти
это невозможно
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17.05.2021 09:25 Відповісти
Разве что в бошках тупых зебилов
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17.05.2021 10:04 Відповісти
туалети не забудьте поставити ...
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17.05.2021 09:16 Відповісти
В Венгрии автобан от наших границ к Будапешту просто образец современного обустройства зон отдыха. Вот Франции тоже все круто, но там они родились с этим всем благополучием
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17.05.2021 09:19 Відповісти
В венгрии автобан -унылое гавно... как и зоны отдыха , как впрочем и вся венгрия , а ямы на дорогах вне автобана такие, что грузовик проваливается , это я вам как водитель международных перевозок говорю, а цена за проезд по автобану, больше чем в германии...
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17.05.2021 09:24 Відповісти
не мешайте женщине заблуждаться
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17.05.2021 09:27 Відповісти
Интересно, с каких это пор? В Венгрии оплачивается веньета и лепится на стекло. А вы всепроалозрадо продакшн все живете в своих бреднях, где в Венгрии нет дорог, а в Украине 'все плохо ' .
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17.05.2021 12:07 Відповісти
В венгрии на азс стоят айбоксы и необязательно покупать виньету, просто оплачиваете дорогу в один конец, оплата действует двое суток, и это самый дешёвый способ оплаты...
И так для понимания, я верю без труда, что вы проехали по дорогам европы, но я наезжаю в месяц по ним 13тысяч, и говнодороги встречаю даже в таких странах как франция и италия, я не хочу распинаться и обьяснять, почему места отдыха в венгрии сделаны неправильно и потому они плохие, но поверьте, в италии так же есть к чему прикопаться, как и во франциино самым моим большим шоком были говнодороги в бельгии,, центр евросоюза и такое... Я был в шоке
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17.05.2021 12:27 Відповісти
Это где в Гремании платные автобаны ? Или это для фур ?
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17.05.2021 12:17 Відповісти
Да, для 3.5т+ дороги платные... Хотели когда то в германии и для легковых сделать но, слава богу одумались...
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17.05.2021 12:29 Відповісти
Та да! Взяло і само так народилось це все "благополучіе". А може не крали? А може виконували роботу згідно нормативів?? А може добросовісно все виконували?
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17.05.2021 09:25 Відповісти
ДАЁШЬ СТРАНЕ МОЗАИКУ !!!
- на остановках между которыми в асфальте дырки шо корыто вкопаное
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17.05.2021 09:23 Відповісти
Дороги они уже видимо сделали,остаётся остановки так же сделать
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17.05.2021 09:25 Відповісти
Ак розумію, що дороги вже всі побудували, або на ахметовсьуих шахтах і меткомбінатах шлак закінчився. 😊 Тепер візьмуться за мозаїчні зупинки, які, як і дороги після їхнього втручання, посипляться наступної весни після сходження снігу. 😊
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17.05.2021 09:26 Відповісти
Це ж скільки можна вкрасти на "художественной лепнине". Тож митці будуть ліпити а не штукатури😁
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17.05.2021 09:29 Відповісти
Для того и затевается.
Еврейская нация может дать целый легион художников.
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17.05.2021 10:55 Відповісти
исходя из прочитанного можно сделать вывод что планируют не развивать инфраструктура а восстанавливать ветхие остановки . этакий ямковый ремонт только для инфраструктуры средства на который с трудом поддаются учету . так понимаю следующий этап распила будет приведение в порядок обочины
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17.05.2021 09:34 Відповісти
Ребята ничего не пропускают, где распилить бюджетную копейку можно
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17.05.2021 10:07 Відповісти
Сколько миллиардов запланировано на реставрацию придорожных остановок? И кто должен отсидеть за воровство? Кандидат в министры Кубраков?
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17.05.2021 10:17 Відповісти
Головне, щоб пІтухів з гівна не почали ліпити і тулити їх до мозаїки. А ще головніше, що цю крадівницьку вакханалію нікому спинити, бо куди не плюнь,- скрізь СВОЇ!!!
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17.05.2021 10:18 Відповісти
Мозаичные остановки в основном клепались при совке с дебильными изображениями. Какая культурная ценность? Вот тут точно чемпионы распила. Конкурс дебильных идей еще не закончился...
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17.05.2021 10:22 Відповісти
Это ж сколько бабала можно перемыть на реставрации остановок!
Спросите чем хороша реставрация? Да тем, что на неё не бывает стандартных расценок.
Такой плитки для мозак давно никто не делает, на однрой разработке методики её изготовления на один оттенок цвета пяток миллионов можно пожднять!
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17.05.2021 12:22 Відповісти
мозаику асфальтом будут залепливать
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17.05.2021 15:51 Відповісти
 
 