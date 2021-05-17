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Новости Коронавирус и карантин
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"Паспорт вакцинации" в Украине планируют запустить 1 июля, - Федоров

Министр цифровой трансформации рассказал о запуске "паспорта вакцинации", а также о том, какие данные будут в нем содержаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Федоров рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.

Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.

"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, которую они выберут политику. Наша часть техническая сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат", - отметил министр.

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вакцина (3815) карантин (16729) паспорт (1178) Федоров Михаил (504) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Все логично: паспорт есть - вакцин нет
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17.05.2021 09:55
+4
"мы чемпионы по паспортам вакцинации!"
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17.05.2021 10:04
+3
Таких паспортів народні умільці наштампують вагон.
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17.05.2021 09:58
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Все логично: паспорт есть - вакцин нет
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17.05.2021 09:55 Ответить
Угу, ковидла прочитає паспорт та буде знати кого інфікувати, а кого ні. Йдеш такий з паспортом по вулиці без маски і нічого тобі не страшно. Підходить ковидла та питає - Паспорт є?
- Немає.
- Тоді ти хворий. )))
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17.05.2021 10:16 Ответить
Таких паспортів народні умільці наштампують вагон.
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17.05.2021 09:58 Ответить
Только в ЕС с ними не поедешь. Но то другое дело.
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17.05.2021 10:09 Ответить
В ЕС потрібен закордоний. )))
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17.05.2021 10:17 Ответить
Пока они не ввели паспорт вакцинации у себя да.

А дальше самая заразная в Европе Украина, должна будет показывать здоровых и безопасных граждан. Или "заграница" ограничится для украинцев Турцией и Египтом.
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17.05.2021 10:27 Ответить
Заразней твоей паРаши никого нет, посмотри статистику тролятина.
Паспорт никакую заразу не убивает, пока не будет лекарства (а не вакцині) ничего не изменится.
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17.05.2021 10:41 Ответить
Украина - второе место в Европе по смертям от Ковида.
https://censor.net/ru/news/3265604/ukraina_zanimaet_13e_mesto_v_mire_i_vtoroe_v_evrope_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_infografika

Но про парашу ты наверное лучше в курсе.
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17.05.2021 10:47 Ответить
Расскажи это Израилю, в котором пандемия уже в прошлом и Италии, в которой заболеваемость упала на 80%.
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17.05.2021 10:48 Ответить
новые купоны или ваучеры..... лепят этим людям что угодно..... сделайте прививку поставте штампик и всё!......
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17.05.2021 10:03 Ответить
"мы чемпионы по паспортам вакцинации!"
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17.05.2021 10:04 Ответить
"...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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17.05.2021 10:18 Ответить
))))))
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17.05.2021 10:40 Ответить
Идитенахйу со своими "паспортами вакцинации".У меня,как у гражданина Украины,есть паспорт(+загранка), остальные колокольчики можете вешать себе на яйца.
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17.05.2021 10:07 Ответить
Вот на въезде в ЕС, когда тебя завернут назад, это и расскажешь.

Повесели их своим паспортом, открывающим все двери.
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17.05.2021 10:15 Ответить
заодно украинским паспортом вакцинации с наполнением и дизайном)
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17.05.2021 10:18 Ответить
Ну это уже будет зависеть от того, как ЗЕбанарии согласуют паспорт вакцинации с ЕС.
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17.05.2021 10:21 Ответить
так же как и всё остальное) Даже если он будет 100% согласован, то вакцина уже сегодня, по требованиям ЕС должна быть сертифицирована в Европе. Можно будет украинцам с ним путешествовать из Житомира в Чернигов.
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17.05.2021 10:35 Ответить
Ну тут уж сами украинцы должны думать, чем вакцинироваться из того, что есть.

Я например, спокойно вне очереди вакцинировался британской астрой. Просто потому, что много дремучих идиотов, отказывающихся от вакцинации вобще.
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17.05.2021 10:37 Ответить
і як все життя прожив без відвідування ЄС така втрата
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17.05.2021 10:33 Ответить
Лугандонцы тоже ничего на том гнилом Западе не потеряли.
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17.05.2021 10:34 Ответить
чудовий приклад! ти так вміло маніпулюєш
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17.05.2021 11:08 Ответить
Дурачек, любой "паспорт" можно подделать.Верь наивно в систему))))
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17.05.2021 10:51 Ответить
ковідний паспорт не підробиш, точніше дуже легко визначають, чи насправді вакцинована конкретна фіз. особа
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17.05.2021 11:10 Ответить
Яким чином?
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17.05.2021 12:09 Ответить
там якась речовина вводиться з вакциною, і це все відслідковують отими "термо-ботами"
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17.05.2021 13:20 Ответить
То ты не знаешь возможности наших (и не только) людей.Мутили и будут мутить..
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17.05.2021 13:40 Ответить
"работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами". Что за бред. Смешались мухи и котлеты. А вообще что за бред, изобретать велосипед когда в Евросоюзе уже разработан такой паспорт, обещают ввести с 15 июня. Жмутся на лицензию изготовления? Или считают что за 2 недели удастся слизать и выставить как собственное изобретение?
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17.05.2021 10:10 Ответить
це- як у худоби ветеринарний паспорт ?
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17.05.2021 10:10 Ответить
Можешь быть свободен от этих условностей в пределах нашей страны дураков и своего поля чудес.
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17.05.2021 10:13 Ответить
"Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія..."

еще надо под кожу вшить целофановый пакетик с "бумажкой-уведомлением" о том, что нельзя сообщать ,шо жмурик откинулся сразу после прививки бо с анатомки выгонют...
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17.05.2021 10:17 Ответить
бумажный хоть можно использовать....
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17.05.2021 10:22 Ответить
...Оце зайшов у під'їзд, дивлюсь - два шприця валяюцця. Так жиш ясно, масова вакцінація почалась...
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17.05.2021 10:21 Ответить
Штрикання не заради здоров'я, а заради якогось паспорту.
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17.05.2021 10:21 Ответить
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Источник: https://censor.net/ru/n3265632
=====
Украина единственная страна в Европе, в которой вакцинировали людей не признанной в Европе вакциной: индийским и китайским шмурдяками.
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17.05.2021 10:22 Ответить
Самой вакцинации нет , как и вакцины , но паспорт уже готов к продаже .
Деньги очень нужны .
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17.05.2021 10:30 Ответить
Да дуракам неведомо, что очередной распил бабла от зелупы..
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17.05.2021 10:54 Ответить
Уверен, что а нас будет лучший паспорт.
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17.05.2021 10:57 Ответить
Добре , що документ буде в "Дія" . Це дуже зручно .
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17.05.2021 13:26 Ответить
Никто не спорит, что ГМО должны как-то отличаться от нормальных людей. Но этот знак отличия должен быть более заметен, например нашивка на одежде или аккуратное клеймо на лобике...
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17.05.2021 15:03 Ответить
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом" - ... объясните ему, что ДО нас были как минимум 27 стран Евросоюза... )))
так что мы не то что не первые, даже не в первой десятке... ! )))
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17.05.2021 20:22 Ответить
 
 