"Паспорт вакцинации" в Украине планируют запустить 1 июля, - Федоров
Министр цифровой трансформации рассказал о запуске "паспорта вакцинации", а также о том, какие данные будут в нем содержаться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Федоров рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.
Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, которую они выберут политику. Наша часть техническая сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат", - отметил министр.
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А дальше самая заразная в Европе Украина, должна будет показывать здоровых и безопасных граждан. Или "заграница" ограничится для украинцев Турцией и Египтом.
Паспорт никакую заразу не убивает, пока не будет лекарства (а не вакцині) ничего не изменится.
https://censor.net/ru/news/3265604/ukraina_zanimaet_13e_mesto_v_mire_i_vtoroe_v_evrope_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_infografika
Но про парашу ты наверное лучше в курсе.
Повесели их своим паспортом, открывающим все двери.
Я например, спокойно вне очереди вакцинировался британской астрой. Просто потому, что много дремучих идиотов, отказывающихся от вакцинации вобще.
еще надо под кожу вшить целофановый пакетик с "бумажкой-уведомлением" о том, что нельзя сообщать ,шо жмурик откинулся сразу после прививки бо с анатомки выгонют...
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Украина единственная страна в Европе, в которой вакцинировали людей не признанной в Европе вакциной: индийским и китайским шмурдяками.
Деньги очень нужны .
так что мы не то что не первые, даже не в первой десятке... ! )))