"Паспорт вакцинации" в Украине планируют запустить 1 июля, - Федоров

Министр цифровой трансформации рассказал о запуске "паспорта вакцинации", а также о том, какие данные будут в нем содержаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Федоров рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.

Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.

"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, которую они выберут политику. Наша часть техническая сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат", - отметил министр.

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