"Паспорт вакцинації" в Україні планують запустити 1 липня, - Федоров

Міністр цифрової трансформації розповів про запуск "паспорта вакцинації", а також про те, які дані будуть у ньому міститися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Федоров розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.

Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров розповів про онлайн-реєстрацію місця проживання: Без вашої згоди в будинку або квартирі ніхто не зареєструється

"Ми одна з перших країн, яка почала активно працювати з ВООЗ, Євросоюзом і всіма європейськими стандартами. Ми в першу чергу орієнтуємося на міжнародні процеси, щоб українці мали можливість подорожувати з паспортом. Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони виберуть політику. Наша частина технічна зробити так, щоб вакциновані українці мали сертифікат", - зазначив міністр.