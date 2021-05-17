"Паспорт вакцинації" в Україні планують запустити 1 липня, - Федоров
Міністр цифрової трансформації розповів про запуск "паспорта вакцинації", а також про те, які дані будуть у ньому міститися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Федоров розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.
Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.
"Ми одна з перших країн, яка почала активно працювати з ВООЗ, Євросоюзом і всіма європейськими стандартами. Ми в першу чергу орієнтуємося на міжнародні процеси, щоб українці мали можливість подорожувати з паспортом. Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони виберуть політику. Наша частина технічна зробити так, щоб вакциновані українці мали сертифікат", - зазначив міністр.
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А дальше самая заразная в Европе Украина, должна будет показывать здоровых и безопасных граждан. Или "заграница" ограничится для украинцев Турцией и Египтом.
Паспорт никакую заразу не убивает, пока не будет лекарства (а не вакцині) ничего не изменится.
https://censor.net/ru/news/3265604/ukraina_zanimaet_13e_mesto_v_mire_i_vtoroe_v_evrope_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_infografika
Но про парашу ты наверное лучше в курсе.
Повесели их своим паспортом, открывающим все двери.
Я например, спокойно вне очереди вакцинировался британской астрой. Просто потому, что много дремучих идиотов, отказывающихся от вакцинации вобще.
еще надо под кожу вшить целофановый пакетик с "бумажкой-уведомлением" о том, что нельзя сообщать ,шо жмурик откинулся сразу после прививки бо с анатомки выгонют...
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Украина единственная страна в Европе, в которой вакцинировали людей не признанной в Европе вакциной: индийским и китайским шмурдяками.
Деньги очень нужны .
так что мы не то что не первые, даже не в первой десятке... ! )))