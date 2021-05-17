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Новини Коронавірус і карантин
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"Паспорт вакцинації" в Україні планують запустити 1 липня, - Федоров

Міністр цифрової трансформації розповів про запуск "паспорта вакцинації", а також про те, які дані будуть у ньому міститися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Федоров розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.

Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.

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"Ми одна з перших країн, яка почала активно працювати з ВООЗ, Євросоюзом і всіма європейськими стандартами. Ми в першу чергу орієнтуємося на міжнародні процеси, щоб українці мали можливість подорожувати з паспортом. Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони виберуть політику. Наша частина технічна зробити так, щоб вакциновані українці мали сертифікат", - зазначив міністр.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) паспорт (1151) Федоров Михайло (873) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Все логично: паспорт есть - вакцин нет
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17.05.2021 09:55
+4
"мы чемпионы по паспортам вакцинации!"
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17.05.2021 10:04
+3
Таких паспортів народні умільці наштампують вагон.
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17.05.2021 09:58
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Все логично: паспорт есть - вакцин нет
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17.05.2021 09:55 Відповісти
Угу, ковидла прочитає паспорт та буде знати кого інфікувати, а кого ні. Йдеш такий з паспортом по вулиці без маски і нічого тобі не страшно. Підходить ковидла та питає - Паспорт є?
- Немає.
- Тоді ти хворий. )))
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17.05.2021 10:16 Відповісти
Таких паспортів народні умільці наштампують вагон.
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17.05.2021 09:58 Відповісти
Только в ЕС с ними не поедешь. Но то другое дело.
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17.05.2021 10:09 Відповісти
В ЕС потрібен закордоний. )))
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17.05.2021 10:17 Відповісти
Пока они не ввели паспорт вакцинации у себя да.

А дальше самая заразная в Европе Украина, должна будет показывать здоровых и безопасных граждан. Или "заграница" ограничится для украинцев Турцией и Египтом.
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17.05.2021 10:27 Відповісти
Заразней твоей паРаши никого нет, посмотри статистику тролятина.
Паспорт никакую заразу не убивает, пока не будет лекарства (а не вакцині) ничего не изменится.
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17.05.2021 10:41 Відповісти
Украина - второе место в Европе по смертям от Ковида.
https://censor.net/ru/news/3265604/ukraina_zanimaet_13e_mesto_v_mire_i_vtoroe_v_evrope_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_infografika

Но про парашу ты наверное лучше в курсе.
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17.05.2021 10:47 Відповісти
Расскажи это Израилю, в котором пандемия уже в прошлом и Италии, в которой заболеваемость упала на 80%.
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17.05.2021 10:48 Відповісти
новые купоны или ваучеры..... лепят этим людям что угодно..... сделайте прививку поставте штампик и всё!......
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17.05.2021 10:03 Відповісти
"мы чемпионы по паспортам вакцинации!"
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17.05.2021 10:04 Відповісти
"...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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17.05.2021 10:18 Відповісти
))))))
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17.05.2021 10:40 Відповісти
Идитенахйу со своими "паспортами вакцинации".У меня,как у гражданина Украины,есть паспорт(+загранка), остальные колокольчики можете вешать себе на яйца.
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17.05.2021 10:07 Відповісти
Вот на въезде в ЕС, когда тебя завернут назад, это и расскажешь.

Повесели их своим паспортом, открывающим все двери.
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17.05.2021 10:15 Відповісти
заодно украинским паспортом вакцинации с наполнением и дизайном)
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17.05.2021 10:18 Відповісти
Ну это уже будет зависеть от того, как ЗЕбанарии согласуют паспорт вакцинации с ЕС.
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17.05.2021 10:21 Відповісти
так же как и всё остальное) Даже если он будет 100% согласован, то вакцина уже сегодня, по требованиям ЕС должна быть сертифицирована в Европе. Можно будет украинцам с ним путешествовать из Житомира в Чернигов.
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17.05.2021 10:35 Відповісти
Ну тут уж сами украинцы должны думать, чем вакцинироваться из того, что есть.

Я например, спокойно вне очереди вакцинировался британской астрой. Просто потому, что много дремучих идиотов, отказывающихся от вакцинации вобще.
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17.05.2021 10:37 Відповісти
і як все життя прожив без відвідування ЄС така втрата
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17.05.2021 10:33 Відповісти
Лугандонцы тоже ничего на том гнилом Западе не потеряли.
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17.05.2021 10:34 Відповісти
чудовий приклад! ти так вміло маніпулюєш
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17.05.2021 11:08 Відповісти
Дурачек, любой "паспорт" можно подделать.Верь наивно в систему))))
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17.05.2021 10:51 Відповісти
ковідний паспорт не підробиш, точніше дуже легко визначають, чи насправді вакцинована конкретна фіз. особа
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17.05.2021 11:10 Відповісти
Яким чином?
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17.05.2021 12:09 Відповісти
там якась речовина вводиться з вакциною, і це все відслідковують отими "термо-ботами"
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17.05.2021 13:20 Відповісти
То ты не знаешь возможности наших (и не только) людей.Мутили и будут мутить..
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17.05.2021 13:40 Відповісти
"работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами". Что за бред. Смешались мухи и котлеты. А вообще что за бред, изобретать велосипед когда в Евросоюзе уже разработан такой паспорт, обещают ввести с 15 июня. Жмутся на лицензию изготовления? Или считают что за 2 недели удастся слизать и выставить как собственное изобретение?
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17.05.2021 10:10 Відповісти
це- як у худоби ветеринарний паспорт ?
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17.05.2021 10:10 Відповісти
Можешь быть свободен от этих условностей в пределах нашей страны дураков и своего поля чудес.
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17.05.2021 10:13 Відповісти
"Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія..."

еще надо под кожу вшить целофановый пакетик с "бумажкой-уведомлением" о том, что нельзя сообщать ,шо жмурик откинулся сразу после прививки бо с анатомки выгонют...
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17.05.2021 10:17 Відповісти
бумажный хоть можно использовать....
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17.05.2021 10:22 Відповісти
...Оце зайшов у під'їзд, дивлюсь - два шприця валяюцця. Так жиш ясно, масова вакцінація почалась...
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17.05.2021 10:21 Відповісти
Штрикання не заради здоров'я, а заради якогось паспорту.
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17.05.2021 10:21 Відповісти
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Источник: https://censor.net/ru/n3265632
=====
Украина единственная страна в Европе, в которой вакцинировали людей не признанной в Европе вакциной: индийским и китайским шмурдяками.
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17.05.2021 10:22 Відповісти
Самой вакцинации нет , как и вакцины , но паспорт уже готов к продаже .
Деньги очень нужны .
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17.05.2021 10:30 Відповісти
Да дуракам неведомо, что очередной распил бабла от зелупы..
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17.05.2021 10:54 Відповісти
Уверен, что а нас будет лучший паспорт.
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17.05.2021 10:57 Відповісти
Добре , що документ буде в "Дія" . Це дуже зручно .
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17.05.2021 13:26 Відповісти
Никто не спорит, что ГМО должны как-то отличаться от нормальных людей. Но этот знак отличия должен быть более заметен, например нашивка на одежде или аккуратное клеймо на лобике...
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17.05.2021 15:03 Відповісти
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом" - ... объясните ему, что ДО нас были как минимум 27 стран Евросоюза... )))
так что мы не то что не первые, даже не в первой десятке... ! )))
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17.05.2021 20:22 Відповісти
 
 