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Впереди много работы по развитию цифровой грамотности среди наших людей, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Впереди много работы по развитию цифровой грамотности среди наших людей, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости развития цифровой грамотности среди украинцев для расширения количества пользователей цифровых услуг.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Цифровизация" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Впереди много работы, впереди развитие цифровой грамотности среди наших людей. Для того, чтобы не только десять миллионов людей, а десятки миллионов могли пользоваться теми преимуществами, которые дает цифровизация нашей страны", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что на сегодня Украина стала лидером не только в сфере цифрового паспорта, но и ряде других цифровых услугах.

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Уровень жизни надо повышать, а не цифровизацию на тендеры для корпораций.
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17.05.2021 11:18 Ответить
Пенсия микроскопическая а у этих диджитализаци головного мозга
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17.05.2021 11:18 Ответить
Теперь 50% ковидного фонда уйдет на "цифровизацию" шморгаля и его кентов
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17.05.2021 11:21 Ответить
пенсы отирают ророги цнапов, сайт говно.кму. не принимает заявления онлайн ...
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17.05.2021 11:22 Ответить
"Впереди много работы по развитию цифровой грамотности среди наших людей"

_И сколько у вас крепостных людей?
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17.05.2021 11:26 Ответить
ваши доедают лошадь в овраге, шмыгаль
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17.05.2021 11:28 Ответить
 
 