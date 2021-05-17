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Впереди много работы по развитию цифровой грамотности среди наших людей, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости развития цифровой грамотности среди украинцев для расширения количества пользователей цифровых услуг.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Цифровизация" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Впереди много работы, впереди развитие цифровой грамотности среди наших людей. Для того, чтобы не только десять миллионов людей, а десятки миллионов могли пользоваться теми преимуществами, которые дает цифровизация нашей страны", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что на сегодня Украина стала лидером не только в сфере цифрового паспорта, но и ряде других цифровых услугах.
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