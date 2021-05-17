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Попереду багато роботи з розвитку цифрової грамотності серед наших людей, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність розвитку цифрової грамотності серед українців для розширення кількості користувачів цифрових послуг.
Про це він заявив на форумі "Україна 30. Цифровізація" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Попереду багато роботи, попереду розвиток цифрової грамотності серед наших людей. Для того, щоб не тільки десять мільйонів людей, а десятки мільйонів могли користуватися тими перевагами, які дає цифровізація нашої країни", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що на сьогодні Україна стала лідером не тільки в сфері цифрового паспорта, а й низки інших цифрових послуг.
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