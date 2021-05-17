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Попереду багато роботи з розвитку цифрової грамотності серед наших людей, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Попереду багато роботи з розвитку цифрової грамотності серед наших людей, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність розвитку цифрової грамотності серед українців для розширення кількості користувачів цифрових послуг.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Цифровізація" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попереду багато роботи, попереду розвиток цифрової грамотності серед наших людей. Для того, щоб не тільки десять мільйонів людей, а десятки мільйонів могли користуватися тими перевагами, які дає цифровізація нашої країни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що на сьогодні Україна стала лідером не тільки в сфері цифрового паспорта, а й низки інших цифрових послуг.

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Уровень жизни надо повышать, а не цифровизацию на тендеры для корпораций.
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17.05.2021 11:18 Відповісти
Пенсия микроскопическая а у этих диджитализаци головного мозга
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17.05.2021 11:18 Відповісти
Теперь 50% ковидного фонда уйдет на "цифровизацию" шморгаля и его кентов
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17.05.2021 11:21 Відповісти
пенсы отирают ророги цнапов, сайт говно.кму. не принимает заявления онлайн ...
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17.05.2021 11:22 Відповісти
"Впереди много работы по развитию цифровой грамотности среди наших людей"

_И сколько у вас крепостных людей?
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17.05.2021 11:26 Відповісти
ваши доедают лошадь в овраге, шмыгаль
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17.05.2021 11:28 Відповісти
 
 