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Новости Происшествия
2019 16
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В Польше арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Польше арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Его арестовали на 3 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

"5 мая 2021 года сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он выполнял порученные задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы в области военных польских организаций и граждан, то есть данные, необходимые для деятельности России на территории и в ущерб Республике Польша. Задержанный признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких местах были проведены обыски и допрошены несколько свидетелей.

Расследование продолжается, а значительная часть материалов засекречена.

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Топ комментарии
+2
хех. а у нас браслет на лапку, и сиди дома пару месяцев.
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17.05.2021 11:51
+2
ещё одна недружественная парашке страна
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17.05.2021 12:06
+1
Под домашній арєст того нєгадяя! І стого сказать шо два місяці не буде виходить гулять! Нехай сидить і харашенічко подумає над своїм мєрзским повєдєнієм.
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17.05.2021 11:54
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хех. а у нас браслет на лапку, и сиди дома пару месяцев.
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17.05.2021 11:51 Ответить
У нас самий гуманний суд.
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17.05.2021 11:54 Ответить
Под домашній арєст того нєгадяя! І стого сказать шо два місяці не буде виходить гулять! Нехай сидить і харашенічко подумає над своїм мєрзским повєдєнієм.
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17.05.2021 11:54 Ответить
ещё одна недружественная парашке страна
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17.05.2021 12:06 Ответить
Огооо! Неужто Туска схватили?
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17.05.2021 14:08 Ответить
 
 