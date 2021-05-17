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Новини Події
2019 16
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У Польщі заарештували чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

У Польщі заарештували чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Його заарештували на 3 місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.

"5 травня 2021 року співробітники ABW затримали 43-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він виконував доручені завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали у сфері військових польських організацій і громадян, тобто дані, необхідні для діяльності Росії на території і на шкоду Республіці Польща. Затриманий визнав себе винним за висунутими звинуваченнями. Суд призначив йому тримісячний арешт", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що в кількох місцях були проведені обшуки і допитані кілька свідків.

Розслідування триває, а значна частина матеріалів засекречена.

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Топ коментарі
+2
хех. а у нас браслет на лапку, и сиди дома пару месяцев.
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17.05.2021 11:51
+2
ещё одна недружественная парашке страна
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17.05.2021 12:06
+1
Под домашній арєст того нєгадяя! І стого сказать шо два місяці не буде виходить гулять! Нехай сидить і харашенічко подумає над своїм мєрзским повєдєнієм.
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17.05.2021 11:54
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хех. а у нас браслет на лапку, и сиди дома пару месяцев.
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17.05.2021 11:51 Відповісти
У нас самий гуманний суд.
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17.05.2021 11:54 Відповісти
Под домашній арєст того нєгадяя! І стого сказать шо два місяці не буде виходить гулять! Нехай сидить і харашенічко подумає над своїм мєрзским повєдєнієм.
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17.05.2021 11:54 Відповісти
ещё одна недружественная парашке страна
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17.05.2021 12:06 Відповісти
Огооо! Неужто Туска схватили?
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17.05.2021 14:08 Відповісти
 
 