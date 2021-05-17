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Николаевщина еще не готова к туристическому сезону, - глава ОГА Ким

Новости Цензор.НЕТ Общество

Николаевщина еще не готова к туристическому сезону, - глава ОГА Ким

Николаевская область еще не готова к туристическому сезону. В ОГА поручили до 26 мая исправить ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Ким.

"По подготовке к новому туристическому сезону. Все не так хорошо, как я считал. Мы провели большую работу для привлечения новых туристов в курортную зону, но подготовка к туристическому сезону на сейчас не выполнена", - говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, в Коблево большое количество мусора, не подготовлены посты безопасности, не подготовлены изоляторы для возможного содержания больных COVID-19, должным образом не подготовлена ​​инфраструктура.

Ким дал ряд поручений для ускорения темпов работ, чтобы до 26 мая все было отработано.

"Через две недели приедем с следующей проверкой, проконтролирую ход выполнения поставленных задач", - подытожил глава ОГА.

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Але ж туристи теж поки що не готові до Миколаївщини...
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17.05.2021 15:23 Ответить
 
 