Николаевщина еще не готова к туристическому сезону, - глава ОГА Ким

Николаевская область еще не готова к туристическому сезону. В ОГА поручили до 26 мая исправить ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Ким.

"По подготовке к новому туристическому сезону. Все не так хорошо, как я считал. Мы провели большую работу для привлечения новых туристов в курортную зону, но подготовка к туристическому сезону на сейчас не выполнена", - говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, в Коблево большое количество мусора, не подготовлены посты безопасности, не подготовлены изоляторы для возможного содержания больных COVID-19, должным образом не подготовлена ​​инфраструктура.

Ким дал ряд поручений для ускорения темпов работ, чтобы до 26 мая все было отработано.

"Через две недели приедем с следующей проверкой, проконтролирую ход выполнения поставленных задач", - подытожил глава ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО