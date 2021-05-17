Миколаївщина ще не готова до туристичного сезону, - голова ОДА Кім

Миколаївська область ще не готова до туристичного сезону. В ОДА доручили до 26 травня виправити ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ОДА Віталій Кім.

"Щодо підготовки до нового туристичного сезону. Все не так добре, як я вважав. Ми провели велику роботу для залучення нових туристів у курортну зону, але підготовка до туристичного сезону на зараз не виконана", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОДА, в Коблевому велика кількість сміття, не підготовлені пости безпеки, не підготовлені ізолятори для можливого утримання хворих COVID-19, належним чином не підготовлена ​​інфраструктура.

Кім дав низку доручень для прискорення темпів робіт, щоб до 26 травня все було відпрацьовано.

"Через два тижні приїдемо з наступною перевіркою, проконтролюю хід виконання поставлених завдань", - підсумував голова ОДА.

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