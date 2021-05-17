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Зеленский (10027) наука (257) стипендии (74)

Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 194/2021, которым назначил пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям науки, которые достигли семидесятилетнего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, пожизненные стипендии получили девять деятелей науки, которым исполнилось 70 и более лет.

Так, в список попали:

Гликин Марат Аронович - 1935 года рождения, доктору технических наук, профессор, заслуженный деятелю науки и техники Украины;

Данильченко Борис Васильевич - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятел науки и техники Украины, лауреат Государственной премии СССР;

Залоза Уильям Александрович - 1936 года рождения, доктор технических наук, профессор;

Козаченко Михаил Романович - 1937 года рождения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины;

Конорев Борис Михайлович - 1934 года рождения, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР;

Потопальский Анатолий Иванович - 1938 года рождения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный изобретатель Украины;

Туника Анатолий Азарийович - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор;

Шевченко Владимир Федорович - 1935 года рождения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Украины;

Ярмоленко Николай Григорьевич - 1936 года рождения, кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Украины.

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Топ комментарии
+16
Про Ківу шуткувати вже не буду. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9685
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17.05.2021 13:11
+9
Надеюсь у папы Саши стипендия будет повышенная?
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17.05.2021 13:13
+6
вот один из самых выдающихся деятелей науки . то то он так спешил защититься Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 960
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5283
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17.05.2021 13:16
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Про Ківу шуткувати вже не буду. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9685
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17.05.2021 13:11 Ответить
а кива гаварит шо он- выдаюсчийся ...
асобенно упереди и ныже пупка Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 4548
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17.05.2021 13:13 Ответить
...а я думав навпаки Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9498
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17.05.2021 13:20 Ответить
Які жарти ? Такого діяча науки, корифея можна сказати, пропустили....
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17.05.2021 14:34 Ответить
"Не швиди"... Може так статься, що буде як в анекдоті: "У Кабінеті міністрів прем"єр каже:
- Оце наближається День Перемоги. Треба якось наших ветеранів матеріально заохотить.Може, надбавку якусь їм дамо грошову? Міністр фінансів, що Ви думаєте з цього приводу?
- Ну, не знаю... Кошти в дефіциті...
Коротше кажучи, зійшлись на тому, що коштів вистачить лише на закупку путівки в санаторій, і лише на одного ветерана на район... Визначили, що даватимуть самому старшому.
Оголосили по телевізору. Каже дружина одному:
- Нарешті, хоч трохи про вас згадали... Збирайся та їдь у військкомат - старшого тебе в районі нема нікого....
Поїхав. Підходить до військкомату, а йому назустріч, з кабінету військкома, вірменин вибігає, років тридцяти, і ******** путівкою. Заходить він до військового комісара, пояснив причину. А той у відповідь:
- Вибач, діду... Путівка була одна, я її вже видав попередньому відвідувачу.
Дід питає:
- Як?!... Та йому ж лише тридцять! Який же він "ветеран"?...
- А він довідку приніс, що він - учасник Куликівської битви... Самими Мамаєм підписана...".
Так і Кива...Якщо він не був здатен відповісти на питання, пов"язані з "написанням" ним його ж власної дисертації, і комісія уваги на це не звернула, то, не виключено, що і він принесе "Свідоцтво про народження", де буде вказано, що він у 1920-му народився...
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17.05.2021 14:43 Ответить
папик его
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17.05.2021 13:12 Ответить
проффесор Янукович и дОццент Кива? Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9559
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17.05.2021 13:12 Ответить
Проффесор підходить, йому вже за 70.
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17.05.2021 13:14 Ответить
Широким жестом з барського плеча.
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17.05.2021 13:12 Ответить
Надеюсь у папы Саши стипендия будет повышенная?
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17.05.2021 13:13 Ответить
Пара Саша был отмечен годом ранее.
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17.05.2021 15:08 Ответить
Кто все жти люди и каков их вклад в науку?
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17.05.2021 13:13 Ответить
Агромадно нєізмєрімий
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17.05.2021 13:19 Ответить
А если и был вклад - что это меняет? Для этого есть гонорары, роялти и пр.
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17.05.2021 13:19 Ответить
Как в совдепии:пофиг вклад,главное-дата.
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17.05.2021 13:35 Ответить
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5629
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17.05.2021 13:14 Ответить
вот один из самых выдающихся деятелей науки . то то он так спешил защититься Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 960
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5283
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17.05.2021 13:16 Ответить
Єт тот доХтор всєя навук, аль я таго ......
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17.05.2021 13:17 Ответить
вчоный с мировым именем! стоит в одном ряду с такими учёными как бойль мариотт и гей с люссаком!
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17.05.2021 13:24 Ответить
Чья жопа?
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17.05.2021 13:56 Ответить
а все уже не надо. просто интернет хровый,сразу открылось фото не полностью,только сверху с лысиной. теперь ясно что это жопа с ушами Кивина
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17.05.2021 14:01 Ответить
оно подпишет все что ему подсунут
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17.05.2021 13:16 Ответить
А ктєжЄ мая ПІБ
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17.05.2021 13:16 Ответить
Это ничем не отличается от спец. пенсий судейским и прочей нечисти. Позор!
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17.05.2021 13:16 Ответить
Нее...Если Вы не в курсе,то открою один секрет.Судьи у нас не на пожизненном обеспечении,а на ВЕЧНОМ.Я абсолютно серьезно.Даже похороны и содержание могил за счет государства
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17.05.2021 13:38 Ответить
судя по их году рождения тратиться на стипендии долго не придётся...
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17.05.2021 13:17 Ответить
как сказать
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17.05.2021 13:20 Ответить
***
Марк Семенович отпраздновал свой 95 юбилей и 35 лет страданий пенсионного фонда
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17.05.2021 13:32 Ответить
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 3955
- дай Бог ему здоровья ишо лет на трицать...
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18.05.2021 00:59 Ответить
Кива знал!
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17.05.2021 13:18 Ответить
Усьо ТІП-ТОП. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 7981
Тобто - схвачено і заплачено
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17.05.2021 13:21 Ответить
"пааааааапа! кииииииива!"
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17.05.2021 13:20 Ответить
Головним аХкадеміком його в аХкадємію.
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17.05.2021 13:23 Ответить
Кожен през цю *байду * робив .
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17.05.2021 13:25 Ответить
Ківа на нобєлєвку тягне , нафіга йому ці капєйки.
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17.05.2021 13:27 Ответить
Знаю Особисто Данільченко Бориса. Він багато вніс по технологіям зварювання різних металів. Дайте йому наснаги та здоов"я. Рік тому бачив, бадьорий дядько. Тільки вірші в нього задовбують.
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17.05.2021 13:27 Ответить
Щось я ніколи не чув про "великі досягнення" в науці.промисловості цих академіків.
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17.05.2021 13:27 Ответить
Лучше бы пожизненное Медведчуку)
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17.05.2021 13:33 Ответить
проффесору и киви что ли ?
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17.05.2021 13:49 Ответить
а можно к этим фамилиям список изобретений, разработок что они реализовали за свою карьеру??
Ну, типа все знают Билл Гейтс-Майкрософт, виндовс; Стив Джобс - Аплфон, Марк Цукерберг - Facebook.
ЧТО ИЗОБРЕЛИ ОНИ? Где это работает?
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17.05.2021 14:02 Ответить
А молоді науковці най шукають вдачі за кордоном! Зате на пресусі 20 травня, яку анонсували "узєлєнські", можна буде прохрипіти про опіку над наукою в Україні.
Ще одна мильна бульбашка "перемог" та "досягнень" паяцової плісняви на передодні звіту за 2 роки.
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17.05.2021 14:14 Ответить
Так, зачекайте, а чому не відзначений видатний науковець Ківа Ілля Володимирович?
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17.05.2021 15:10 Ответить
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 2537
И сколько же в этой умной голове доцента, этого
онаниста - сепаратиста извилин, просто не сосчитать !
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17.05.2021 15:14 Ответить
а киву кинул, что ли?
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17.05.2021 15:20 Ответить
А про вченого зі світовим ім'ям, ексклюзивного власника Жомової Ями, видатного науКИВця - ані пари з вуст.
Йой! Геть чисто - біда бідезна...
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 1438
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17.05.2021 15:23 Ответить
 
 