Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 194/2021, которым назначил пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям науки, которые достигли семидесятилетнего возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно документу, пожизненные стипендии получили девять деятелей науки, которым исполнилось 70 и более лет.
Так, в список попали:
Гликин Марат Аронович - 1935 года рождения, доктору технических наук, профессор, заслуженный деятелю науки и техники Украины;
Данильченко Борис Васильевич - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятел науки и техники Украины, лауреат Государственной премии СССР;
Залоза Уильям Александрович - 1936 года рождения, доктор технических наук, профессор;
Козаченко Михаил Романович - 1937 года рождения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины;
Конорев Борис Михайлович - 1934 года рождения, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР;
Потопальский Анатолий Иванович - 1938 года рождения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный изобретатель Украины;
Туника Анатолий Азарийович - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор;
Шевченко Владимир Федорович - 1935 года рождения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Украины;
Ярмоленко Николай Григорьевич - 1936 года рождения, кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Украины.
Пожалуйста, подождите...
асобенно упереди и ныже пупка
- Оце наближається День Перемоги. Треба якось наших ветеранів матеріально заохотить.Може, надбавку якусь їм дамо грошову? Міністр фінансів, що Ви думаєте з цього приводу?
- Ну, не знаю... Кошти в дефіциті...
Коротше кажучи, зійшлись на тому, що коштів вистачить лише на закупку путівки в санаторій, і лише на одного ветерана на район... Визначили, що даватимуть самому старшому.
Оголосили по телевізору. Каже дружина одному:
- Нарешті, хоч трохи про вас згадали... Збирайся та їдь у військкомат - старшого тебе в районі нема нікого....
Поїхав. Підходить до військкомату, а йому назустріч, з кабінету військкома, вірменин вибігає, років тридцяти, і ******** путівкою. Заходить він до військового комісара, пояснив причину. А той у відповідь:
- Вибач, діду... Путівка була одна, я її вже видав попередньому відвідувачу.
Дід питає:
- Як?!... Та йому ж лише тридцять! Який же він "ветеран"?...
- А він довідку приніс, що він - учасник Куликівської битви... Самими Мамаєм підписана...".
Так і Кива...Якщо він не був здатен відповісти на питання, пов"язані з "написанням" ним його ж власної дисертації, і комісія уваги на це не звернула, то, не виключено, що і він принесе "Свідоцтво про народження", де буде вказано, що він у 1920-му народився...
Марк Семенович отпраздновал свой 95 юбилей и 35 лет страданий пенсионного фонда
- дай Бог ему здоровья ишо лет на трицать...
Тобто - схвачено і заплачено
Ну, типа все знают Билл Гейтс-Майкрософт, виндовс; Стив Джобс - Аплфон, Марк Цукерберг - Facebook.
ЧТО ИЗОБРЕЛИ ОНИ? Где это работает?
Ще одна мильна бульбашка "перемог" та "досягнень" паяцової плісняви на передодні звіту за 2 роки.
И сколько же в этой умной голове доцента, этого
онаниста - сепаратиста извилин, просто не сосчитать !
Йой! Геть чисто - біда бідезна...