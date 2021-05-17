Последнее консульство США закрыли в России

Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу на неопределенный срок, а генконсул Эми Сторроу покидает России.

Как информирует Цензор.НЕТ, прощальное обращение Сторроу опубликовано на странице консульства в Facebook.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге в полном объеме.



На фото: Эми Сторроу

Ранее о прекращении работы заявили в консульстве США во Владивостоке. О планах закрыть эти два диппредставительства стало известно еще в прошлом году, при администрации Дональда Трампа.

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В апреле президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, заявив, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись высланными дипломатами.

Кроме того, МИД России рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций". Салливан сначала отказался покидать Россию, однако 22 апреля стало известно, что он вылетел в США.

14 мая правительство России составило официальный перечень недружественных государств — в него вошли США и Чехия.