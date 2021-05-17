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Последнее консульство США закрыли в России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Последнее консульство США закрыли в России

Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу на неопределенный срок, а генконсул Эми Сторроу покидает России.

Как информирует Цензор.НЕТ, прощальное обращение Сторроу опубликовано на странице консульства в Facebook.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге в полном объеме.

Последнее консульство США закрыли в России 01
На фото: Эми Сторроу

Ранее о прекращении работы заявили в консульстве США во Владивостоке. О планах закрыть эти два диппредставительства стало известно еще в прошлом году, при администрации Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул Украины в Санкт-Петербурге Сосонюк вчера покинул РФ, - Николенко

В апреле президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, заявив, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись высланными дипломатами.

Кроме того, МИД России рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций". Салливан сначала отказался покидать Россию, однако 22 апреля стало известно, что он вылетел в США.

14 мая правительство России составило официальный перечень недружественных государств — в него вошли США и Чехия.

Последнее консульство США закрыли в России 02

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Топ комментарии
+20
Бедная Эми. Она теперь не скоро увидит подобные удобства:
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 657
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17.05.2021 13:44
+16
Закройте нах...й это консульство и посольство в Хуйлобаде (Москве) и только оставьте одно во Владивостоке. Пускай лаптеногие из Хуйлобада ездят во Владик что бы оформить визу для въезда в им ненавистную Пиндосию
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17.05.2021 14:02
+5
Правильно. Молодці. Хай буде "залізна завіса". Це треба було зробити цивілізованому світу. Але якщо вже самі кацапи це роблять, то Стаханов їм у поміч. Скоріше згниють в своєму мордорі.
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17.05.2021 14:24
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Бедная Эми. Она теперь не скоро увидит подобные удобства:
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 657
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17.05.2021 13:44 Ответить
Аффтар Zelya Vsyo, поясни - это в консульстве США или там вообще нет туалета и бедная Эми вынуждена ходить в кацапский сортир?
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17.05.2021 15:30 Ответить
Не все ж время ей в консульстве сидеть. Вот пошла она, например, в кацапский театр...
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17.05.2021 15:33 Ответить
Большой театр вроде не в Екатеринбурге
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17.05.2021 20:18 Ответить
Зато большая параша там везде. Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 6942
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17.05.2021 22:48 Ответить
она будет скучать по сибирским ******, как жаль.
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17.05.2021 13:57 Ответить
Закройте нах...й это консульство и посольство в ********* (Москве) и только оставьте одно во Владивостоке. Пускай лаптеногие из ********* ездят во Владик что бы оформить визу для въезда в им ненавистную Пиндосию
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17.05.2021 14:02 Ответить
Ну это нормально.
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17.05.2021 14:04 Ответить
мы рано радуемся. теперь вся эта русомразь рванет за визами США в консульский отдел на Сикорского 4, они уже там выпасаются
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17.05.2021 14:19 Ответить
Правильно. Молодці. Хай буде "залізна завіса". Це треба було зробити цивілізованому світу. Але якщо вже самі кацапи це роблять, то Стаханов їм у поміч. Скоріше згниють в своєму мордорі.
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17.05.2021 14:24 Ответить
А куди тепер їм за візами? в Україну ніззя, у себе - нема, де ще є посольства?
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17.05.2021 14:44 Ответить
До свого товариша і друга кім чем ина хай піздують. Не можна їх до цивілізації пускати
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17.05.2021 15:42 Ответить
рассея вперде, верн-ОЙ дорог-ОЙ идёте то ГАВ-ищи Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1507 Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1507 Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 3899

Козломордые свинособаки, поздравляю вас с новым 1937 годом!!! Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 3899

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17.05.2021 14:56 Ответить
С безвизом вас, лаптеногие Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 591
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17.05.2021 15:05 Ответить
Когда уже последнее консульство Украины закроют в России и когда уже Украина введет визовый режим со страной оккупантом - Россией.
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17.05.2021 15:06 Ответить
Сплошная русАфобия...
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17.05.2021 15:22 Ответить
В Израиле машину со свинособаками забросали камнями: нападение попало на видео: Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1973

https://twitter.com/i/status/1393998209438081034

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17.05.2021 15:32 Ответить
"Я расскажу американцам,как много общего у американцев и россиян"?Т.е.,американцы справедливо считают этих ублюдков ублюдками,а ты будешь переубеждать их,что они офигенные чуваки?Меркель
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17.05.2021 16:09 Ответить
а можно сразу вернуть на историческую родину всех детей рашистских чиновников ?
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17.05.2021 17:11 Ответить
Судя по всему, дамочка так ничего и не вкурила. Чего стоят только эти перлы из ее поста:

Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том. как много общего у американцев и россиян.



Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в
полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между
нашими великими странами.
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17.05.2021 17:42 Ответить
Хотя с такой как у нее физиономией, чего еще от нее ожидать...
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17.05.2021 17:43 Ответить
 
 