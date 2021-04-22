Консул Украины в Санкт-Петербурге Сосонюк вчера покинул РФ, - Николенко

Вчера, 21 апреля, украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, высланный российской стороной, выехал из Российской Федерации.

Он возьмет короткий отпуск, после чего вернется к работе во внешнеполитическом ведомстве Украины. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк вчера покинул РФ. В Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы", - сообщил Николенко.

В МИД заявили, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов.

"Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - добавил Николенко.

В министерстве заявили, что высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", - отметили в МИД.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов.

Позже Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. В ответ МИД Украины объявил о требовании, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну.