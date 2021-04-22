Консул України в Санкт-Петербурзі Сосонюк учора залишив РФ, - Ніколенко
Учора, 21 квітня, український консул у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, висланий російською стороною, виїхав з Російської Федерації.
Він візьме коротку відпустку, після чого повернеться до роботи у зовнішньополітичному відомстві України. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк вчора залишив РФ. В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з сім'єю і відновити сили", - повідомив Ніколенко.
У МЗС заявили, що робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів.
"Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж має місце нехтування російською стороною своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу", - додав Ніколенко.
У міністерстві заявили, що високо цінують роботу Сосонюка і всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.
"Після відпустки консул повернеться у зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави", - зазначили в МЗС.
Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримано в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час одержання інформації закритого характеру на зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюка було затримано на кілька годин.
Пізніше Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії є "небажаним", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 години, починаючи з 19 квітня. У відповідь МЗС України оголосило про вимогу, щоб старший дипломат посольства Росії в Києві залишив країну.
