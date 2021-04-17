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Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко

Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко

Український консул, якого напередодні затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі (РФ), вже перебуває на території дипмісії. Його затримували на кілька годин.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він зперебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання  інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть затосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з українським автобусом в Польщі могла статися через слизьку дорогу, одна постраждала в дуже важкому стані, - генконсул

затримання (4355) МЗС (4173) ФСБ (1459) консул (134) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+40
задержите попа Гапона Главу секты в Украине РПЦ кадрового разведчика за несовместимую с духовным статусом и саном деятельность враждебную против госбезопасности Украины и ее интересов и пиньком выбросите этапируйте попа этого с Украины в Рашку...
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17.04.2021 11:05 Відповісти
+21
Похоже на подставу для рос-пропаганды: выманили на разговор, сунули что то в руки - и тут же накрыли... посла Украины в России нет - вот и решили хотя бы консула развести... И таки да, консулы на стремные стрелки за малявами не ходят - для этого есть специальные люди...

А вообщето ответ должен был быть еще в 2014 году в виде разрыва дипломатических отношений со страной которая ввела свои войска и оккупировала часть Украины...
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17.04.2021 11:13 Відповісти
+11
Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 396Лучше Выслать их всех на нах, пусть шуруют домой на дрезине, так как их сородичи возвращались из КНДР
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17.04.2021 11:37 Відповісти
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задержите попа Гапона Главу секты в Украине РПЦ кадрового разведчика за несовместимую с духовным статусом и саном деятельность враждебную против госбезопасности Украины и ее интересов и пиньком выбросите этапируйте попа этого с Украины в Рашку...
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17.04.2021 11:05 Відповісти
Похоже на подставу для рос-пропаганды: выманили на разговор, сунули что то в руки - и тут же накрыли... посла Украины в России нет - вот и решили хотя бы консула развести... И таки да, консулы на стремные стрелки за малявами не ходят - для этого есть специальные люди...

А вообщето ответ должен был быть еще в 2014 году в виде разрыва дипломатических отношений со страной которая ввела свои войска и оккупировала часть Украины...
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17.04.2021 11:13 Відповісти
Ясен перец, сейчас информацию перерсьілают через интернет, с рук в руки никто ничего не передает
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17.04.2021 15:04 Відповісти
та тут і до наших дописувачів це не дійшло, а до ординців це взагалі як диво біблійне. Піпла хаває.
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17.04.2021 18:23 Відповісти
Не ображайте покійного попа Гапона.
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17.04.2021 13:03 Відповісти
задержите уже их консула и не одного.
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17.04.2021 11:05 Відповісти
Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 396Лучше Выслать их всех на нах, пусть шуруют домой на дрезине, так как их сородичи возвращались из КНДР
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17.04.2021 11:37 Відповісти
"Очередная провокация ..."

Это не провокация. Как и не провокация любой выстрел во время объявленного зюзей-ермаком "перемирия".
Ответом дожна быть казнь либо 10-кратного количества кацапов, либо уродов, их прикрывающих!
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17.04.2021 11:10 Відповісти
А може, провокаторів розстрілять? Тих, хто закликає до позасудових розправ... Наприклад, тебе?...
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17.04.2021 11:13 Відповісти
"Урод" - це той, хто закликає до "бєспрєделу", щоб повністю посіять хаос у країні... Його, з подачі таких, як ти, уже, за останні два роки, насіяно немало... Тільки пам"ятай - той, хто закликає не до справедливості, яка базується на законі, а на застосуванні "права сильного", ризикує стать першою жертвою : бо у кожного - своя справедливість, і проти твоїх вил у сильнішого може виявиться наган...
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17.04.2021 11:31 Відповісти
То троль подоляцкий. Курва на платні. Не годуйте.
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17.04.2021 11:32 Відповісти
Згадай, ЩО ти писав, коли були останні вибори, коли такі, як ти, "борцуни за справедливість", "сметуни", вибирали по принципу - "АбинеПорох"... А потім мені спробуй дорікнуть... Все. Нам нема про що полеміку розвертать...
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17.04.2021 12:39 Відповісти
Эээээээ, да ты упоротый длбб...
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17.04.2021 11:32 Відповісти
Кацапы в своём репертуаре. Действуют в рамках своей парадигмы. Жаль не успели за это время расстрелять по ошибке пару коцапов в Украине
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17.04.2021 11:12 Відповісти
у нас з кацапстаном до сих пір дипвідносини?.
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17.04.2021 11:12 Відповісти
Да
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17.04.2021 11:38 Відповісти
ещё и торговля..- шоб вы-таки понимали..(((
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17.04.2021 23:10 Відповісти
В відповідь закрити кацапські "дипмісії" в Харкові й Одесі - розсадники фашизму й хаби по збору розвідданих.
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17.04.2021 11:13 Відповісти
готовит(!) ответ, - спикер МИД/ типа ситуация уникальная и стандартной процедуры нет.
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17.04.2021 11:14 Відповісти
зачем вызывали ?
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17.04.2021 11:14 Відповісти
ну, этот то занимался чем и все дипломаты, а вот гражданин с которым встречался - сядет теперь надолго, может и помрет в тюрьме от болезни какой, легкие денежки впрок не пойдут
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17.04.2021 11:18 Відповісти
Или получит премию и звездочку на погон.
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17.04.2021 11:54 Відповісти
бред..- вся история 100-пудов подстава фсб и провокация..- но они своё получат как минимум зеркально)))
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17.04.2021 23:12 Відповісти
Я так понимаю, Татаров и Ермак пойдут на повышение
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17.04.2021 11:20 Відповісти
Консульская служба необходима. Пока границы не закрыты и граждане их пересекают в обе стороны ,кто-то должен стоять на страже интересов этих граждан. Ордынские фашисты сознательно провоцируют скандал для закрытия этих служб. Как не крути ,а наших на расее больше.
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17.04.2021 11:26 Відповісти
Які інтереси у громадян України в ворожій державі? Сталін із Гітлером теж підтримував дипвідносини? Наша влада занадто хитрожопа. То про війну розповідає, а втихаря торгує. Тепер ФСБ об них ноги витирає. Ганьба!
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17.04.2021 12:00 Відповісти
Кроме "заробичан" на расею приезжают многие по родственным связям... Здесь всякое и свадьбы и похороны и просто повидаться. (От общей истории никуда не денешься!) Люди в чужой стране должны иметь правовую защиту.Не все они малоросы.
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17.04.2021 12:10 Відповісти
99.9%
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17.04.2021 15:33 Відповісти
Скайп придумали вже років з 15 назад. А як кортить "побухать" з запарєбриковими" то є Турція, або на свій ризик.
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17.04.2021 18:27 Відповісти
Поцелуй мамку по скайпу.
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17.04.2021 18:47 Відповісти
Мамка - це хто?
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17.04.2021 22:41 Відповісти
Шото я не пойму.
А дипломатическая неприкосновенность на Раисе уже ничего не значит?
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17.04.2021 11:29 Відповісти
Не распространяется
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17.04.2021 12:10 Відповісти
Капец, разорвать все дипотношения с цапией!!
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17.04.2021 11:37 Відповісти
и в топку
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17.04.2021 11:38 Відповісти
Хм.. украинский консул в Санкт-Петербурге??? То есть дипломатические отношения у Украины с РФ не разорваны а говорят что с ними воюют
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17.04.2021 11:44 Відповісти
гибридно
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17.04.2021 11:46 Відповісти
далеким от темы - близкий ответ..- ещё и торговля взаимная(((
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17.04.2021 23:15 Відповісти
Скоро бузьків наших будуть ловити.
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17.04.2021 12:14 Відповісти
Никакой ответки не будет. Утруться гнилые как обычно и притворяться что ничего не было.
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17.04.2021 16:24 Відповісти
 
 