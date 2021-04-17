Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко
Український консул, якого напередодні затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі (РФ), вже перебуває на території дипмісії. Його затримували на кілька годин.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він зперебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть затосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".
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А вообщето ответ должен был быть еще в 2014 году в виде разрыва дипломатических отношений со страной которая ввела свои войска и оккупировала часть Украины...
Это не провокация. Как и не провокация любой выстрел во время объявленного зюзей-ермаком "перемирия".
Ответом дожна быть казнь либо 10-кратного количества кацапов, либо уродов, их прикрывающих!
А дипломатическая неприкосновенность на Раисе уже ничего не значит?