Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко

Український консул, якого напередодні затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі (РФ), вже перебуває на території дипмісії. Його затримували на кілька годин.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він зперебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть затосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".

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