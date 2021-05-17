УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Політика України
8599 21
консульство (132) Росія (28488) США (7521)

Останнє консульство США закрили в Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Останнє консульство США закрили в Росії

Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі припинило свою роботу на невизначений термін, а генконсул Емі Сторроу залишає Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, прощальне звернення Сторроу опубліковано на сторінці консульства у Facebook.

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та обмінні програми. Наша команда виявляє щиру цікавість до людей, які живуть у цьому регіоні, і відносини, які ми створили за ці роки, є фундаментом двосторонніх зв'язків", - ідеться в повідомленні.

Водночас Сторроу висловила сподівання на швидке відновлення роботи генконсульства США в Єкатеринбурзі в повному обсязі.

Останнє консульство США закрили в Росії 01
На фото: Емі Сторроу

Раніше про припинення роботи заявили в консульстві США у Владивостоці. Про плани закрити ці два диппредставництва стало відомо ще минулого року, при адміністрації Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Консул України в Санкт-Петербурзі Сосонюк учора залишив РФ, - Ніколенко

У квітні президент США Джо Байден ввів проти Росії нові санкції, заявивши, що це відповідь на кібератаки і спроби втручання в президентські вибори 2020 року. Після цього Вашингтон і Москва обмінялися висланими дипломатами.

Крім того, МЗС Росії рекомендувало послу США Джону Саллівану виїхати до Вашингтона "для консультацій". Салліван спочатку відмовився покидати Росію, проте 22 квітня стало відомо, що він вилетів до США.

14 травня уряд Росії склав офіційний перелік недружніх держав - у нього ввійшли США і Чехія.

Останнє консульство США закрили в Росії 02

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
Бедная Эми. Она теперь не скоро увидит подобные удобства:
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 657
показати весь коментар
17.05.2021 13:44
+16
Закройте нах...й это консульство и посольство в Хуйлобаде (Москве) и только оставьте одно во Владивостоке. Пускай лаптеногие из Хуйлобада ездят во Владик что бы оформить визу для въезда в им ненавистную Пиндосию
показати весь коментар
17.05.2021 14:02
+5
Правильно. Молодці. Хай буде "залізна завіса". Це треба було зробити цивілізованому світу. Але якщо вже самі кацапи це роблять, то Стаханов їм у поміч. Скоріше згниють в своєму мордорі.
показати весь коментар
17.05.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бедная Эми. Она теперь не скоро увидит подобные удобства:
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 657
показати весь коментар
17.05.2021 13:44 Відповісти
Аффтар Zelya Vsyo, поясни - это в консульстве США или там вообще нет туалета и бедная Эми вынуждена ходить в кацапский сортир?
показати весь коментар
17.05.2021 15:30 Відповісти
Не все ж время ей в консульстве сидеть. Вот пошла она, например, в кацапский театр...
показати весь коментар
17.05.2021 15:33 Відповісти
Большой театр вроде не в Екатеринбурге
показати весь коментар
17.05.2021 20:18 Відповісти
Зато большая параша там везде. Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 6942
показати весь коментар
17.05.2021 22:48 Відповісти
она будет скучать по сибирским ******, как жаль.
показати весь коментар
17.05.2021 13:57 Відповісти
Закройте нах...й это консульство и посольство в ********* (Москве) и только оставьте одно во Владивостоке. Пускай лаптеногие из ********* ездят во Владик что бы оформить визу для въезда в им ненавистную Пиндосию
показати весь коментар
17.05.2021 14:02 Відповісти
Ну это нормально.
показати весь коментар
17.05.2021 14:04 Відповісти
мы рано радуемся. теперь вся эта русомразь рванет за визами США в консульский отдел на Сикорского 4, они уже там выпасаются
показати весь коментар
17.05.2021 14:19 Відповісти
Правильно. Молодці. Хай буде "залізна завіса". Це треба було зробити цивілізованому світу. Але якщо вже самі кацапи це роблять, то Стаханов їм у поміч. Скоріше згниють в своєму мордорі.
показати весь коментар
17.05.2021 14:24 Відповісти
А куди тепер їм за візами? в Україну ніззя, у себе - нема, де ще є посольства?
показати весь коментар
17.05.2021 14:44 Відповісти
До свого товариша і друга кім чем ина хай піздують. Не можна їх до цивілізації пускати
показати весь коментар
17.05.2021 15:42 Відповісти
рассея вперде, верн-ОЙ дорог-ОЙ идёте то ГАВ-ищи Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1507 Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1507 Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 3899

Козломордые свинособаки, поздравляю вас с новым 1937 годом!!! Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 3899

показати весь коментар
17.05.2021 14:56 Відповісти
С безвизом вас, лаптеногие Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 591
показати весь коментар
17.05.2021 15:05 Відповісти
Когда уже последнее консульство Украины закроют в России и когда уже Украина введет визовый режим со страной оккупантом - Россией.
показати весь коментар
17.05.2021 15:06 Відповісти
Сплошная русАфобия...
показати весь коментар
17.05.2021 15:22 Відповісти
В Израиле машину со свинособаками забросали камнями: нападение попало на видео: Останнє консульство США закрили в Росії - Цензор.НЕТ 1973

https://twitter.com/i/status/1393998209438081034

показати весь коментар
17.05.2021 15:32 Відповісти
"Я расскажу американцам,как много общего у американцев и россиян"?Т.е.,американцы справедливо считают этих ублюдков ублюдками,а ты будешь переубеждать их,что они офигенные чуваки?Меркель
показати весь коментар
17.05.2021 16:09 Відповісти
а можно сразу вернуть на историческую родину всех детей рашистских чиновников ?
показати весь коментар
17.05.2021 17:11 Відповісти
Судя по всему, дамочка так ничего и не вкурила. Чего стоят только эти перлы из ее поста:

Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том. как много общего у американцев и россиян.



Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в
полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между
нашими великими странами.
показати весь коментар
17.05.2021 17:42 Відповісти
Хотя с такой как у нее физиономией, чего еще от нее ожидать...
показати весь коментар
17.05.2021 17:43 Відповісти
 
 