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Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу - решить вопрос с возвращением из Непала украинских туристов, которые вынужденно остались там из-за приостановления в связи с карантином международного авиасообщения с Непалом до 31 мая 2021 года.

Об этом шла речь сегодня на селекторном совещании под председательством Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

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Топ комментарии
+17
Вот бы этот гундосый так переживал за украинских военнопленных!
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17.05.2021 15:46
+10
Именно-в данный момент,добровольцев судят.А ему за этих "дятлов"-душа болит.
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17.05.2021 15:48
+9
когда нужно раненого военнослужащего вытаскивать с поля боя, то зе не видит и не слышит.
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17.05.2021 15:48
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Правила форума Совет форумчан
д..л
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17.05.2021 15:41 Ответить
где-то там начинается речка Ганга
вот пусть делают плот и сплавляются вниз по великой реке, увидят много занимательного на ее берегах.
может перестанут после этого в Азию шляться
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17.05.2021 19:40 Ответить
это то же надо - но вы циничные ублюдки - верните цены на все на место, к началу 2019 года, или начните платить большую в разы минималку)))
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17.05.2021 15:42 Ответить
Нужно, чтобы ты Зеленский взял их возвращение под твой личный контроль и тогда, им точно гаплык.
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17.05.2021 16:30 Ответить
А собачку?
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17.05.2021 15:43 Ответить
собачку без сучки нельзя Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6049
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17.05.2021 19:41 Ответить
Та тут до 31 травня два тижні........ Нехай сидять. Зате намандруються, щоб більше не кортіло в карантин пертись куди попадя.
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17.05.2021 15:43 Ответить
намети, гамаки і продуктові посилки на два тижні кожному..під розписку, щоб потом вернули..або відробили на городі
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17.05.2021 16:01 Ответить
все расходы должны оплатить туристы, а деньги вернуть в бюджет
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17.05.2021 15:44 Ответить
Нахіба туристам треба в сотню разів переплачувати, нехай платить недолуге, яке хотіло попіаритись за державний рахунок.
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17.05.2021 16:02 Ответить
так воно ж жадное, свое не дает, благотворительность это не для него.
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17.05.2021 16:05 Ответить
По такой же схеме как Чауса из Молдовы
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17.05.2021 15:45 Ответить
Но нужно учесть имеющейся опыт.
Короче, Зоряна главное не привлекать к этой операции "ы".... а Шкиряка тем-более...Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7129
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17.05.2021 15:46 Ответить
Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9572Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 188
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17.05.2021 15:46 Ответить
Вот бы этот гундосый так переживал за украинских военнопленных!
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17.05.2021 15:46 Ответить
когда нужно раненого военнослужащего вытаскивать с поля боя, то зе не видит и не слышит.
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17.05.2021 15:48 Ответить
Именно-в данный момент,добровольцев судят.А ему за этих "дятлов"-душа болит.
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17.05.2021 15:48 Ответить
Шкиряка пошлите. Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7032
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17.05.2021 15:47 Ответить
Из Молдовы уже вернули.
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17.05.2021 15:48 Ответить
Мозги себе оперативно верни,обдолбыш наркоманский
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17.05.2021 15:49 Ответить
У тебя есть борт 1..... Ты миллионер..... В чем проблема?
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17.05.2021 15:51 Ответить
Проблема в забороні авіасполучення, їм треба скинути карти маршруту хоча б до Китаю.
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17.05.2021 16:24 Ответить
Идея!!!!
Зеленский обьявляет что едет в Китай посмотреть в глаза Си Цзинпину и договорится о чем нибудь.
Ермак быстренько организовывает встречу хоть с кем то из китайцев, как он умеет....
Во время посещения Китая Зеленский прихватывает наших соотечественников.
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17.05.2021 17:24 Ответить
а такое понятие (нехрен шастать) тебе знакомо. или опять президенский борт за деньги плательщиков налогов пошлешь. я лично их туда не посилал. пусть добираються как хотят
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17.05.2021 15:51 Ответить
Везите всех в Новые Санжары.
И даму с собачкой не забудьте, которая сама доберется до Херсона.
Как появился у власти этот цирк, так всё в Украине превратилось в сплошное шапито.
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17.05.2021 15:54 Ответить
Для чого ці містечкові понти? Знову пів місяця засирати мізки якоюсь "дєвочкою з Непалу", а потім отримати екзотичні штами ковіду після "обсервації в смартфоні"? Карантин є карантин. До кінця карантину осталось два тиждня - переведіть нужденним застряглим гроші через консулат - це буде в сотні разів дешевше, ніж снаряжати рятувальну експедицію.
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17.05.2021 15:57 Ответить
Так ЗЕ не рятувальну, а ритуальну експедицію хоче. "Какой хороший Я"(с)
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17.05.2021 16:49 Ответить
золотой человек наше президент - все о народе беспокоится
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17.05.2021 16:00 Ответить
Там дуже заможні громадяни застрягли жеж.
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17.05.2021 16:01 Ответить
Єсть !Єсть такой парєнь !
Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8297

Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4065
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17.05.2021 16:04 Ответить
Та ладно. Ці хлопці заплатили по одинадцять штук за прохід на Джомолюнгму. Нехай на решту досидять вже до початку червня в Катманду. Місце хороше, судячи з назви.
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17.05.2021 16:05 Ответить
*****!!!
Ти вже, Моніка, оперативно Чуху з Уханя вернув і під свій контроль брав багато чого, бачили чим все скінчилося.
Погоджуюся з форумчанами - підмажте копійчиною і нехай сидять до кінця карантину, більших проблем в державі нема, окрім туристів.
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17.05.2021 16:12 Ответить
Пусть там и сидят, это уже не смешно. Сами поехали, чем до этого думали?? ЖОПОЙ, а теперь ноют -верните нас домой хотим...
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17.05.2021 16:12 Ответить
Дежавю блін, по горам нехай виходять.
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17.05.2021 16:23 Ответить
Так пошли за ними самолет. Или ты только за красивыми молодыми сосками с собачкой самолеты посылаешь?
Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1508
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17.05.2021 16:35 Ответить
собачка с ****** Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4012
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17.05.2021 19:43 Ответить
опять застряли, теперь на Занзибаре
вот такое вот собачье счастье.... Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 635
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17.05.2021 19:45 Ответить
"Повинні знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - підкреслив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3265762
Всі глядачі прикуті до екранів телевізорів, Гідрант особисто буде очолювати новий квест "Повернення громадян із Непалу"
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17.05.2021 16:46 Ответить
Краще б він тудою полетів і не повернувся.
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17.05.2021 16:50 Ответить
...Журавель Ярослав Сергійович сумно посміхається з небес на лопотіння сорокарічного карапуза з зеленими бульками у носі..(
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17.05.2021 17:12 Ответить
на Эвересте очень чистый воздух. Пусть оздоравливаются. И маски носят. Кислородные.
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17.05.2021 17:17 Ответить
я конечно дико извеняюсь а по чему налогоплательщики должны тратить деньги на людей которые полетели в Самый дешевый авиабилет
17 430грн.катманду непал где 100-200 баксов хватит жить 1 месяц

Гестхаус. В этой стране они очень популярны и дешевы. Гест на сутки можно найти за 5-10 долларов, при аренде на месяц можно будет уложиться и в 100 долларов.
Квартира. Комфортабельное жилье для туристов в Непале тоже есть. Особенно это касается Покхары, которую путешественники очень любят. Хорошая квартира на месяц здесь обойдется в 250-350 долларов. Несколько ниже цены в Катманду. Это шумный и пыльный, но очень своеобразной атмосферы город, поэтому и у него есть немало поклонников.
Комнаты в домах местных жителей. Стоят они совсем недорого (80-100 долларов в месяц), но ни о каком уединении не может быть и речи.
Источник: https://visasam.ru/emigration/asia/zhizn-v-nepale.html
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17.05.2021 17:44 Ответить
Шкіряка посилайте за ними. В нього вже є в цьому досвід.
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17.05.2021 18:22 Ответить
МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА АРЕНДА НЕСКОЛЬКИХ ВЕРТОЛЕТОВ !?)
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17.05.2021 18:41 Ответить
Из Молдовы Чауса уже вернули.

Кстати вариант - ЗЕ спас гражданина Украины от вируса.
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17.05.2021 20:17 Ответить
 
 