Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу - решить вопрос с возвращением из Непала украинских туристов, которые вынужденно остались там из-за приостановления в связи с карантином международного авиасообщения с Непалом до 31 мая 2021 года.
Об этом шла речь сегодня на селекторном совещании под председательством Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - подчеркнул Зеленский.
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+17 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий17.05.2021 15:46
+10 Сергей Андрейчев
показать весь комментарий17.05.2021 15:48
+9 Aleks_15
показать весь комментарий17.05.2021 15:48
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Пожалуйста, подождите...
вот пусть делают плот и сплавляются вниз по великой реке, увидят много занимательного на ее берегах.
может перестанут после этого в Азию шляться
Короче, Зоряна главное не привлекать к этой операции "ы".... а Шкиряка тем-более...
Зеленский обьявляет что едет в Китай посмотреть в глаза Си Цзинпину и договорится о чем нибудь.
Ермак быстренько организовывает встречу хоть с кем то из китайцев, как он умеет....
Во время посещения Китая Зеленский прихватывает наших соотечественников.
И даму с собачкой не забудьте, которая сама доберется до Херсона.
Как появился у власти этот цирк, так всё в Украине превратилось в сплошное шапито.
Ти вже, Моніка, оперативно Чуху з Уханя вернув і під свій контроль брав багато чого, бачили чим все скінчилося.
Погоджуюся з форумчанами - підмажте копійчиною і нехай сидять до кінця карантину, більших проблем в державі нема, окрім туристів.
вот такое вот собачье счастье....
Всі глядачі прикуті до екранів телевізорів, Гідрант особисто буде очолювати новий квест "Повернення громадян із Непалу"
17 430грн.катманду непал где 100-200 баксов хватит жить 1 месяц
Гестхаус. В этой стране они очень популярны и дешевы. Гест на сутки можно найти за 5-10 долларов, при аренде на месяц можно будет уложиться и в 100 долларов.
Квартира. Комфортабельное жилье для туристов в Непале тоже есть. Особенно это касается Покхары, которую путешественники очень любят. Хорошая квартира на месяц здесь обойдется в 250-350 долларов. Несколько ниже цены в Катманду. Это шумный и пыльный, но очень своеобразной атмосферы город, поэтому и у него есть немало поклонников.
Комнаты в домах местных жителей. Стоят они совсем недорого (80-100 долларов в месяц), но ни о каком уединении не может быть и речи.
Источник: https://visasam.ru/emigration/asia/zhizn-v-nepale.html
Кстати вариант - ЗЕ спас гражданина Украины от вируса.