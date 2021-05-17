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Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання - вирішити питання з поверненням з Непалу українських туристів, які вимушено залишилися там через призупинення в зв'язку з карантином міжнародного авіасполучення з Непалом до 31 травня 2021 року.

Про це йшлося сьогодні на селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Повинні знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - підкреслив Зеленський.

Читайте: У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня

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Топ коментарі
+17
Вот бы этот гундосый так переживал за украинских военнопленных!
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17.05.2021 15:46
+10
Именно-в данный момент,добровольцев судят.А ему за этих "дятлов"-душа болит.
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17.05.2021 15:48
+9
когда нужно раненого военнослужащего вытаскивать с поля боя, то зе не видит и не слышит.
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17.05.2021 15:48
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17.05.2021 15:41 Відповісти
где-то там начинается речка Ганга
вот пусть делают плот и сплавляются вниз по великой реке, увидят много занимательного на ее берегах.
может перестанут после этого в Азию шляться
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17.05.2021 19:40 Відповісти
это то же надо - но вы циничные ублюдки - верните цены на все на место, к началу 2019 года, или начните платить большую в разы минималку)))
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17.05.2021 15:42 Відповісти
Нужно, чтобы ты Зеленский взял их возвращение под твой личный контроль и тогда, им точно гаплык.
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17.05.2021 16:30 Відповісти
А собачку?
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17.05.2021 15:43 Відповісти
собачку без сучки нельзя Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6049
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17.05.2021 19:41 Відповісти
Та тут до 31 травня два тижні........ Нехай сидять. Зате намандруються, щоб більше не кортіло в карантин пертись куди попадя.
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17.05.2021 15:43 Відповісти
намети, гамаки і продуктові посилки на два тижні кожному..під розписку, щоб потом вернули..або відробили на городі
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17.05.2021 16:01 Відповісти
все расходы должны оплатить туристы, а деньги вернуть в бюджет
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17.05.2021 15:44 Відповісти
Нахіба туристам треба в сотню разів переплачувати, нехай платить недолуге, яке хотіло попіаритись за державний рахунок.
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17.05.2021 16:02 Відповісти
так воно ж жадное, свое не дает, благотворительность это не для него.
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17.05.2021 16:05 Відповісти
По такой же схеме как Чауса из Молдовы
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17.05.2021 15:45 Відповісти
Но нужно учесть имеющейся опыт.
Короче, Зоряна главное не привлекать к этой операции "ы".... а Шкиряка тем-более...Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7129
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17.05.2021 15:46 Відповісти
Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9572Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 188
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17.05.2021 15:46 Відповісти
Вот бы этот гундосый так переживал за украинских военнопленных!
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17.05.2021 15:46 Відповісти
когда нужно раненого военнослужащего вытаскивать с поля боя, то зе не видит и не слышит.
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17.05.2021 15:48 Відповісти
Именно-в данный момент,добровольцев судят.А ему за этих "дятлов"-душа болит.
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17.05.2021 15:48 Відповісти
Шкиряка пошлите. Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7032
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17.05.2021 15:47 Відповісти
Из Молдовы уже вернули.
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17.05.2021 15:48 Відповісти
Мозги себе оперативно верни,обдолбыш наркоманский
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17.05.2021 15:49 Відповісти
У тебя есть борт 1..... Ты миллионер..... В чем проблема?
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17.05.2021 15:51 Відповісти
Проблема в забороні авіасполучення, їм треба скинути карти маршруту хоча б до Китаю.
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17.05.2021 16:24 Відповісти
Идея!!!!
Зеленский обьявляет что едет в Китай посмотреть в глаза Си Цзинпину и договорится о чем нибудь.
Ермак быстренько организовывает встречу хоть с кем то из китайцев, как он умеет....
Во время посещения Китая Зеленский прихватывает наших соотечественников.
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17.05.2021 17:24 Відповісти
а такое понятие (нехрен шастать) тебе знакомо. или опять президенский борт за деньги плательщиков налогов пошлешь. я лично их туда не посилал. пусть добираються как хотят
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17.05.2021 15:51 Відповісти
Везите всех в Новые Санжары.
И даму с собачкой не забудьте, которая сама доберется до Херсона.
Как появился у власти этот цирк, так всё в Украине превратилось в сплошное шапито.
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17.05.2021 15:54 Відповісти
Для чого ці містечкові понти? Знову пів місяця засирати мізки якоюсь "дєвочкою з Непалу", а потім отримати екзотичні штами ковіду після "обсервації в смартфоні"? Карантин є карантин. До кінця карантину осталось два тиждня - переведіть нужденним застряглим гроші через консулат - це буде в сотні разів дешевше, ніж снаряжати рятувальну експедицію.
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17.05.2021 15:57 Відповісти
Так ЗЕ не рятувальну, а ритуальну експедицію хоче. "Какой хороший Я"(с)
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17.05.2021 16:49 Відповісти
золотой человек наше президент - все о народе беспокоится
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17.05.2021 16:00 Відповісти
Там дуже заможні громадяни застрягли жеж.
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17.05.2021 16:01 Відповісти
Єсть !Єсть такой парєнь !
Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8297

Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4065
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17.05.2021 16:04 Відповісти
Та ладно. Ці хлопці заплатили по одинадцять штук за прохід на Джомолюнгму. Нехай на решту досидять вже до початку червня в Катманду. Місце хороше, судячи з назви.
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17.05.2021 16:05 Відповісти
*****!!!
Ти вже, Моніка, оперативно Чуху з Уханя вернув і під свій контроль брав багато чого, бачили чим все скінчилося.
Погоджуюся з форумчанами - підмажте копійчиною і нехай сидять до кінця карантину, більших проблем в державі нема, окрім туристів.
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Пусть там и сидят, это уже не смешно. Сами поехали, чем до этого думали?? ЖОПОЙ, а теперь ноют -верните нас домой хотим...
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Дежавю блін, по горам нехай виходять.
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17.05.2021 16:23 Відповісти
Так пошли за ними самолет. Или ты только за красивыми молодыми сосками с собачкой самолеты посылаешь?
Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1508
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17.05.2021 16:35 Відповісти
собачка с ****** Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4012
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17.05.2021 19:43 Відповісти
опять застряли, теперь на Занзибаре
вот такое вот собачье счастье.... Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 635
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17.05.2021 19:45 Відповісти
"Повинні знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - підкреслив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3265762
Всі глядачі прикуті до екранів телевізорів, Гідрант особисто буде очолювати новий квест "Повернення громадян із Непалу"
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17.05.2021 16:46 Відповісти
Краще б він тудою полетів і не повернувся.
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17.05.2021 16:50 Відповісти
...Журавель Ярослав Сергійович сумно посміхається з небес на лопотіння сорокарічного карапуза з зеленими бульками у носі..(
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17.05.2021 17:12 Відповісти
на Эвересте очень чистый воздух. Пусть оздоравливаются. И маски носят. Кислородные.
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17.05.2021 17:17 Відповісти
я конечно дико извеняюсь а по чему налогоплательщики должны тратить деньги на людей которые полетели в Самый дешевый авиабилет
17 430грн.катманду непал где 100-200 баксов хватит жить 1 месяц

Гестхаус. В этой стране они очень популярны и дешевы. Гест на сутки можно найти за 5-10 долларов, при аренде на месяц можно будет уложиться и в 100 долларов.
Квартира. Комфортабельное жилье для туристов в Непале тоже есть. Особенно это касается Покхары, которую путешественники очень любят. Хорошая квартира на месяц здесь обойдется в 250-350 долларов. Несколько ниже цены в Катманду. Это шумный и пыльный, но очень своеобразной атмосферы город, поэтому и у него есть немало поклонников.
Комнаты в домах местных жителей. Стоят они совсем недорого (80-100 долларов в месяц), но ни о каком уединении не может быть и речи.
Источник: https://visasam.ru/emigration/asia/zhizn-v-nepale.html
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17.05.2021 17:44 Відповісти
Шкіряка посилайте за ними. В нього вже є в цьому досвід.
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17.05.2021 18:22 Відповісти
МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА АРЕНДА НЕСКОЛЬКИХ ВЕРТОЛЕТОВ !?)
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17.05.2021 18:41 Відповісти
Из Молдовы Чауса уже вернули.

Кстати вариант - ЗЕ спас гражданина Украины от вируса.
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17.05.2021 20:17 Відповісти
 
 