3894 45
Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання - вирішити питання з поверненням з Непалу українських туристів, які вимушено залишилися там через призупинення в зв'язку з карантином міжнародного авіасполучення з Непалом до 31 травня 2021 року.
Про це йшлося сьогодні на селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Повинні знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+17 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар17.05.2021 15:46
+10 Сергей Андрейчев
показати весь коментар17.05.2021 15:48
+9 Aleks_15
показати весь коментар17.05.2021 15:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
вот пусть делают плот и сплавляются вниз по великой реке, увидят много занимательного на ее берегах.
может перестанут после этого в Азию шляться
Короче, Зоряна главное не привлекать к этой операции "ы".... а Шкиряка тем-более...
Зеленский обьявляет что едет в Китай посмотреть в глаза Си Цзинпину и договорится о чем нибудь.
Ермак быстренько организовывает встречу хоть с кем то из китайцев, как он умеет....
Во время посещения Китая Зеленский прихватывает наших соотечественников.
И даму с собачкой не забудьте, которая сама доберется до Херсона.
Как появился у власти этот цирк, так всё в Украине превратилось в сплошное шапито.
Ти вже, Моніка, оперативно Чуху з Уханя вернув і під свій контроль брав багато чого, бачили чим все скінчилося.
Погоджуюся з форумчанами - підмажте копійчиною і нехай сидять до кінця карантину, більших проблем в державі нема, окрім туристів.
вот такое вот собачье счастье....
Всі глядачі прикуті до екранів телевізорів, Гідрант особисто буде очолювати новий квест "Повернення громадян із Непалу"
17 430грн.катманду непал где 100-200 баксов хватит жить 1 месяц
Гестхаус. В этой стране они очень популярны и дешевы. Гест на сутки можно найти за 5-10 долларов, при аренде на месяц можно будет уложиться и в 100 долларов.
Квартира. Комфортабельное жилье для туристов в Непале тоже есть. Особенно это касается Покхары, которую путешественники очень любят. Хорошая квартира на месяц здесь обойдется в 250-350 долларов. Несколько ниже цены в Катманду. Это шумный и пыльный, но очень своеобразной атмосферы город, поэтому и у него есть немало поклонников.
Комнаты в домах местных жителей. Стоят они совсем недорого (80-100 долларов в месяц), но ни о каком уединении не может быть и речи.
Источник: https://visasam.ru/emigration/asia/zhizn-v-nepale.html
Кстати вариант - ЗЕ спас гражданина Украины от вируса.