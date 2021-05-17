Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання - вирішити питання з поверненням з Непалу українських туристів, які вимушено залишилися там через призупинення в зв'язку з карантином міжнародного авіасполучення з Непалом до 31 травня 2021 року.

Про це йшлося сьогодні на селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Повинні знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - підкреслив Зеленський.

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