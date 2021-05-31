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Предпринимателям в ближайшее время выплатят ещё 400 млн грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Предпринимателям в ближайшее время выплатят ещё 400 млн грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн, еще 400 млн грн будут выплачены в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Во время совещания президент поднял вопрос состояния выплат материальной помощи в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле текущего года.

Так, президенту доложили, что всего было зарегистрировано более 360 тыс. заявок на получение такой помощи, 120 тыс. из них уже осуществлена выплата.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании сообщил что, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии.

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Кроме того, Зеленскому доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дия". Всего в Украине вакцинировано 956 тыс. граждан.

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