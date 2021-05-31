Підприємцям найближчим часом виплатять ще 400 млн грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського заявив, що держава направила підприємцям 1 млрд грн, ще 400 млн грн буде виплачено найближчим часом.

Про це інформує пресслужба глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час наради президент порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантину в квітні поточного року.

Так, президенту доповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, 120 тис. із них вже здійснено виплату.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив що, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

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Крім того, Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток "Дія". Усього в Україні вакциновано 956 тис. громадян.