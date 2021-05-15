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бізнес (489) кредит (340) підприємці (289) Денис Шмигаль (1762)

Понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", - Шмигаль

На сьогодні понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", а загальний обсяг виданих позик склав понад 40 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Вже понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", а загальний об’єм виданих позик склав більш як 40 млрд грн. Вперше МСБ отримав доступ до такого дешевого ресурсу для підтримки та розвитку власної справи", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року в Україні стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок по кредитах - 5%, 7% або 9% - залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Також читайте: Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль

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Потрібно збільшувати розміри дешевих кредитів, бо для системного розвитку бізнесу пару мільйонів гривень недостатньо!
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15.05.2021 18:43 Відповісти
В период локдаунов кредиты - милое дело. Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9958
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15.05.2021 18:47 Відповісти
Хм... 40 арбузов разделить на 15 штук = 2.666.666,666666667 -- каждому! *)
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15.05.2021 19:33 Відповісти
нах бизнесу с 100 лямами дохода кредит 3 ляма...? -шоб тебя налоговая потом под тысячикратной лупой рассматривала...
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15.05.2021 19:44 Відповісти
Кажись с трёх банков звонили и предлагали кредиты . Отказываюсь . Не доверял и не доверяю государству в этом плане с середины девяностых . Когда-то ещё отец мне сказал : - занимаешь чужое , - отдаёшь своё ... . ))
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15.05.2021 19:50 Відповісти
среди всех моих знакомых никто не смог получить данный кредит под разными предлогами.
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15.05.2021 20:06 Відповісти
Так це величезне досягнення уряду Зеленського ) 15 т. кредитів,тільки забули зауважити, що це з 2-ох млн.бізнесів отримали стільки...
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15.05.2021 21:35 Відповісти
 
 