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Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль

На сегодняшний день более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", а общий объем выданных займов составил более 40 миллиардов гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Уже более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", а общий объем выданных займов составил более 40 млрд грн. Впервые МСБ получил доступ к такому дешевому ресурсу для поддержки и развития собственного дела", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, 1 февраля 2020 года в Украине стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок по кредитам - 5%, 7% или 9% - зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

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Потрібно збільшувати розміри дешевих кредитів, бо для системного розвитку бізнесу пару мільйонів гривень недостатньо!
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15.05.2021 18:43 Ответить
В период локдаунов кредиты - милое дело. Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9958
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15.05.2021 18:47 Ответить
Хм... 40 арбузов разделить на 15 штук = 2.666.666,666666667 -- каждому! *)
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15.05.2021 19:33 Ответить
нах бизнесу с 100 лямами дохода кредит 3 ляма...? -шоб тебя налоговая потом под тысячикратной лупой рассматривала...
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15.05.2021 19:44 Ответить
Кажись с трёх банков звонили и предлагали кредиты . Отказываюсь . Не доверял и не доверяю государству в этом плане с середины девяностых . Когда-то ещё отец мне сказал : - занимаешь чужое , - отдаёшь своё ... . ))
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15.05.2021 19:50 Ответить
среди всех моих знакомых никто не смог получить данный кредит под разными предлогами.
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15.05.2021 20:06 Ответить
Так це величезне досягнення уряду Зеленського ) 15 т. кредитів,тільки забули зауважити, що це з 2-ох млн.бізнесів отримали стільки...
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15.05.2021 21:35 Ответить
 
 