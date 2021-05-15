Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль

На сегодняшний день более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", а общий объем выданных займов составил более 40 миллиардов гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Уже более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", а общий объем выданных займов составил более 40 млрд грн. Впервые МСБ получил доступ к такому дешевому ресурсу для поддержки и развития собственного дела", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, 1 февраля 2020 года в Украине стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок по кредитам - 5%, 7% или 9% - зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

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