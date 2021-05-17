Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Невыполнение НКРЭКУ закона о запрете импорта привело к разгрузке украинских электростанций и искусственному ограничению их производства.
Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии ", - заявил нардеп.
По его словам, позиция НКРЭКУ приводит к искусственным убыткам украинских производителей электроэнергии, что грозит энергосистеме катастрофой.
"Это деньги, которые пойдут не на развитие отечественной отрасли, а энергетикам, шахтерам из страны агрессора", - отметил Волынец.
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт электроэнергии из России и Белоуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным перетокам. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.
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"Состав СНБО - сборная, дримтим "антимайдан".
Беркут Татаров, чорт Аваков, ФСБшник Ермак, нквдешница Венедиктова, школьный дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмыгаль, комсомолец Разумков, сам Зеленский. Не хватает разве Путина, Шойгу и Кадырова и еще нескольких лидеров "лднр"."
Это просто п-ц какой то.
Мир..дружба..жвачка?Ну і як з таким підходом переконувати міжнародних партнерів тримати санкції проти агресора ,вони ж у пику можуть сказати все ,що думають про таке..
Представляю, чтобы было бы если не импорт, наверное 1 доллар за кВт.
А теперь давят на патриотизм, мол с россии покупают, да хоть с ада покупают,
лишь бы была конкуренция, а то никак не наедаются эти твари дтэковские. Невозможно и не выносимо работать уже, каждый месяц перед фактом ставят, или плати или отключим электричество..
Де мітинги , альо .?? .
Тому що ви лише базікаєте про ЄС, а тягнете країну в "тайожний союз". Паскуди плісняві.
Значит Зеленский предатель и виновен в государственной измене...
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