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Волынец (81) энергетика (686) НКРЭКУ (281) электроэнергия (535)

Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

Невыполнение НКРЭКУ закона о запрете импорта привело к разгрузке украинских электростанций и искусственному ограничению их производства.

Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии ", - заявил нардеп.

По его словам, позиция НКРЭКУ приводит к искусственным убыткам украинских производителей электроэнергии, что грозит энергосистеме катастрофой.

"Это деньги, которые пойдут не на развитие отечественной отрасли, а энергетикам, шахтерам из страны агрессора", - отметил Волынец.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт электроэнергии из России и Белоуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным перетокам. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.

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Топ комментарии
+11
СНБО, вводи санкции против НКРЭКУ !!!!
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17.05.2021 19:42
+9
Ну не все так плохо.
Часть уплаченых за кацапскую електроенергию денег возвращается как роялти за "Папика"
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17.05.2021 19:41
+7
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9029
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17.05.2021 19:46
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Все ,,, тушите свет !!! электричество ум закончился у Зебилов... пздц
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17.05.2021 19:41 Ответить
а Беня слушает да... есть электрику по демпинговым ценам на ферросплавах
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17.05.2021 19:47 Ответить
да это понятно как 2 пальца апасфальт..
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17.05.2021 19:48 Ответить
Ну не все так плохо.
Часть уплаченых за кацапскую електроенергию денег возвращается как роялти за "Папика"
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17.05.2021 19:41 Ответить
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9029
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17.05.2021 19:46 Ответить
От я лох, закупил перед Новым Годом по 1,3 грн а в мае она по 17 коп ночью стоила
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17.05.2021 20:51 Ответить
СНБО, вводи санкции против НКРЭКУ !!!!
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17.05.2021 19:42 Ответить
Герман Аксом
"Состав СНБО - сборная, дримтим "антимайдан".
Беркут Татаров, чорт Аваков, ФСБшник Ермак, нквдешница Венедиктова, школьный дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмыгаль, комсомолец Разумков, сам Зеленский. Не хватает разве Путина, Шойгу и Кадырова и еще нескольких лидеров "лднр"."
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17.05.2021 20:15 Ответить
то ж зе, оно как свой для шахтеров
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17.05.2021 19:52 Ответить
Может и у нас найдется Ли Харви Освальд...
Это просто п-ц какой то.
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17.05.2021 19:44 Ответить
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2665
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17.05.2021 19:47 Ответить
Агов, мудрий наріде! Хуже ж вже не буде! Веселіцця, гуляйте та дивіцця як гарно їх роблять разом...
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17.05.2021 19:47 Ответить
До новых летних тарифов на электрику Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 3626 Весь праздник невиданной щедрости для Бени и Ахметки кто-то должен оплатить.
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17.05.2021 19:58 Ответить
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 4270
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17.05.2021 19:48 Ответить
«комик опять врёт лохам-украинцам»(с) https://regnum.ru/news/polit/3123923.html
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17.05.2021 19:50 Ответить
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии изРоссии.Источник: https://censor.net/ru/n3265833"
Мир..дружба..жвачка?Ну і як з таким підходом переконувати міжнародних партнерів тримати санкції проти агресора ,вони ж у пику можуть сказати все ,що думають про таке..
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17.05.2021 19:50 Ответить
да кому нужно электричество по 4,1 грн. кВт 0.15$ для предприятий, в среднем в США для пром предприятий цена 0,07$ в ЕС 0,08 евро, Китае 0,065$ Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2849
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17.05.2021 19:50 Ответить
... парадокс ведь, не могут продавать, а повышают цену. Дебилы б..ь!
Представляю, чтобы было бы если не импорт, наверное 1 доллар за кВт.
А теперь давят на патриотизм, мол с россии покупают, да хоть с ада покупают,
лишь бы была конкуренция, а то никак не наедаются эти твари дтэковские. Невозможно и не выносимо работать уже, каждый месяц перед фактом ставят, или плати или отключим электричество..
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17.05.2021 21:09 Ответить
Дивно що сотні тис працівників сфери енергетики України , як в рот води набрали Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9096 .. Чи їм всеодно платять зарплату , попри збитковість енергетичних підприємств ?

Де мітинги , альо .?? Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 7335 .
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17.05.2021 20:02 Ответить
Як там вазеленський казав : "Чому ми не в НАТО?"
Тому що ви лише базікаєте про ЄС, а тягнете країну в "тайожний союз". Паскуди плісняві.
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17.05.2021 20:02 Ответить
Россия агрессивным демпингом уничтожает наше енергосистему, это гибридная война против Украины. Зеленский помогает этим планам путина, тоесть помогает россии в уничтожении Украины.
Значит Зеленский предатель и виновен в государственной измене...
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17.05.2021 20:14 Ответить
зажимают потихоньку гайки ....
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17.05.2021 20:15 Ответить
У наступну п'ятницю зє папуга збере РНБО, де обговорять питання бездомних тварин та перепис міських голубів, які обсирають будівлі, пам'ятники, автомобілі і одяг дуже відповідальних осіб...
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17.05.2021 20:35 Ответить
вот вопросы которими должно заниматься сбу и снбо. а не патриотов отлавливать. и вопрос стоит остро. это жлобная алчность или целенаправленный подрив экономики Украины. думаю, последнее.
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17.05.2021 20:35 Ответить
Вы хоть понимаете цену в играх с энергетикой?Самая малая цена заигрывания с энергетикой-это интеграция энергорынка Украины не в ЕС,а в Таёжный союз.Самая крупная и самая опасная-это доведение энергетики до аварийного состояния путём банкротства и не своевременного обслуживания ТО.Несоблюдение ТО из-за недостатка должного финансирования отрасли прогнозированно ведёт к авариям.Мечта москалей, Украина с просьбой о помощи устранения ядерного заражения возникшего в следствии аварии, на будь яком ядерном объекте Украины.Случись такая авария,уровня Чернобыля,Украине будет сложно отказываться от помощи москалей.Шо москали потребуют за помощь,можно только догадываться...Но думаю и так понятно.Тому не играйтесь с энергетикой Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2205
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17.05.2021 20:40 Ответить
Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки тока из РФУкраинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Несмотря на принятие Закона о запрете импорта..Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Производство е\е на укр\АЭС ограниченоУкраинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Только с начала мая АЭС через ограничения недовыработали 136 млн кВт час - Более 200 млн грн УБЫТКОВ !!!
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17.05.2021 20:54 Ответить
Шмаркля приучает страну к импорту энергии из Московии.
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17.05.2021 22:00 Ответить
Волынец шмара Ахметова, качественно отрабатывает деньги хозяина.
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17.05.2021 22:26 Ответить
 
 