Українські електростанції скорочують виробництво через бездіяльність НКРЕКП, - Волинець

Невиконання НКРЕКП закону про заборону імпорту призвело до розвантаження українських електростанцій і штучного обмеження їх виробництва.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна вкотре закупила 100 МВт-годин електроенергії з Росії. Це покупка, яка змусила знижувати потужності українських виробників електроенергії. Що робить незалежний регулятор НКРЕКП? Мовчки спостерігає і виписує собі премії", - заявив нардеп.

За його словами, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників електроенергії, що загрожує енергосистемі катастрофою.

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"Це гроші, які підуть не на розвиток вітчизняної галузі, а енергетикам, шахтарям з країни агресора", - зазначив Волинець.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. Від початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

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15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетоків. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля, поставки досі тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, глава якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.