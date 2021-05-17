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Новини Політика України
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Волинець (66) енергетика (602) НКРЕКП (266) Електрика (525)

Українські електростанції скорочують виробництво через бездіяльність НКРЕКП, - Волинець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські електростанції скорочують виробництво через бездіяльність НКРЕКП, - Волинець

Невиконання НКРЕКП закону про заборону імпорту призвело до розвантаження українських електростанцій і штучного обмеження їх виробництва.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна вкотре закупила 100 МВт-годин електроенергії з Росії. Це покупка, яка змусила знижувати потужності українських виробників електроенергії. Що робить незалежний регулятор НКРЕКП? Мовчки спостерігає і виписує собі премії", - заявив нардеп.

За його словами, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників електроенергії, що загрожує енергосистемі катастрофою.

Читайте також: Українські ТЕС і АЕС штучно обмежені, а імпорт з Росії знову відновлений, – нардеп

"Це гроші, які підуть не на розвиток вітчизняної галузі, а енергетикам, шахтарям з країни агресора", - зазначив Волинець.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. Від початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетоків. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля, поставки досі тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, глава якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.

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Топ коментарі
+11
СНБО, вводи санкции против НКРЭКУ !!!!
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17.05.2021 19:42
+9
Ну не все так плохо.
Часть уплаченых за кацапскую електроенергию денег возвращается как роялти за "Папика"
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17.05.2021 19:41
+7
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9029
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17.05.2021 19:46
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Все ,,, тушите свет !!! электричество ум закончился у Зебилов... пздц
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17.05.2021 19:41 Відповісти
а Беня слушает да... есть электрику по демпинговым ценам на ферросплавах
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17.05.2021 19:47 Відповісти
да это понятно как 2 пальца апасфальт..
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17.05.2021 19:48 Відповісти
Ну не все так плохо.
Часть уплаченых за кацапскую електроенергию денег возвращается как роялти за "Папика"
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17.05.2021 19:41 Відповісти
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9029
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17.05.2021 19:46 Відповісти
От я лох, закупил перед Новым Годом по 1,3 грн а в мае она по 17 коп ночью стоила
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17.05.2021 20:51 Відповісти
СНБО, вводи санкции против НКРЭКУ !!!!
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17.05.2021 19:42 Відповісти
Герман Аксом
"Состав СНБО - сборная, дримтим "антимайдан".
Беркут Татаров, чорт Аваков, ФСБшник Ермак, нквдешница Венедиктова, школьный дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмыгаль, комсомолец Разумков, сам Зеленский. Не хватает разве Путина, Шойгу и Кадырова и еще нескольких лидеров "лднр"."
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17.05.2021 20:15 Відповісти
то ж зе, оно как свой для шахтеров
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17.05.2021 19:52 Відповісти
Может и у нас найдется Ли Харви Освальд...
Это просто п-ц какой то.
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17.05.2021 19:44 Відповісти
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2665
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17.05.2021 19:47 Відповісти
Агов, мудрий наріде! Хуже ж вже не буде! Веселіцця, гуляйте та дивіцця як гарно їх роблять разом...
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17.05.2021 19:47 Відповісти
До новых летних тарифов на электрику Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 3626 Весь праздник невиданной щедрости для Бени и Ахметки кто-то должен оплатить.
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17.05.2021 19:58 Відповісти
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 4270
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17.05.2021 19:48 Відповісти
«комик опять врёт лохам-украинцам»(с) https://regnum.ru/news/polit/3123923.html
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17.05.2021 19:50 Відповісти
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии изРоссии.Источник: https://censor.net/ru/n3265833"
Мир..дружба..жвачка?Ну і як з таким підходом переконувати міжнародних партнерів тримати санкції проти агресора ,вони ж у пику можуть сказати все ,що думають про таке..
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17.05.2021 19:50 Відповісти
да кому нужно электричество по 4,1 грн. кВт 0.15$ для предприятий, в среднем в США для пром предприятий цена 0,07$ в ЕС 0,08 евро, Китае 0,065$ Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2849
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17.05.2021 19:50 Відповісти
... парадокс ведь, не могут продавать, а повышают цену. Дебилы б..ь!
Представляю, чтобы было бы если не импорт, наверное 1 доллар за кВт.
А теперь давят на патриотизм, мол с россии покупают, да хоть с ада покупают,
лишь бы была конкуренция, а то никак не наедаются эти твари дтэковские. Невозможно и не выносимо работать уже, каждый месяц перед фактом ставят, или плати или отключим электричество..
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17.05.2021 21:09 Відповісти
Дивно що сотні тис працівників сфери енергетики України , як в рот води набрали Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 9096 .. Чи їм всеодно платять зарплату , попри збитковість енергетичних підприємств ?

Де мітинги , альо .?? Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 7335 .
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17.05.2021 20:02 Відповісти
Як там вазеленський казав : "Чому ми не в НАТО?"
Тому що ви лише базікаєте про ЄС, а тягнете країну в "тайожний союз". Паскуди плісняві.
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17.05.2021 20:02 Відповісти
Россия агрессивным демпингом уничтожает наше енергосистему, это гибридная война против Украины. Зеленский помогает этим планам путина, тоесть помогает россии в уничтожении Украины.
Значит Зеленский предатель и виновен в государственной измене...
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17.05.2021 20:14 Відповісти
зажимают потихоньку гайки ....
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17.05.2021 20:15 Відповісти
У наступну п'ятницю зє папуга збере РНБО, де обговорять питання бездомних тварин та перепис міських голубів, які обсирають будівлі, пам'ятники, автомобілі і одяг дуже відповідальних осіб...
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17.05.2021 20:35 Відповісти
вот вопросы которими должно заниматься сбу и снбо. а не патриотов отлавливать. и вопрос стоит остро. это жлобная алчность или целенаправленный подрив экономики Украины. думаю, последнее.
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17.05.2021 20:35 Відповісти
Вы хоть понимаете цену в играх с энергетикой?Самая малая цена заигрывания с энергетикой-это интеграция энергорынка Украины не в ЕС,а в Таёжный союз.Самая крупная и самая опасная-это доведение энергетики до аварийного состояния путём банкротства и не своевременного обслуживания ТО.Несоблюдение ТО из-за недостатка должного финансирования отрасли прогнозированно ведёт к авариям.Мечта москалей, Украина с просьбой о помощи устранения ядерного заражения возникшего в следствии аварии, на будь яком ядерном объекте Украины.Случись такая авария,уровня Чернобыля,Украине будет сложно отказываться от помощи москалей.Шо москали потребуют за помощь,можно только догадываться...Но думаю и так понятно.Тому не играйтесь с энергетикой Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 2205
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17.05.2021 20:40 Відповісти
Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки тока из РФУкраинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Несмотря на принятие Закона о запрете импорта..Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Производство е\е на укр\АЭС ограниченоУкраинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец - Цензор.НЕТ 1021 Только с начала мая АЭС через ограничения недовыработали 136 млн кВт час - Более 200 млн грн УБЫТКОВ !!!
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17.05.2021 20:54 Відповісти
Шмаркля приучает страну к импорту энергии из Московии.
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17.05.2021 22:00 Відповісти
Волынец шмара Ахметова, качественно отрабатывает деньги хозяина.
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17.05.2021 22:26 Відповісти
 
 