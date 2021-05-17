Українські електростанції скорочують виробництво через бездіяльність НКРЕКП, - Волинець
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Невиконання НКРЕКП закону про заборону імпорту призвело до розвантаження українських електростанцій і штучного обмеження їх виробництва.
Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Україна вкотре закупила 100 МВт-годин електроенергії з Росії. Це покупка, яка змусила знижувати потужності українських виробників електроенергії. Що робить незалежний регулятор НКРЕКП? Мовчки спостерігає і виписує собі премії", - заявив нардеп.
За його словами, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників електроенергії, що загрожує енергосистемі катастрофою.
"Це гроші, які підуть не на розвиток вітчизняної галузі, а енергетикам, шахтарям з країни агресора", - зазначив Волинець.
Нагадаємо, Україна почала імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. Від початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.
15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетоків. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.
Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля, поставки досі тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, глава якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.
Будь ласка, зачекайте...
электричествоум закончился у Зебилов... пздц
Часть уплаченых за кацапскую електроенергию денег возвращается как роялти за "Папика"
"Состав СНБО - сборная, дримтим "антимайдан".
Беркут Татаров, чорт Аваков, ФСБшник Ермак, нквдешница Венедиктова, школьный дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмыгаль, комсомолец Разумков, сам Зеленский. Не хватает разве Путина, Шойгу и Кадырова и еще нескольких лидеров "лднр"."
Это просто п-ц какой то.
Мир..дружба..жвачка?Ну і як з таким підходом переконувати міжнародних партнерів тримати санкції проти агресора ,вони ж у пику можуть сказати все ,що думають про таке..
Представляю, чтобы было бы если не импорт, наверное 1 доллар за кВт.
А теперь давят на патриотизм, мол с россии покупают, да хоть с ада покупают,
лишь бы была конкуренция, а то никак не наедаются эти твари дтэковские. Невозможно и не выносимо работать уже, каждый месяц перед фактом ставят, или плати или отключим электричество..
Де мітинги , альо .?? .
Тому що ви лише базікаєте про ЄС, а тягнете країну в "тайожний союз". Паскуди плісняві.
Значит Зеленский предатель и виновен в государственной измене...
БАБIЙ Ольга Андріївна
КАЙДАШ Руслан Юрійович
КОВАЛЕНКО Дмитро Віталійович
КРИВЕНКО Оксана Олександрівна
МАГДА Олексій ІвановичТАРАСЮК Валерій Володимирович