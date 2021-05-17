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"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия

Отставку министра охраны здоровья Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой прогноз, что завтра в зале будет где-то 250-270 голосов", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

Арахамия уточнил, что фракция "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов.

Народный депутат также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Раду представление об отставке Степанова

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Топ комментарии
+3
Помогите!!! Депутаты новой курточки лишают!!!... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9613
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17.05.2021 21:56
+2
Пусть его посадят в тюрьму!
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17.05.2021 21:47
+2
Ручной парламент он такой.
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17.05.2021 21:50
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Пусть его посадят в тюрьму!
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17.05.2021 21:47 Ответить
Міністрів потрібно знімати разом з керівниками профільних комітетів ВРУ і потрібні інші кандидати на вакантні посади, ті кандидати які пропонуються не підходять бо слабкі професійно та організаційно! Ми змінюємо нікчем на ще одних нікчем і в результаті отримуємо гарантований провал!
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17.05.2021 22:05 Ответить
В любом случае это ваши разборки у корыта! Народу от этого не холодно, не жарко....
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17.05.2021 21:48 Ответить
Ручной парламент он такой.
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17.05.2021 21:50 Ответить
Це так по зебільному... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8405 Самі призначали, самі й звільняйте! Хоч краплю відповідальності візьмить на себе, клоуни...
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17.05.2021 21:50 Ответить
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8474
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17.05.2021 22:00 Ответить
Чувство неполноценности шморклей, вызывает их острое желание компенсировать свои недостатки перестановкой кроватей в борделе.
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17.05.2021 21:54 Ответить
Помогите!!! Депутаты новой курточки лишают!!!... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9613
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17.05.2021 21:56 Ответить
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9974
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17.05.2021 22:04 Ответить
Петро уже баиньки собрался?
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17.05.2021 22:30 Ответить
я не собираюсь защищать степанова, но хотелось бы услышать внятные притензии
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17.05.2021 22:18 Ответить
Не обеспечил достаточной поставки вакцины от КОВИДа, не обеспечил проведения массовой вакцинации. Как то так.
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17.05.2021 22:32 Ответить
да никак не так - во всем мире огромный дефицит вакцины - даже европа на аглию взъелась, некоторые страны уже даже на спутник согласны, а у нас в этом виноват степанов

как на меня то предъявы просто лошадиные
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17.05.2021 22:41 Ответить
Я цитирую официальную версию.
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17.05.2021 22:43 Ответить
да - официальная так и звучит, но смыла не несет
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17.05.2021 22:55 Ответить
Просто задумайтесь: чому Грузія і Молдова отримали перші партії пфайзер ще в лютому? А китайську вакцину вони взагалі не купували. От чому вони змогли вчасно домовитися, а ми ні?

І так, дефіцит є всюди, але Україна - на останніх місцях у Європі за кількістю вакцинованих!

Навіть у Албанії вакциновано 15,5% населення, а в Україні - всього 2,26%.
Нормальна претензія?
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18.05.2021 07:52 Ответить
тут не над чем задумываться - молдова с большой радости после файзера купила спутник и не только она одна. за грузию не знаю ничего.

Украина как имела очень отсталую медицину так и имеет - тут быстро ничего сделать нельзя. винить во всем степанова - это очень примитивно. очень показательно на что тратились деньги и ковидного фонда - думаю что тут степанов совершенно ни причем.
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18.05.2021 08:34 Ответить
Типу Албанія має гарну медицину...
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18.05.2021 08:39 Ответить
"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6988№33
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17.05.2021 23:06 Ответить
ну принесут его в жертву, повесят всех собак.
да никто бы не достал вакцин когда их НЕТ.
Индия с Китаем производят больше всего и им самим не хватает, не могут себя обеспечить.
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18.05.2021 04:48 Ответить
Ріалі? Прям ніхто?
Дивіться на список - менший відсоток вакцинованих, ніж у нас - лише в Косово...

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
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18.05.2021 07:53 Ответить
Идиоты,это же ваш министр. "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6236
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18.05.2021 07:40 Ответить
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 штук баксов
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18.05.2021 11:32 Ответить
арашка....
а не ты ли недавно пиз-л (как обычно) о "конях на переправах" и "дадим 3й шанс" и "незаменимом проффесионале"?
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18.05.2021 13:15 Ответить
 
 