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"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Отставку министра охраны здоровья Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мой прогноз, что завтра в зале будет где-то 250-270 голосов", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.
Арахамия уточнил, что фракция "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов.
Народный депутат также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.
Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Раду представление об отставке Степанова
Топ комментарии
+3 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.05.2021 21:56
+2 POWER 15b00d0a
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+2 Lewis Snark
показать весь комментарий17.05.2021 21:50
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как на меня то предъявы просто лошадиные
І так, дефіцит є всюди, але Україна - на останніх місцях у Європі за кількістю вакцинованих!
Навіть у Албанії вакциновано 15,5% населення, а в Україні - всього 2,26%.
Нормальна претензія?
Украина как имела очень отсталую медицину так и имеет - тут быстро ничего сделать нельзя. винить во всем степанова - это очень примитивно. очень показательно на что тратились деньги и ковидного фонда - думаю что тут степанов совершенно ни причем.
да никто бы не достал вакцин когда их НЕТ.
Индия с Китаем производят больше всего и им самим не хватает, не могут себя обеспечить.
Дивіться на список - менший відсоток вакцинованих, ніж у нас - лише в Косово...
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
а не ты ли недавно пиз-л (как обычно) о "конях на переправах" и "дадим 3й шанс" и "незаменимом проффесионале"?