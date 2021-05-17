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"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають понад 250 народних депутатів, прогнозує глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мій прогноз, що завтра в залі буде десь 250-270 голосів", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.
Арахамія уточнив, що фракція "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів.
Народний депутат також зазначив, що фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів.
Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав у Раду подання про відставку Степанова
Топ коментарі
+3 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.05.2021 21:56
+2 POWER 15b00d0a
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+2 Lewis Snark
показати весь коментар17.05.2021 21:50
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как на меня то предъявы просто лошадиные
І так, дефіцит є всюди, але Україна - на останніх місцях у Європі за кількістю вакцинованих!
Навіть у Албанії вакциновано 15,5% населення, а в Україні - всього 2,26%.
Нормальна претензія?
Украина как имела очень отсталую медицину так и имеет - тут быстро ничего сделать нельзя. винить во всем степанова - это очень примитивно. очень показательно на что тратились деньги и ковидного фонда - думаю что тут степанов совершенно ни причем.
да никто бы не достал вакцин когда их НЕТ.
Индия с Китаем производят больше всего и им самим не хватает, не могут себя обеспечить.
Дивіться на список - менший відсоток вакцинованих, ніж у нас - лише в Косово...
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
а не ты ли недавно пиз-л (как обычно) о "конях на переправах" и "дадим 3й шанс" и "незаменимом проффесионале"?