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Новини Політика України
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"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

Відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають понад 250 народних депутатів, прогнозує глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мій прогноз, що завтра в залі буде десь 250-270 голосів", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

Арахамія уточнив, що фракція "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів.

Народний депутат також зазначив, що фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав у Раду подання про відставку Степанова

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Топ коментарі
+3
Помогите!!! Депутаты новой курточки лишают!!!... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9613
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17.05.2021 21:56
+2
Пусть его посадят в тюрьму!
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17.05.2021 21:47
+2
Ручной парламент он такой.
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17.05.2021 21:50
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Пусть его посадят в тюрьму!
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17.05.2021 21:47 Відповісти
Міністрів потрібно знімати разом з керівниками профільних комітетів ВРУ і потрібні інші кандидати на вакантні посади, ті кандидати які пропонуються не підходять бо слабкі професійно та організаційно! Ми змінюємо нікчем на ще одних нікчем і в результаті отримуємо гарантований провал!
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17.05.2021 22:05 Відповісти
В любом случае это ваши разборки у корыта! Народу от этого не холодно, не жарко....
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17.05.2021 21:48 Відповісти
Ручной парламент он такой.
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17.05.2021 21:50 Відповісти
Це так по зебільному... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8405 Самі призначали, самі й звільняйте! Хоч краплю відповідальності візьмить на себе, клоуни...
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17.05.2021 21:50 Відповісти
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8474
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17.05.2021 22:00 Відповісти
Чувство неполноценности шморклей, вызывает их острое желание компенсировать свои недостатки перестановкой кроватей в борделе.
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17.05.2021 21:54 Відповісти
Помогите!!! Депутаты новой курточки лишают!!!... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9613
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17.05.2021 21:56 Відповісти
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9974
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17.05.2021 22:04 Відповісти
Петро уже баиньки собрался?
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17.05.2021 22:30 Відповісти
я не собираюсь защищать степанова, но хотелось бы услышать внятные притензии
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17.05.2021 22:18 Відповісти
Не обеспечил достаточной поставки вакцины от КОВИДа, не обеспечил проведения массовой вакцинации. Как то так.
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17.05.2021 22:32 Відповісти
да никак не так - во всем мире огромный дефицит вакцины - даже европа на аглию взъелась, некоторые страны уже даже на спутник согласны, а у нас в этом виноват степанов

как на меня то предъявы просто лошадиные
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17.05.2021 22:41 Відповісти
Я цитирую официальную версию.
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17.05.2021 22:43 Відповісти
да - официальная так и звучит, но смыла не несет
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17.05.2021 22:55 Відповісти
Просто задумайтесь: чому Грузія і Молдова отримали перші партії пфайзер ще в лютому? А китайську вакцину вони взагалі не купували. От чому вони змогли вчасно домовитися, а ми ні?

І так, дефіцит є всюди, але Україна - на останніх місцях у Європі за кількістю вакцинованих!

Навіть у Албанії вакциновано 15,5% населення, а в Україні - всього 2,26%.
Нормальна претензія?
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18.05.2021 07:52 Відповісти
тут не над чем задумываться - молдова с большой радости после файзера купила спутник и не только она одна. за грузию не знаю ничего.

Украина как имела очень отсталую медицину так и имеет - тут быстро ничего сделать нельзя. винить во всем степанова - это очень примитивно. очень показательно на что тратились деньги и ковидного фонда - думаю что тут степанов совершенно ни причем.
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18.05.2021 08:34 Відповісти
Типу Албанія має гарну медицину...
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18.05.2021 08:39 Відповісти
"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6988№33
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17.05.2021 23:06 Відповісти
ну принесут его в жертву, повесят всех собак.
да никто бы не достал вакцин когда их НЕТ.
Индия с Китаем производят больше всего и им самим не хватает, не могут себя обеспечить.
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18.05.2021 04:48 Відповісти
Ріалі? Прям ніхто?
Дивіться на список - менший відсоток вакцинованих, ніж у нас - лише в Косово...

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
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18.05.2021 07:53 Відповісти
Идиоты,это же ваш министр. "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6236
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18.05.2021 07:40 Відповісти
"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 штук баксов
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18.05.2021 11:32 Відповісти
арашка....
а не ты ли недавно пиз-л (как обычно) о "конях на переправах" и "дадим 3й шанс" и "незаменимом проффесионале"?
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18.05.2021 13:15 Відповісти
 
 