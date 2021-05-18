Украина стала ближе к заключению "промышленного безвиза", - Минэкономики

Первый отчет экспертов миссии ЕС дает положительные оценки относительно высокой степени имплементации украинского законодательства в европейское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В мае завершилась работа первой предварительной оценочной миссии ЕС, по результатам которой представлен первый официальный отчет.

Этот отчет является фундаментом для дальнейших действий по завершению транспозиции нормативных документов ЕС; уточнению переводов и таблиц соответствия, а также для дальнейшего аудита работы национальной инфраструктуры качества.

"Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы к базе ЕС - это действительно зеленый свет к дальнейшим важным этапам. Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленный безвиз" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения сделки", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Так, эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, имплементация которых будет нужной для заключения соглашения по "промышленному безвизу". Следует отметить, что перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и эко-дизайну.

Относительно 67 документов, эксперты пришли к выводу, что законодательные акты ЕС надлежащим образом транспонированы. Еще относительно 13 документов работа продолжается. По 6 из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

Эксперты ЕС предоставили очень важные рекомендации по нюансам транспозиции документов ЕС в национальное законодательство, переводу терминологии, подготовке таблиц соответствия и т.д.

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