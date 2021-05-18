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Україна стала ближче до укладення "промислового безвізу", - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна стала ближче до укладення "промислового безвізу", - Мінекономіки

Перший звіт експертів місії ЄС дає позитивні оцінки щодо високого ступеня імплементації українського законодавства до європейського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

У травні завершилась робота першої попередньої оціночної місії ЄС, за результатами якої представлений перший офіційний звіт.

Цей звіт є фундаментом для подальших дій із завершення транспозиції нормативних документів ЄС; уточнення перекладів і таблиць відповідності, а також для подальшого аудиту роботи національної інфраструктури якості.

"Ми стали на ще один вагомий крок ближче до укладання "промислового безвізу". Перший звіт експертів місії ЄС з високою позитивною оцінкою щодо відповідності нашої нормативно-законодавчої бази до бази ЄС - це дійсно зелене світло до подальших важливих етапів. Вперше за всю незалежність України ми рухаємось до цілі "промисловий безвіз" дуже впевнено, системно і планомірно. Вперше за багато років відбулася комплексна оцінка всіх документів, необхідних для укладання угоди", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Так, експерти оцінили рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, імплементація яких буде потрібною для укладання угоди з "промислового безвізу". Слід зазначити, що перелік нормативних актів, які підлягали оцінці, було розширено на нормативні акти щодо екологічного маркування та еко-дизайну.

Щодо 67 документів, експерти дійшли висновку, що законодавчі акти ЄС належним чином транспоновані. Ще щодо 13 документів робота триває. Щодо 6 з них було надано проекти відповідних нормативних актів ЄС.

Експерти ЄС надали дуже важливі рекомендації щодо нюансів транспозиції документів ЄС у національне законодавство, перекладу термінології, підготовки таблиць відповідності тощо.

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Клоуны - сказочники. Украина стала ближе к заключению "промышленного безвиза", - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1559 Лапша для быдла.
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18.05.2021 09:31 Відповісти
Дешевая рабочая сила "в законе", рынок сбыта и бесплатные источники сырья. страна на продажу..
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18.05.2021 09:32 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно.
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18.05.2021 09:33 Відповісти
Це в інтересах Ахметки та інших Бєнь, тому і просуваємось.
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18.05.2021 09:35 Відповісти
Украина стала ближе к заключению "промышленного безвиза", - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1079
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18.05.2021 09:41 Відповісти
Це про те, що Вава поверне додому всіх заробітчан, чи про те, що всі зможуть виїхати за кордон на заробітки, звількивши Україну для кацапів та китайців ?
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18.05.2021 10:06 Відповісти
 
 