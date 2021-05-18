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Россия преследует более 90 крымских татар по политическим мотивам, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия преследует более 90 крымских татар по политическим мотивам, - Денисова

Россия преследует 93 крымских татарина по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Денисова напомнила, что сегодня, 18 мая, Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: "77 лет назад, как и сегодня, весеннюю красоту затмевала война. Но крымских татар ждало еще одно испытание - на рассвете в их дома пришли люди с оружием, загнали в товарные вагоны и вывезли в Сибирь и Среднюю Азию.

В течение трех дней советская власть депортировала с полуострова почти 200 тыс. крымских татар. А потом пыталась уничтожить историческую память о великой трагедии. Лишь в начале 1990-х годов крымские татары завоевали себе право вернуться на Родину.
Однако беда повторилось в 2014-м. В результате оккупации полуострова РФ, многие крымские татары вынуждены оставлять свою землю".

Омбудсмен отметила, что 93 крымских татарина преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, поскольку находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

"Уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на собственном языке, сохранять традиции и культуру", - написала она.

"Поддерживаю крымских татар в этой борьбе и мечту о встрече в нашем общем и таком родном Крыму", - резюмировала Денисова.

Россия преследует более 90 крымских татар по политическим мотивам, - Денисова 01

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Как и сколько можно Кремль Калантарянов и Мишустянов( а Путина жена не узнает) называть Россией, чья религия была из Базанты(половина Од(Аз)эрбэйджана и который они УНИЧТОЖАЮТ 100лет)???? На макушках церквей их иперии были 2 квадрата,рождающих Луну(Покровские=БахЭр=Смотрящий муж, соборы)-герб ИндоПэриджана.Какие предложения будут по смене названия страны захваченной?
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18.05.2021 10:07 Ответить
Во вторник, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по инициативе вождя СССР Иосифа Сталина из Крыма в Среднюю Азию был выслан первый эшелон с людьми.

Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова - Цензор.НЕТ 451

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18.05.2021 10:20 Ответить
Соболезнование Украине и крымским татарам.Как говорят в ИндоПэриджане -чтоб было в последний раз. Севастополь и бухту будем называть старым наз.Бахтияр(Гектор в Трое).
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18.05.2021 10:33 Ответить
Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова - Цензор.НЕТ 8420..
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18.05.2021 10:50 Ответить
 
 