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Денісова (874) Крим (12752) кримські татари (1969)

Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова

Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Денісова нагадала, що сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар і відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: "77 років тому, як і сьогодні, весняну красу затьмарювала війна. Але на кримських татар чекало ще одне випробування - на світанку до їхніх домівок прийшли люди зі зброєю, загнали у товарні вагони та вивезли до Сибіру та Середньої Азії.

Протягом трьох днів радянська влада депортувала з півострова майже 200 тис. кримських татар. А потім намагалася знищити історичну пам’ять про велику трагедію. Лише на початку 1990-х років кримські татари вибороли собі право повернутися на Батьківщину.

Проте лихо повторилося у 2014-му. В результаті окупації півострова РФ багато кримських татар змушені залишати свою землю".

Омбудсмен зазначила, що 93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом.

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"Вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру", - написала вона.

"Підтримую кримських татар у цій боротьбі та мрію про зустріч у нашому спільному і такому рідному Криму", - резюмувала Денісова.

Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова 01

Автор: Наталя Джума
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Как и сколько можно Кремль Калантарянов и Мишустянов( а Путина жена не узнает) называть Россией, чья религия была из Базанты(половина Од(Аз)эрбэйджана и который они УНИЧТОЖАЮТ 100лет)???? На макушках церквей их иперии были 2 квадрата,рождающих Луну(Покровские=БахЭр=Смотрящий муж, соборы)-герб ИндоПэриджана.Какие предложения будут по смене названия страны захваченной?
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18.05.2021 10:07 Відповісти
Во вторник, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по инициативе вождя СССР Иосифа Сталина из Крыма в Среднюю Азию был выслан первый эшелон с людьми.

Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова - Цензор.НЕТ 451

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18.05.2021 10:20 Відповісти
Соболезнование Украине и крымским татарам.Как говорят в ИндоПэриджане -чтоб было в последний раз. Севастополь и бухту будем называть старым наз.Бахтияр(Гектор в Трое).
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18.05.2021 10:33 Відповісти
Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова - Цензор.НЕТ 8420..
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18.05.2021 10:50 Відповісти
 
 