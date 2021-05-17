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Крим (7777) Росія (28488) Чубаров (287) кримські татари (1093)

Окупанти вручають кримським татарам "застереження" напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти вручають кримським татарам "застереження" напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Окупанти обходять будинки кримських татар напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і вручають "застереження".

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти масово обходять напередодні 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - будинки членів Меджлісу кримськотатарського народу, делегатів Курултаю кримськотатарського народу, активістів національного руху і вручають так звані "застереження"... Сьогоднішні годованці вчорашніх енкаведистів знову господарюють в окупованому РФ Криму", - зазначив Чубаров.

Окупанти вручають кримським татарам застереження напередодні Дня памяті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров 01

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Окупанти вручають кримським татарам застереження напередодні Дня памяті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров 02

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Топ коментарі
+10
Нацизм в чистом виде
Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4023
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17.05.2021 22:01
+5
В 2014 году настоящими Украинцами оказались только крымские татары....Счастья Достойному Народу!!!
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17.05.2021 22:01
+4
что сказать?! РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
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17.05.2021 22:34
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Нацизм в чистом виде
Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4023
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17.05.2021 22:01 Відповісти
😁😁👍фашизм многогранный.
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17.05.2021 22:07 Відповісти
В 2014 году настоящими Украинцами оказались только крымские татары....Счастья Достойному Народу!!!
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17.05.2021 22:01 Відповісти
ГЫГЫ)) Тебя что Зеля из борделя отпустил? Клиентов не распутай,головушка капроновая.Майдан вы,земрази,предали,когда выбрали предателя на коленях перед куйло вместо Пороха......и когда по указке его супруги Леночки под танки ВСУ кидались.Вся твоя дерзость это тут шлепать по пустому,сопли пузырить да ботинки рабиновичам и кивам чистить:ВОКАК)
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17.05.2021 22:57 Відповісти
Что ты тут забыл ушлёпок иди с мышебратьями общайся враг
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18.05.2021 01:48 Відповісти
Про мышебратья и одиннарод осторожней,кстати.:..... куйло сказало с любым диалог кроме Порошенко.....73% ответили ЕСТЬ...и это не беларусы,поляки,татары и даже не евреи были точно
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18.05.2021 08:03 Відповісти
Русские варвары,21-первого века.
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17.05.2021 22:09 Відповісти
что сказать?! РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
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17.05.2021 22:34 Відповісти
 
 